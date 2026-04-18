Claude Design: Co to je a proč ho musíte vyzkoušet?

18. dubna 2026
Vojtěch Tomášek

Obsah

  1. O čem se mluví a co se slibuje
  2. Praktická ukázka
    1. 1. One-page landing page (Web creation & UX/UI)
    2. 2. Prezentace do školy či na konferenci (Struktura a grafika)
    3. 3. Carousel na sociální sítě (Copywriting & Marketing)

Související

Svět designu má od pátku nové téma číslo jedna. Anthropic v rámci svých laboratoří (Anthropic Labs) oficiálně spustil Claude Design – nástroj, který mění způsob, jakým přemýšlíme o vizuální tvorbě. Nejde o další jednoduchý generátor obrázků; jde o komplexní AI-nativní plátno poháněné zbrusu novým vizuálním modelem Claude Opus 4.7, které dokáže zpracovat obraz o velikosti až 3,75 megapixelů.

Reakce trhu byla okamžitá. Akcie Figmy se propadly o 7,5 %, Adobe oslabilo a aby toho nebylo málo, produktový šéf Anthropicu Mike Krieger rezignoval na svou pozici v představenstvu Figmy pouhé tři dny před tímto releasem. Co přesně tento rozruch způsobilo?

Náhled hero sekce vytvořené pomocí Claude Design – neo-brutalistický koncept

O čem se mluví a co se slibuje

Claude Design stojí na konceptu „Chat-to-Design“. Rozhraní se dělí na chatovací okno a interaktivní canvas. Hlavním slibem je drastické snížení bariéry vstupu pro kohokoliv, kdo potřebuje rychle vizualizovat nápady – od founderů až po produktové manažery. Z pohledu profesionála to ale není o tom, že by nás AI nahradila, nýbrž o zrychlení rutinní exekuce.

Klíčové funkce a inovace, které rezonují nejvíce:

  • Automatické nasátí design systému: Tohle je zřejmě největší „game-changer“. Stačí nástroji předhodit existující codebase, sadu designových souborů, nebo jen URL adresu živého webu. Claude si sám vytáhne barvy, typografii a komponenty a automaticky je aplikuje na každý další výstup.
  • Žádné slepé uličky: Výstupem nejsou mrtvé pixely. Pokud vytvoříte layout, můžete do něj přímo v canvasu zasahovat pomocí vygenerovaných táhel (sliderů) pro úpravu barev či mezer, nebo nechat design upravit konverzačně („zmenši mezery na 8px“).
  • Integrace a exporty, které dávají smysl: Když je návrh hotový, lze jej jedním kliknutím exportovat do Canvy (s níž má Anthropic hlubokou integraci pro následné drag-and-drop úpravy), nebo jako PPTX, PDF a plně funkční HTML. V rámci ekosystému je k dispozici i přímý hand-off do Claude Code pro převod designu na produkční kód.

Poznámka: Export do Canvy ještě není úplně vyladěný, v některých případech jsou exporty v jiném rozlišení, s chybějícími stranami nebo bez obsahu. 

Když člověk denně pendluje mezi UX/UI designem, grafikou, psaním copy, marketingovými strategiemi a kontinuální tvorbou obsahu, zjistí, že nejvíce času se pálí na neustálém přepínání kontextu a převádění myšlenek do prvních wireframů. Claude Design funguje jako univerzální most, který tento proces spojuje do jednoho plynulého flow.

Praktická ukázka

Zde je slíbená sekce s konkrétními prompty a výsledky. Abyste z Claude Design dostali maximum, je důležité být specifický a využívat jeho schopnost chápat kontext a různé formáty. 

Poznámka: V níže uvedených promptech chybí design-system značky a výsledky jsou první verze vytvořené jako reakce na daný prompt bez následných úprav. 

1. One-page landing page (Web creation & UX/UI)

Tento prompt je ideální pro rychlé nahození struktury nového produktu. Využívá web scraping k udržení brandové konzistence a připravuje výstup pro následný vývoj.

Prompt: > „Vytvoř interaktivní prototyp one-page landing page pro novou B2B SaaS aplikaci zaměřenou na automatizaci faktur. Nejprve si pomocí web capture načti design systém z našeho webu [VLOŽTE URL] a striktně dodržuj jeho barevnou paletu a typografii. Struktura stránky: 1. Hero sekce s výrazným nadpisem a primárním CTA tlačítkem. 2. Sekce se třemi klíčovými USP (použij card layout pattern). 3. Interaktivní ceník se sliderem pro výběr počtu uživatelů. 4. Minimalistická patička. Dbej na to, aby byl design plně responzivní (mobile a desktop). Po vyladění připrav rovnou balíček k hand-offu do Claude Code pro vygenerování React komponentů.“

Celý výstup: test_lp_index.html

2. Prezentace do školy či na konferenci (Struktura a grafika)

Zde využíváme schopnost modelu strukturovat informace a rovnou je formátovat do exportovatelného formátu.

Prompt: > „Navrhni strukturu a vizuál pro 10-slidovou pitch-deck prezentaci na téma ‚Vliv umělé inteligence na moderní společnost‘. Použij čistý, minimalistický akademický styl. Barevná paleta nechť se skládá z tmavě modré (primární) a krémově bílé (pozadí). Každý slide musí mít jasnou hierarchii: hlavní nadpis, prostor pro stručné odrážky a jeden zástupný vizuální prvek nebo datový graf. Vygeneruj přesný obsah pro každý slide a výsledek připrav pro okamžitý export do formátu PPTX.“

Celý výstup: test_prezentace.html

Ideální ukázka propojení tvorby obsahu a grafiky. Využívá integraci s populárním designovým nástrojem pro finální doladění.

Prompt: > „Navrhni 5-slidový carousel na LinkedIn a Instagram na téma ‚5 častých chyb v UX, které vás stojí konverze‘. Jako copywriter dbej na to, aby texty byly úderné, stručné a silně zaměřené na výkon. Po vizuální stránce použij vysoký kontrast, výraznou typografii pro nadpisy a jednoduché geometrické tvary pro oddělení informací. První slide musí fungovat jako silný hook, poslední slide musí obsahovat jasné CTA (např. stažení e-booku). Až budeš hotov, připrav výstup pro přímý export do Canvy, abych mohl provést finální úpravy detailů.“

Celý výstup: test_carousel_socials_index.html

Vojtěch Tomášek

Jsem redaktor se zájmem o technologie, grafický design a IT. Je pro mě klíčová zpětná vazba a podněty od čtenářů. Chci tak tvořit obsah, který nejen informuje, ale také inspiruje a obohacuje. Od dokončení vysoké školy se věnuji převážně grafice a IT. Když zrovna nejsem v redakci Intervalu, jsem v přírodě nebo se právě snažím dokončit quest v nejnovějším Zaklínači.

