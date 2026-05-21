ZONER Cookies

Vážený návštěvníku, potvrzením pomocí tlačítka OK udělujete souhlas nám a našim partnerům s použitím cookies pro nezbytné, analytické a marketingové účely na tomto zařízení. Volbou Nastavení můžete sami určit, jaké skupiny cookies je možné zpracovávat, popřípadě jejich zpracování úplně zakázat. Ukládání nezbytných cookies probíhá vždy, a to v zájmu zachování funkčnosti webové prezentace.

V tomto okně můžete zvolit kategorie cookies v souladu s vlastními preferencemi.

Nezbytné

Tyto cookies zajišťují bezchybný provoz našich webových stránek. Umožňují například vložení služby do objednávky, ukládání dat s ohledem na bezpečnost webu, přihlašování k webu a podobně. Nezbytné cookies nelze deaktivovat, jelikož by došlo k narušení správného fungování webu.

Preferenční

Preferenční cookies umožňují, aby si webová stránka zapamatovala informace, které mění, jak se webová stránka chová nebo jak vypadá. Je to například preferovaný jazyk nebo region, kde se nacházíte.

Analytické

Díky nástrojům jakými jsou například Google analytics můžeme sledovat, jak stránky používáte, z jakých zdrojů a technologií. Na základě těchto dat můžeme web neustále vylepšovat, aby byl pro vás co nejpřívětivější. Veškerá data jsou anonymizována, konkrétní uživatele tedy identifikovat nemůžeme.

Marketingové

Společně s nástroji třetích stran můžeme zobrazovat vámi preferované reklamy v partnerských sítích přesně dle vašich zájmů. V případě nesouhlasu je vysoce pravděpodobné, že vaše zájmy a preference nebudou zohledněny a bude se vám reklama zobrazovat plošně. Veškeré profily vašich zájmů jsou pseudonymizované, díky tomu není možná bezprostřední identifikace vaší osoby.

Nástroje

Nejčastější chyby při psaní e-mailu: Proč na nich stále záleží

21. května 2026
Petra Sasínová

Obsah

  1. E-mail je stále základ digitální komunikace
  2. Nejčastější chyby při psaní e-mailů
    1. 1) Chybějící nebo špatný předmět
    2.  2) Příliš dlouhý a nepřehledný text
    3. 3) Chybějící podpis a kontaktní údaje
    4. 4) Posílání příliš velkých příloh
    5. 5) Ignorování bezpečnosti
    6. 6) Nevhodný tón komunikace
  3. Firemní e-mail jako základ profesionální komunikace

Související

E-mail patří mezi nejstarší internetové služby, přesto zůstává základem firemní komunikace. Firmy přes něj každý den řeší obchodní nabídky, faktury, zákaznickou podporu i interní komunikaci. Mnoho lidí ale při psaní e-mailů stále dělá chyby, které mohou působit neprofesionálně, komplikovat komunikaci nebo zvyšovat bezpečnostní rizika. Jaké chyby jsou nejčastější a proč je kvalitní firemní e-mail stále důležitý?

E-mail je stále základ digitální komunikace

Navzdory nástupu chatovacích aplikací typu Slack, Teams nebo WhatsApp zůstává e-mail klíčovým standardem internetové komunikace.

Podle statistik společnosti Statista používají e-mail miliardy lidí po celém světě a počet aktivních schránek dlouhodobě roste. E-mail navíc není závislý na jedné konkrétní platformě nebo aplikaci, což je jeden z důvodů, proč je stále tak důležitý.

Významnou roli hraje také firemní e-mail na vlastní doméně. Adresa typu info@firma.cz působí důvěryhodněji než bezplatné veřejné schránky a zároveň pomáhá budovat značku firmy. Firemní e-mailové služby dnes často zahrnují nejen samotné schránky, ale také antivirovou ochranu, antispam, webmail, synchronizaci s mobilem nebo podporu vlastních domén.

Například e-mail služby od CZECHIA.COM nabízí provoz firemních e-mailových schránek na vlastní doméně včetně webmailu, antivirové ochrany a podpory standardních protokolů IMAP, POP3 a SMTP.

Nejčastější chyby při psaní e-mailů

1) Chybějící nebo špatný předmět

Předmět e-mailu rozhoduje o tom, zda si příjemce zprávu vůbec otevře. Nejasné předměty typu „Dotaz“, „Ahoj“ nebo dokonce prázdný předmět působí neprofesionálně a mohou skončit mezi spamem nebo být snadno přehlédnuty.

Předmět by měl stručně a konkrétně vystihovat obsah zprávy. Například: 

  • „Poptávka webhostingu pro WordPress“,
  • „Faktura za duben 2026“,
  • „Termín schůzky – návrh“.

Google ve svých doporučeních pro Gmail zároveň upozorňuje, že jasné a relevantní předměty pomáhají lepší organizaci komunikace i filtrování zpráv.

 2) Příliš dlouhý a nepřehledný text

Dlouhé bloky textu bez odstavců se čtou velmi špatně, zvlášť na mobilních zařízeních nebo při rychlém procházení doručené pošty. V pracovním prostředí lidé často vyřizují desítky až stovky e-mailů denně a většinu zpráv pouze rychle skenují pohledem.

