AI retuš online zdarma: Odstraňte lidi a rušivé objekty z fotek
Paříž bez turistů, aut a rušivých objektů? Ještě před pár lety by podobná úprava znamenala složité retušování v grafickém editoru. Dnes stačí jedna fotografie a AI se postará o zbytek. Pomocí funkce „Odstranit objekt“ v Zoner AI můžete během pár sekund vyčistit kompozici snímku a odstranit vše, co na fotce překáží online a zdarma.
Odstranění objektů pomocí Zoner AI
Zoner AI je český online nástroj pro úpravu a generování obrázků pomocí umělé inteligence. Běží přímo v prohlížeči, takže není potřeba nic instalovat ani se registrovat. Stačí nahrát fotografii a během několika sekund můžete začít využívat AI funkce pro její úpravu.
Jednou z nejpraktičtějších funkcí editoru je nástroj „Odstranit objekt“, který umožňuje jednoduše odstranit vybrané části fotografie. Může jít o lidi v pozadí, auta, lampy, elektrické kabely, dopravní značky nebo jiné prvky, které ruší celkovou kompozici snímku.
Na rozdíl od klasického mazání přitom AI nefunguje jen jako jednoduchá guma. Nástroj analyzuje okolní prostředí, rozpoznává struktury, světlo, perspektivu i textury a následně automaticky dopočítá chybějící část fotografie tak, aby výsledek působil co nejpřirozeněji.
V praxi to znamená, že můžete například:
- odstranit turisty z fotografie památky,
- vymazat auta z městské ulice,
- odstranit lampy nebo kabely z architektonického snímku,
- vyčistit pozadí od rušivých detailů,
- upravit kompozici tak, aby fotografie působila čistěji a profesionálněji.
Výsledkem není jen retuš, ale kompletně čistší fotografie bez rušivých prvků.
Jak odstranit lidi a objekty z fotky krok za krokem
- Otevřete web ZonerAI.com a zvolte možnost Zoner AI Editor.
- Nahrajte fotografii – Klikněte na tlačítko „Nahrát obrázek“ a vyberte snímek, který chcete upravit. Ideální jsou fotografie měst nebo památek s rušivými objekty v popředí či pozadí.
- Vyberte nástroj „Odstranit objekt“ – V sekci AI nástroje zvolte funkci určenou pro odstranění vybraných částí fotografie.
- Označte rušivé prvky – Po nahrání fotografie označte pomocí štětce nebo výběrového nástroje oblast, kterou chcete vymazat. Zoner AI automaticky odstraní označený objekt a chybějící část pozadí dopočítá tak, aby na snímku nebylo nic poznat. Nebojte se vybrat i kousek okolí, umělá inteligence s tím pracuje lépe.
- Dolaďte výsledek – Pokud zůstaly drobné nedostatky, můžete oblast jednoduše přemalovat znovu nebo jemně upravit barvy a kontrast.
- Přidejte novou atmosféru pomocí funkce „Denní a roční doba“ – Chcete fotce dodat ještě výraznější vzhled? Pomocí AI můžete změnit světlo nebo atmosféru scény, například přidat dramatický západ slunce, večerní světlo nebo podzimní náladu.
- Uložte upravenou fotku – Jakmile jste spokojeni, klikněte na „Uložit“ a stáhněte hotový obrázek v požadovaném formátu (JPG, PNG nebo WebP).
Typické situace, kde AI funguje nejlépe
Některé typy fotografií jsou pro AI retuš ideální, protože okolní prostředí obsahuje opakující se struktury a dostatek prostoru pro dopočítání pozadí.
- Turisté → čistá fotografie památky – AI dokáže odstranit lidi v pozadí a vytvořit dojem, že jste měli celé místo jen pro sebe. To funguje velmi dobře například u fotek památek nebo městských ulic.
- Lampy a kabely → čistší kompozice – městské fotografie často ruší lampy, dopravní značky nebo elektrické dráty. AI tyto prvky odstraní a zachová přirozený vzhled okolí.
- Auta → klidnější městská atmosféra – odstraněním aut z fotografie vznikne čistší a estetičtější scéna, která více vynikne architekturou nebo atmosférou místa.
Velkou výhodou je také možnost kombinovat odstranění objektů s dalšími AI funkcemi. Například po odstranění osoby můžete zároveň upravit atmosféru snímku, změnit denní dobu nebo pomocí generativního rozšíření dopočítat širší část scény.
Zoner AI jako nový způsob retuše fotografií
Odstranění lidí nebo rušivých objektů dnes nevyžaduje složité retušování ani pokročilé znalosti grafických editorů. Díky funkci „Odstranit objekt“ v Zoner AI Editoru stačí označit, co chcete ze snímku odmazat. AI během několika sekund automaticky dopočítá zbytek fotografie tak, aby výsledek působil přirozeně.
Vyzkoušejte si to sami na ZonerAI.com – čistší fotografie bez lidí, aut nebo kabelů dnes vytvoříte během pár kliknutí.
Mohlo by vás také zajímat
-
-
Co je to Generative Engine Optimization (GEO)11. července 2025•
-
-
Nejnovější
-
Nejčastější chyby při psaní e-mailu: Proč na nich stále záleží21. května 2026•
-
-
-