Bezpečnost při používání e-mailu: Na co si dát pozor
E-mail patří mezi nejdůležitější nástroje digitální komunikace, ale zároveň i mezi nejčastější cíle kybernetických útoků. Firmy i běžní uživatelé přes e-mail řeší citlivé informace, přihlašovací údaje, faktury nebo obchodní komunikaci. Právě proto se e-mail stal oblíbeným cílem phishingu, spamu i různých podvodů. Jaká rizika dnes e-mail představuje a jak svou komunikaci lépe chránit?
E-mail je stále hlavní vstupní brána útoků
Přestože firmy investují do moderních bezpečnostních technologií, velká část kybernetických útoků stále začíná obyčejným e-mailem. Útočníci totiž často necílí přímo na servery nebo infrastrukturu, ale na samotné uživatele. E-mail je pro ně jednoduchý, levný a velmi efektivní způsob, jak se pokusit získat přístup k firemním systémům, heslům nebo citlivým datům.
Nejčastější metodou bývá phishing – tedy podvodné e-maily, které se snaží vzbudit důvěru a přimět příjemce k určité akci.
Typicky jde o kliknutí na falešný odkaz, otevření škodlivé přílohy nebo zadání přihlašovacích údajů do podvržené stránky. Útočníci často napodobují známé firmy, banky, dopravce nebo cloudové služby, takže podvodné zprávy mohou na první pohled působit velmi věrohodně.
Podle organizace CISA tak phishing patří dlouhodobě mezi nejčastější a nejúspěšnější formy kybernetických útoků. Útočníci navíc stále častěji využívají automatizaci a AI k vytváření důvěryhodně vypadajících zpráv.
Jak poznat podezřelý e-mail
Podvodné e-maily dnes často vypadají velmi věrohodně. Mohou napodobovat banky, dopravce, e-shopy nebo známé služby typu Microsoft 365 či Google Workspace.
Podezřelé bývá například:
- neobvyklá adresa odesílatele,
- gramatické chyby nebo zvláštní formulace,
- výzvy k okamžité akci,
- odkazy vedoucí na jinou doménu,
- neočekávané přílohy,
- žádosti o heslo nebo platební údaje.
Velmi časté jsou také falešné faktury, upozornění na nedoručenou zásilku nebo údajné bezpečnostní výzvy typu „vaše schránka bude zablokována“.
Podezřelé bývají i neočekávané přílohy nebo odkazy vedoucí na stránky, které se snaží napodobit přihlašovací formuláře známých služeb. Před kliknutím se proto vyplatí zkontrolovat skutečnou adresu odkazu a ověřit, zda vede na oficiální doménu.
Silné heslo a dvoufázové ověření
Základem bezpečnosti e-mailu je kvalitní heslo. Přesto mnoho lidí stále používá jednoduchá nebo opakovaně používaná hesla, která lze snadno uhodnout nebo získat při úniku dat z jiných služeb. Pokud útočník získá přístup k e-mailové schránce, často tím získá i možnost resetovat hesla k dalším účtům nebo přístup k citlivé firemní komunikaci.
Bezpečné heslo by mělo být:
- dostatečně dlouhé,
- unikátní pro každou službu,
- kombinovat velká a malá písmena, čísla i speciální znaky,
- obtížně odhadnutelné.
V praxi se proto stále častěji doporučuje používat správce hesel, kteří dokážou bezpečná hesla automaticky generovat i ukládat.
Velmi důležitou vrstvou ochrany je také dvoufázové ověření (2FA). Kromě hesla vyžaduje ještě druhý potvrzovací krok – například kód z mobilní aplikace nebo potvrzení v telefonu. I kdyby tedy útočník heslo získal, bez druhého ověření se do účtu většinou nedostane.
Dvoufázové ověření dnes podporuje většina moderních e-mailových služeb a ve firemním prostředí by mělo být považováno za základní bezpečnostní standard.
Význam SPF, DKIM a DMARC
Bezpečnost e-mailu dnes není jen o silném heslu nebo opatrnosti uživatelů. Důležitou roli hraje také správné zabezpečení samotné domény pomocí technologií SPF, DKIM a DMARC. Ty pomáhají ověřovat, zda byl e-mail skutečně odeslán z důvěryhodného serveru, a chrání firmy před zneužitím jejich domény pro spam nebo phishing.
- SPF (Sender Policy Framework) – určuje, které servery mohou odesílat e-maily za konkrétní doménu. Pokud někdo odešle zprávu z nepovoleného serveru, může být e-mail označen jako podezřelý nebo odmítnut. SPF tak pomáhá omezit falešné e-maily vydávající se za firemní adresy.
- DKIM (DomainKeys Identified Mail) – přidává k e-mailům digitální podpis, díky kterému lze ověřit, že zpráva skutečně pochází od deklarovaného odesílatele a nebyla během doručování upravena. Technologie zároveň pomáhá zvyšovat důvěryhodnost e-mailové komunikace.
- DMARC (Domain-based Message Authentication, Reporting and Conformance) – navazuje na SPF a DKIM a určuje, jak mají servery reagovat na neověřené nebo podezřelé zprávy. Firma může nastavit například označení e-mailu jako spam nebo jeho úplné odmítnutí. DMARC zároveň umožňuje sledovat pokusy o zneužití firemní domény.
Správně nastavené SPF, DKIM a DMARC dnes výrazně snižují riziko phishingu, zlepšují důvěryhodnost firemních e-mailů a pomáhají zabránit tomu, aby legitimní zprávy končily ve spamu. Proto se stávají standardní součástí moderní firemní e-mailové infrastruktury.
Proč záleží i na kvalitním e-mailovém hostingu
Bezpečnost e-mailu není jen o silném heslu nebo opatrnosti uživatelů. Důležitou roli hraje také samotný e-mailový hosting a technické zázemí, na kterém schránky běží. Nekvalitní nebo špatně zabezpečené řešení může vést k problémům s doručováním zpráv, vyššímu množství spamu nebo většímu riziku napadení účtu.
Moderní e-mailové služby dnes běžně nabízejí:
- antispamovou a antivirovou ochranu,
- šifrované připojení,
- zálohování e-mailů,
- ochranu proti phishingu,
- podporu SPF, DKIM a DMARC,
- synchronizaci mezi počítačem a mobilem.
Kvalitní e-mail hosting zároveň pomáhá zlepšovat doručitelnost zpráv, takže firemní e-maily nekončí zbytečně ve spamu. Ve firemní komunikaci je navíc důležitá i stabilita služeb a dostupnost schránek, protože výpadek e-mailu může znamenat ztrátu komunikace se zákazníky i obchodními partnery.
Řešení jako firemní e-mail od CZECHIA.COM nabízejí provoz e-mailových schránek na vlastní doméně včetně webmailu, antispamové ochrany a podpory standardních e-mailových protokolů.
Bezpečnost e-mailu není samozřejmost
E-mail zůstává jedním z nejdůležitějších komunikačních nástrojů současnosti, ale zároveň představuje jedno z hlavních bezpečnostních rizik digitálního světa. Stačí jediný nepozorný klik na podvodný odkaz nebo škodlivou přílohu a následky mohou být velmi nepříjemné.
Základem ochrany je kombinace obezřetnosti uživatelů, správně nastaveného zabezpečení a kvalitního e-mailového řešení. Právě proto dnes firmy stále více řeší nejen samotné schránky, ale také bezpečnost domény, antispamovou ochranu a profesionální e-mail hosting.