Pokud je e-mail nepřehledný, příjemce může snadno přehlédnout důležitou informaci, odložit odpověď nebo zprávu úplně ignorovat.

Pomáhá například:

  • rozdělit text do kratších odstavců,
  • používat odrážky nebo číslování,
  • zvýraznit důležité termíny a úkoly,
  • formulovat jasný závěr nebo výzvu k akci.

Dobře napsaný e-mail by měl být srozumitelný i při rychlém přečtení a příjemce by z něj měl okamžitě pochopit, co se po něm očekává a jaké jsou další kroky.

3) Chybějící podpis a kontaktní údaje

Mnoho lidí odesílá e-maily bez podpisu nebo základních kontaktních údajů. Přitom právě podpis pomáhá příjemci rychle zjistit, kdo zprávu poslal a jak může odesílatele snadno kontaktovat. Ve firemní komunikaci navíc působí profesionální podpis důvěryhodněji a podporuje image firmy.

Součástí firemního podpisu bývá nejčastěji:

  • jméno a příjmení,
  • pracovní pozice,
  • název firmy,
  • telefonní číslo,
  • webové stránky nebo firemní e-mail.

U firemních e-mailů na vlastní doméně navíc podpis podporuje profesionální image značky. Správně nastavený firemní e-mail tak není jen technická záležitost, ale součást firemní identity.

Více informací o možnostech firemních schránek, domén a e-mailových služeb nabízí CZECHIA.COM – firemní e-mail.

4) Posílání příliš velkých příloh

Častým problémem bývá posílání příliš objemných příloh přímo v e-mailu. Velké soubory mohou zpomalovat doručování zpráv, zaplňovat schránky nebo dokonce překročit limity e-mailových serverů, kvůli čemuž se zpráva vůbec nedoručí.

Ve firemní komunikaci je proto praktičtější:

  • sdílet větší soubory přes cloudové úložiště,
  • posílat odkaz ke stažení,
  • komprimovat dokumenty nebo fotografie,
  • omezit zbytečně velké přílohy.

Přílohy zároveň představují jedno z nejčastějších bezpečnostních rizik v e-mailové komunikaci. Útočníci často zneužívají falešné dokumenty, PDF nebo archivní soubory k šíření škodlivého softwaru a phishingových útoků.

5) Ignorování bezpečnosti

E-mail patří mezi nejčastější cíle kybernetických útoků. Útočníci se pomocí podvodných zpráv snaží získat hesla, platební údaje nebo přimět uživatele ke stažení škodlivé přílohy. Stačí přitom jediný nepozorný klik a firma může čelit úniku dat nebo napadení zařízení.

Podezřelé bývají například:

  • neobvyklé adresy odesílatelů,
  • gramatické chyby,
  • urgentní výzvy k okamžité akci,
  • podezřelé odkazy,
  • neočekávané přílohy.

Důležitou součástí bezpečnosti je také správné zabezpečení firemní domény pomocí technologií SPF, DKIM a DMARC, které pomáhají ověřovat pravost e-mailů a omezují zneužití domény pro spam nebo phishing.

6) Nevhodný tón komunikace

Způsob, jakým je e-mail napsaný, může výrazně ovlivnit dojem z celé komunikace. Příliš strohý, chaotický nebo emotivní tón často vede k nedorozumění, zvlášť když v e-mailu chybí mimika a tón hlasu známý z osobní komunikace.

Problematicky může působit například:

  • psaní velkými písmeny,
  • příliš útočný nebo pasivně agresivní styl,
  • neformální komunikace v nevhodné situaci,
  • impulzivní reakce psané ve vzteku,
  • zbytečně chaotické formulace.

Ve firemní komunikaci se proto vyplatí držet věcný, profesionální a srozumitelný styl, který minimalizuje riziko nedorozumění a působí důvěryhodně.

Firemní e-mail jako základ profesionální komunikace

E-mail zůstává i v roce 2026 jedním z nejdůležitějších nástrojů digitální komunikace. Přesto mnoho lidí stále opakuje stejné chyby – od nejasných předmětů přes nepřehledné texty až po podceňování bezpečnosti.

Kvalitně napsaný e-mail přitom může výrazně zlepšit profesionální vystupování firmy, urychlit komunikaci a snížit riziko nedorozumění i bezpečnostních problémů. Stejně důležité je ale také technické zázemí (tedy spolehlivý firemní e-mail na vlastní doméně, správné zabezpečení a kvalitní e-mailový hosting).

Právě firemní e-mail na vlastní doméně pomáhá budovat důvěryhodnost značky a působí profesionálněji než běžné veřejné schránky. Součástí moderních e-mailových služeb dnes často bývá antivirová ochrana, antispam, webmail, synchronizace s mobilními zařízeními nebo podpora bezpečnostních technologií SPF, DKIM a DMARC.

Řešení jako firemní e-mail od CZECHIA.COM umožňuje provoz schránek na vlastní doméně včetně zabezpečení, webmailu a správy e-mailových účtů pro firmy i jednotlivce.

Předchozí článek Jak vybrat AI infrastrukturu? Cloud vede, hybrid a on-premise jsou doplňky
Petra Sasínová

Novinářka a marketingová specialistka, která má ráda technologie, videohry, umělou inteligenci, knihy a cestování.

Mohlo by vás také zajímat

Nejnovější

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *