Jak vybrat AI infrastrukturu? Cloud vede, hybrid a on-premise jsou doplňky
Umělá inteligence dnes mění způsob, jak firmy vyvíjejí aplikace, analyzují data i automatizují procesy. S rostoucími nároky na výkon proto stále více organizací řeší otázku, kde AI provozovat – zda v cloudu, na vlastním hardware nebo kombinovaně. Právě cloudová infrastruktura se přitom pro většinu projektů ukazuje jako nejrychlejší a nejpružnější cesta. Platformy jako ZonerCloud navíc umožňují získat přístup k výkonným GPU serverům bez nutnosti vysokých počátečních investic.
Cloud, hybrid nebo on-premise
Vývoj v oblasti umělé inteligence se během posledních let zásadně změnil. Firmy dnes potřebují pracovat s velkými jazykovými modely (LLM), trénovat vlastní algoritmy, implementovat RAG nebo zpracovávat obrovské objemy dat. To vše klade extrémní nároky na výpočetní výkon i flexibilitu infrastruktury.
Jakou formu AI infrastruktury byste si měli vybrat? Odpověď není univerzální, ale u většiny firem, vývojářů i start-upů se ukazuje jednoznačný trend – cloud je nejrychlejší, nejlevnější a nejpružnější cesta k reálnému AI výkonu. Navíc řada poskytovatelů dnes nabízí možnost GPU servery krátkodobě vyzkoušet zdarma, takže si můžete otestovat výkon i kompatibilitu ještě před tím, než se rozhodnete.
Vedle cloudu však stále existují dvě doplňkové cesty – hybridní řešení a on-premise/edge infrastruktura. Každá z nich má své specifické využití, výhody a také nevýhody, které je potřeba zvážit.
Hybrid dává smysl, pokud potřebujete kombinovat vlastní hardware s možností rozšířit výkon do cloudu. On-premise či edge infrastruktura je pak určena pro velmi specializované scénáře, kde je klíčová absolutní kontrola nebo extrémně nízká latence.
V následujících kapitolách si všechny tři přístupy porovnáme a vysvětlíme, proč cloud zůstává ideálním výchozím řešením pro většinu AI projektů.
Cloud: Nejrychlejší a nejlevnější cesta k AI výkonu
Cloudová AI infrastruktura je dnes standardem. Umožňuje okamžitě pracovat s výkonnými GPU bez nutnosti kupovat drahý hardware, čekat na jeho dodání nebo řešit provozní náklady. V mnoha případech máte server připravený během několika vteřin, takže můžete začít pracovat prakticky okamžitě. Cloud se v praxi hodí pro 90 % firem, které potřebují dynamický výkon a minimální starosti.
Pro koho je cloud vhodný?
- Cloud ocení start-upy a malé firmy, které potřebují začít hned a nemají prostor investovat do vlastního vybavení.
- Výborně se hodí pro střední firmy a enterprise týmy testující nové AI projekty, kde je důležitá pružnost a rychlost.
- Využijí ho i vývojáři, datoví vědci a ML týmy, které pracují s proměnlivými workloadech nebo experimentují s různými modely.
- Hodí se pro každého, kdo nechce kupovat hardware za miliony.
Klíčové benefity cloudu
1) Okamžitá dostupnost výkonu – GPU infrastrukturu spustíte během několika vteřin. Žádné čekání na hardware, žádné plánování a žádné investice předem.
2) Nulové počáteční náklady – Neplatíte statisíce či miliony za vlastní GPU. Platíte jen za to, co skutečně využijete (ideální pro nepravidelné projekty i experimenty).
3) Žádná starost o hardware – Monitoring, chlazení, spotřeba energie, výpadky i síťovou propustnost řeší ZonerCloud. Vy se věnujete vývoji, ne infrastruktuře.
4) Flexibilní škálování výkonu – Výkon navýšíte jedním kliknutím. Až 4 GPU karty najednou, včetně unikátních multi-GPU konfigurací pro trénování modelů i těžké AI workloady.
5) Data uložená v ČR – Veškerá data zůstávají na území České republiky — jednodušší legislativa, nižší latence, vyšší bezpečnost.
6) Podpora 24/7 – Technická pomoc je dostupná kdykoliv. Ať ladíte model v noci nebo řešíte inference přes víkend, máte se na koho obrátit.
Nevýhody cloudu
Cloud může být dražší, pokud GPU běží nepřetržitě několik měsíců. U některých projektů také vzniká závislost na poskytovateli. Pro většinu moderních AI projektů ale tato omezení nepředstavují zásadní problém.
