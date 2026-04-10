AI

AI designér online zdarma: Jak změnit interiér bytu během pár sekund

10. dubna 2026
Petra Sasínová

Obsah

  1. Změna interiéru pomocí Zoner AI
  2. Jak vyzkoušet nový interiér krok za krokem
  3. Kombinace s generativním rozšířením
  4. AI a budoucnost navrhování interiérů

Chcete změnit styl svého bytu, ale nejste si jistí, jak bude výsledek vypadat? Díky funkci „Upravit textem“ od Zoner AI si dnes můžete nový interiér vyzkoušet přímo na fotografii svého pokoje. Stačí nahrát snímek a během několika sekund uvidíte, jak by prostor vypadal v jiném stylu, s novými barvami nebo nábytkem – bez rekonstrukce, online a zdarma. Ukážeme vám, jak na to, v několika krocích. 

Změna interiéru pomocí Zoner AI

Zoner AI je český online nástroj pro úpravu a generování obrázků pomocí umělé inteligence. Běží přímo v prohlížeči, takže není potřeba nic instalovat ani se registrovat. Stačí nahrát fotografii a během několika sekund můžete začít využívat AI funkce pro její úpravu.

Jednou z nejužitečnějších funkcí je „Upravit textem“, která umožňuje měnit obsah fotografie pomocí jednoduchého textového pokynu (tzv. promptu). Umělá inteligence podle zadaného popisu upraví vybranou část obrázku nebo celou scénu. Například může změnit styl pokoje, barvy stěn, typ nábytku nebo celkovou atmosféru interiéru.

Aby výsledek působil realisticky, generativní AI zároveň analyzuje prostor, perspektivu, světlo i jednotlivé objekty v místnosti. Na základě těchto informací dokáže upravit nejen barvy, ale i materiály, dispozici nebo styl vybavení tak, aby nový interiér přirozeně zapadl do původní fotografie.

Není proto divu, že podobné nástroje lidé čím dál častěji vyhledávají. Typické dotazy zahrnují například:

  • AI návrh interiéru online
  • Jak bude vypadat byt po rekonstrukci
  • Změna stylu pokoje zdarma
  • Vizualizace interiéru AI
  • AI interior design
  • AI room makeover

Výsledkem je rychlá a bezpečná možnost vyzkoušet různé varianty bez nutnosti cokoliv reálně měnit.

Jak vyzkoušet nový interiér krok za krokem

  1. Otevřete web ZonerAI.com a zvolte možnost Zoner AI Editor.
  2. Nahrajte fotku – Klikněte na tlačítko „Nahrát obrázek“ a vyberte snímek místnosti, kterou chcete upravit. Ideální je fotografie s dobře viditelným prostorem.
  3. Vyberte nástroj „Upravit textem“ – V sekci AI nástroje zvolte možnost úpravy pomocí přirozeného textu.
  4. Zadejte textový pokyn – Do textového pole napište, co má AI změnit. Například: „změň styl na skandinávský“, „moderní minimalistický obývák se světlými barvami“, „industriální styl s kovovými prvky“, „boho interiér s dekoracemi a textiliemi“. Čím konkrétnější zadání, tím lepší výsledek.
  5. Přidejte referenční obrázek – Pokud chcete, můžete přidat až dva další obrázky jako inspiraci.
  6. Klikněte na „Generovat“ – AI během několika sekund vytvoří několik variant návrhu, ze kterých si můžete vybrat.
  7. Uložte výsledek – Jakmile jste spokojení, stáhněte si hotový obrázek ve formátu JPG, PNG nebo WebP.

Kombinace s generativním rozšířením

Velmi silná je kombinace s AI funkcí „Generativní rozšíření“. Ta posouvá práci s interiérem ještě dál. Nepracujete jen s tím, co na fotce je, ale můžete prostor aktivně dopočítat a rozšířit.

Umožňuje například rozšířit místnost za hranice původní fotografie, doplnit chybějící části (například prázdnou stěnu, roh místnosti nebo podlahu) nebo lépe si představit dispozici a uspořádání prostoru.

V praxi to funguje velmi jednoduše. Nahrajete fotografii menšího pokoje a pomocí AI necháte scénu rozšířit. Nástroj automaticky dopočítá pokračování stěn, podlahy i nábytku. Díky tomu získáte širší pohled na místnost a můžete lépe plánovat její uspořádání nebo kombinovat různé styly a vybavení.

AI a budoucnost navrhování interiérů

Podobné nástroje tedy ukazují, jak se generativní AI postupně stává součástí každodenní práce s vizuálním obsahem. Technologie stojící za těmito úpravami využívají i platformy jako ChatGPT, Gemini nebo Adobe Firefly.

Online editor Zoner AI pak tyto principy převádí do praktických nástrojů, které umožňují rychle měnit vzhled fotografie (od drobných úprav až po kompletní proměnu celého prostoru).

Vyzkoušejte si to sami na ZonerAI.com – změna stylu bytu, barev nebo vybavení je dnes otázkou několika sekund.

Petra Sasínová

Novinářka a marketingová specialistka, která má ráda technologie, videohry, umělou inteligenci, knihy a cestování.

