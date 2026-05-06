Privacy-first web: Jak se mění práce s daty

6. května 2026
Petra Sasínová

Obsah

  1. Konec cookies, jak jsme je znali
  2. Proč se web mění směrem k privacy-first
  3. Co přichází místo cookies třetích stran
  4. Dopady na SEO a marketing
  5. Budoucnost webu: Důvěra místo sledování

Web se mění a sledování uživatelů napříč stránkami přestává fungovat jako dřív. Cookies třetích stran postupně končí pod tlakem regulací i změn v prohlížečích jako Safari, Mozilla Firefox a Google Chrome. Co znamená přístup privacy-first a jak ovlivní marketing i fungování webů?

Konec cookies, jak jsme je znali

Cookies třetích stran byly dlouhá léta tichým základem digitální ekonomiky. Umožňovaly sledovat uživatele napříč různými weby, skládat si o nich detailní profil a na jeho základě cílit reklamu nebo měřit výkon kampaní.

Pro inzerenty i vydavatele šlo o extrémně efektivní model. Často bez toho, aby si uživatel plně uvědomoval, kolik dat o něm vzniká.

Postupně ale narazily na limity. Obavy o soukromí a regulace jako GDPR zpřísnily pravidla a vyžadují jasný souhlas. Výsledkem jsou nejen cookie lišty, ale i to, že část uživatelů sledování aktivně odmítá.

Velkou roli sehrály i prohlížeče. Safari a Mozilla Firefox začaly cookies třetích stran blokovat a výrazně omezily možnosti cross-site trackingu. Situace u Google Chrome je ale složitější. 

Po letech plánů Google v roce 2024 upustil od jejich úplného zrušení a místo toho přichází s modelem, ve kterém si uživatelé sami zvolí, jak chtějí k trackingu přistupovat (tzv. user-choice prompt).

Nejde tedy o náhlý konec cookies třetích stran, ale spíš o jejich postupné omezení a větší kontrolu ze strany uživatelů. Cookies první strany (first-party) zůstávají klíčové pro fungování webu – například pro přihlášení nebo nákupní košík. Mění se především jejich role v reklamě a analytice.

Web se tak neposouvá k úplnému „světu bez cookies“, ale k modelu, kde má uživatel větší kontrolu nad tím, jak jsou jeho data využívána. Důraz se přesouvá od neviditelného trackingu k transparentnějšímu přístupu a přímému vztahu mezi službou a uživatelem. 

Proč se web mění směrem k privacy-first

Proměna webu není náhodná. Je výsledkem několika silných trendů, které se postupně propojily – regulace, technologický vývoj i změna chování uživatelů. Dohromady vytvářejí tlak na to, aby byl internet transparentnější a šetrnější k soukromí.

1) Regulace zpřísňují práci s daty – legislativa, zejména GDPR zavedené EU, nutí firmy jasně vysvětlovat, jaká data sbírají a proč, a získat k tomu souhlas. Zároveň prosazuje princip minimalizace dat, což omezuje plošné sledování.

2) Prohlížeče omezují tracking – Safari a Mozilla Firefox blokují cookies třetích stran a chrání proti fingerprintingu. Také Google Chrome postupně ukončuje podporu cross-site trackingu.

3) Uživatelé chtějí kontrolu – lidé častěji odmítají cookies, používají blokátory a řeší soukromí. Důvěra je klíčová pro používání služeb.

4) Technologie se mění – místo individuálního sledování nastupují agregovaná a anonymizovaná data. Například Google Privacy Sandbox hledá alternativy ke cookies bez identifikace uživatele.

5) Tlak trhu – sledovací model naráží na limity, takže firmy hledají udržitelnější přístup. Privacy-first se tak stává přirozeným směrem vývoje webu.

Podle EU legislativy musí být sběr osobních dat transparentní a minimalizovaný. To zásadně omezuje možnosti neviditelného sledování.

Co přichází místo cookies třetích stran

Konec cookies třetích stran neznamená konec práce s daty. Spíš jde o zásadní změnu přístupu – od neviditelného sledování k transparentnějším a udržitelnějším modelům. Firmy dnes kombinují více přístupů, které lépe respektují soukromí uživatelů a zároveň umožňují dál měřit a optimalizovat výkon.