Co nabízí ZonerCloud přímo pro AI
ZonerCloud poskytuje kompletní škálu AI služeb – od GPU serverů (RTX 5090, RTX A6000, RTX PRO 6000 a multi-GPU sestavy) až po LLM hosting a Inference API, díky kterému můžete své vlastní modely nasadit během minut. Vše běží na lokální infrastruktuře v Česku.
Hybrid: Kompromis mezi kontrolou a flexibilitou
Hybridní infrastruktura kombinuje výhody vlastního hardware s možností škálovat výkon do cloudu. Firmy si tak ponechají část citlivých dat interně, ale nárazové výkonnostní potřeby řeší cloudem.
Jde o řešení, které dává smysl organizacím se specifickými požadavky, ale nepředstavuje univerzální volbu pro každého.
Pro koho je hybrid vhodný?
- Hybrid ocení firmy, které pracují s citlivými daty (například právní kanceláře, finanční instituce nebo výrobní podniky) a zároveň chtějí využívat možnost rychle rozšířit výkon v okamžiku, kdy je potřeba.
- Hodí se také pro týmy vyžadující vyšší úroveň zabezpečení, ale zároveň potřebující dynamický výkon.
Výhody hybridu
Největší výhodou je kombinace kontroly a flexibility. Firmy mohou držet kritická data na vlastních serverech, ale při tréninku nebo inference využít výkon GPU v cloudu. Tím optimalizují náklady a zároveň se zbavují limitů vlastní infrastruktury.
Nevýhody hybridu
Hybrid bývá složitější na správu než čistý cloud. Vyžaduje pokročilejší IT kompetence, pečlivé plánování architektury a často i vyšší investice do zabezpečení. Týmy musí počítat s komplexnějším provozem a vyšší náročností na integraci.
ZonerCloud a hybridní řešení
ZonerCloud nabízí propojení on-premise infrastruktury se svými cloudovými službami, bezpečné tunely, privátní sítě i konzultace při návrhu architektury. Firmám pomáhá vytvořit prostředí, kde obě části hladce spolupracují.
On-premise/edge: Maximální kontrola a flexibilita
On-premise a edge řešení jsou vhodná pouze pro velmi specifické situace. Hodí se tam, kde je klíčová absolutní kontrola nad daty nebo extrémně nízká latence, kterou cloud ani hybrid nezajistí. Je to volba spíše pro největší organizace, které mají dostatek kapitálu a vlastní IT týmy.
Pro koho je on-premise/edge vhodný?
- On-premise se používá v regulovaných odvětvích, zdravotnictví, státní správě nebo u průmyslových systémů řízených AI.
- Edge pak vyžaduje projekty jako robotické linky, autonomní systémy nebo IoT zařízení, kde se počítá každá milisekunda.
Výhody on-premise/edge
Hlavní předností je naprostá kontrola nad hardwarem, daty i infrastrukturou. Latence je minimální a provoz není závislý na internetu nebo poskytovateli cloudu. Pro kritické aplikace to může být zásadní.
Nevýhody on-premise/edge
Nevýhodou jsou extrémně vysoké pořizovací náklady. GPU karty stojí statisíce až miliony. K tomu se přidává spotřeba elektřiny, chlazení, správa, zálohování, síťová infrastruktura a personální náklady. Škálování výkonu je pomalé, složité a v některých případech prakticky nemožné.
Shrnutí: Cloud je ideální vstupní řešení pro většinu firem
Pokud začínáte s AI nebo potřebujete dynamický výkon bez starostí, cloud je dnes jednoznačně nejlepší volba. Nabízí nejrychlejší start, nejnižší vstupní náklady, škálování během minut a nulovou starost o provoz hardware.
Hybrid a on-premise řešení mají své místo – ale jen v situacích, kdy jsou opravdu nezbytné. Pro naprostou většinu firem, týmů i vývojářů představuje cloud:
- nejrychlejší start
- nejflexibilnější možnosti
- nejlevnější variantu
- nejdostupnější technologii bez investic
Chcete si výkon vyzkoušet? Spusťte svůj první AI/GPU server na ZonerCloudu během několika desítek sekund. Stačí vybrat konfiguraci a získáte přístup k výkonnému GPU připravenému pro inference, RAG, práci s LLM nebo AI experimenty bez nutnosti pořizovat vlastní hardware.
Kdykoliv potřebujete více výkonu, jednoduše navýšíte konfiguraci během pár vteřin. Až práci dokončíte, server vypnete – platíte pouze za využitý čas GPU a minimální úložiště.
Získáte přístup k nejmodernějším GPU, bezpečné infrastruktuře v Česku a nonstop podpoře – vše prostřednictvím ZonerCloudu.