1)   First-party data jako základ firmy se vrací k datům, která získávají přímo od uživatelů (například při registraci nebo nákupu). Tato data jsou přesnější a při správném použití i v souladu s regulacemi. Klíčová je ale důvěra – bez ní uživatel data neposkytne.

2)   Kontextová reklama reklama se znovu řídí obsahem stránky, ne historií uživatele. Zobrazuje se podle toho, co si člověk právě čte. Tento přístup je šetrnější k soukromí a často dobře funguje díky aktuálnímu kontextu.

3) Privacy Sandbox a nové standardy Google v rámci Google Privacy Sandbox přichází s technologiemi, které umožňují měření a cílení bez identifikace jednotlivce. Pracují s agregovanými a anonymizovanými daty.

4) Server-side tracking – měření se přesouvá z prohlížeče na server, kde má firma větší kontrolu nad daty. To snižuje závislost na třetích stranách a zlepšuje soulad s regulacemi.

5) Zero-party data – uživatelé sami poskytují informace (například preference nebo zájmy). Tato data jsou přesná a vznikají na základě dobrovolné interakce, což zvyšuje jejich hodnotu.

Dopady na SEO a marketing

Omezení cookies třetích stran mění způsob, jakým firmy sbírají data, vyhodnocují kampaně i oslovují uživatele. Místo přesného trackingu přichází větší důraz na obsah, značku a dlouhodobou práci s publikem.

  • Méně dat, jiný způsob měření – s ústupem cookies ubývá detailních informací o chování uživatelů napříč weby. Měření výkonu kampaní je méně přesné a často pracuje s agregovanými daty. To nutí firmy změnit přístup. Místo krátkodobé optimalizace na základě detailních metrik se více zaměřují na trendy, kontext a dlouhodobé výsledky.
  • Obsah jako hlavní kanál – SEO získává na významu. Kvalitní obsah zůstává jedním z mála stabilních způsobů, jak oslovit uživatele bez trackingu – musí být užitečný, relevantní a dobře strukturovaný. Základem je ale vždy i rychlý a spolehlivý webhosting.
  • Slabší remarketing, silnější značka – remarketing, který byl postavený na sledování uživatele napříč weby, ztrácí na síle. Firmy proto více investují do budování značky a přímého vztahu se zákazníkem (například přes e-mail, obsah nebo komunitu).
  • UX a důvěra jako konkurenční výhoda – transparentní práce s daty se stává součástí uživatelské zkušenosti. Jednoduché nastavení souhlasu, srozumitelná komunikace a respekt k soukromí mají přímý dopad na konverze.
  • Nové metriky a nové strategie – firmy postupně upravují i to, co sledují. Místo detailního trackingu jednotlivců roste význam first-party dat, engagementu (interakce, čas na stránce), kvality návštěvnosti a dlouhodobé hodnoty zákazníka (LTV). Marketing se tak posouvá od honby za kliky k hlubšímu pochopení uživatele a jeho potřeb.

Privacy-first mění marketing i SEO od základů. Méně dat znamená méně přesné cílení, ale zároveň větší důraz na kvalitu, důvěru a dlouhodobý vztah se zákazníkem. Úspěšné budou ty firmy, které dokážou tuto změnu využít, ne obejít.

Budoucnost webu: Důvěra místo sledování

Web se vrací k základům. Místo neviditelného sledování se do popředí dostává přímý vztah mezi službou a uživatelem. Data nezmizí, ale budou vznikat spíš na základě důvěry než technických triků.

Firmy už si uživatele nedohledají napříč internetem. Musí si ho získat. Kvalitní obsah, užitečné služby a transparentní práce s daty se stávají klíčem k úspěchu. Právě důvěra je novou měnou digitálního prostředí. 

Roste také význam vlastních řešení a first-party dat. To znamená větší kontrolu, ale i odpovědnost. Například infrastruktura jako ZonerCloud umožňuje provozovat aplikace a ukládat data ve vlastním prostředí, což snižuje závislost na externích trackovacích nástrojích a třetích stranách.

Privacy-first tak není jen trend, ale dlouhodobý směr. Úspěšné budou ty firmy, které místo maximalizace dat vsadí na kvalitní vztah s uživatelem.

Petra Sasínová

Novinářka a marketingová specialistka, která má ráda technologie, videohry, umělou inteligenci, knihy a cestování.

