AI

Úpravy fotek v Zoner AI: Jak vylepšit portrét online zdarma

3. listopadu 2025
Petra Sasínová

Obsah

  1. Co je Zoner AI a proč ho použít
  2.  Jak vylepšit portrét krok za krokem
  3. Tipy pro přirozený výsledek
  4. Kdy se hodí vylepšit portrét

Zajímá vás, jak byste vypadali se zelenými vlasy, výraznou rtěnkou nebo bez drobných nedokonalostí pleti? Funkce „Vylepšení portrétu“ v Zoner AI vám umožní hravě experimentovat se vzhledem, upravit světlo i barvy a dodat snímku profesionální šmrnc. A to vše online, zdarma a bez instalace. Ukážeme vám, jak na to krok za krokem.

Co je Zoner AI a proč ho použít

Zoner AI je český nástroj, který využívá umělou inteligenci pro úpravu a generování obrázků. Vše probíhá online, přímo v prohlížeči – nemusíte nic stahovat ani se registrovat.

Zoner AI Editor (Zdroj: ZonerAI.com)

Editor obsahuje několik AI úprav fotek, přičemž jednou z nich je „Vylepšení portrétu“. Nástroj dokáže automaticky rozpoznat obličej a nabídne možnosti jako vyhlazení pleti, odstranění nedokonalostí, úpravu světla nebo jemné zvýraznění očí a úsměvu.

Díky AI jsou výsledky přirozené – žádné přehnané filtry, které by fotku zbytečně zkreslily nebo působily uměle.

 Jak vylepšit portrét krok za krokem

  1. Otevřete web ZonerAI.com a zvolte možnost Zoner AI Editor.
  2. Nahrajte fotku – Klikněte na tlačítko „Nahrát obrázek“ a vyberte snímek, který chcete upravit (selfie, profilovou fotku nebo profesionální portrét).
  3. Vyberte nástroj „Vylepšení portrétu“ – Po nahrání fotky zvolte v nabídce nástroj „Vylepšení portrétu“. Umělá inteligence automaticky rozpozná obličej a navrhne ideální úpravy – například zesvětlení, vyhlazení pleti nebo korekci barev.
  4. Jemně dolaďte vzhled – Pomocí jednoduchých posuvníků upravíte míru vyhlazení pleti, jasu, kontrastu nebo sytosti barev. Můžete také lehce zesvětlit oči, zjemnit stíny a dodat fotce vyvážené světlo. Pokud chcete fotce dodat profesionálnější vzhled, zkuste i mírné přidání tepla nebo měkkého stínu.
  5. Uložte výsledek – Jakmile jste spokojeni, klikněte na „Uložit“ a stáhněte hotový portrét jako JPG nebo PNG. Obrázek je připravený pro životopis, sociální sítě nebo web.

Tipy pro přirozený výsledek

  • ​Zachovejte přirozenou texturu pleti – přehnané vyhlazení může působit uměle.
  • Používejte jemné světlo a vyhněte se přehnanému kontrastu.
  • Zaměřte se na oči – mírné zvýraznění dodá portrétu živost.
  • Pokud fotku sdílíte na LinkedIn nebo do CV, volte neutrální pozadí a decentní barvy.
  • U portrétů pro sociální sítě můžete experimentovat – přidejte teplejší tón nebo lehkou vinětu.

Kdy se hodí vylepšit portrét

  • Fotky do životopisu a na LinkedIn – přirozený, reprezentativní vzhled.
  • Portréty z událostí – svatby, oslavy nebo firemní večírky.
  • Selfie a profilovky – rychlá úprava pro Instagram, Facebook nebo TikTok.
  • Redakční a marketingové fotografie – profesionální výsledek bez grafika.

Úprava portrétu už nemusí znamenat složité maskování nebo desítky vrstev. Zoner AI zvládne vše automaticky – rychle, přirozeně a zdarma. Ať už potřebujete novou profilovku, portrét pro životopis nebo snímek pro sociální sítě, výsledek bude vždy vypadat profesionálně.

Vyzkoušejte si to sami na ZonerAI.com – nahrajte fotku a nechte umělou inteligenci vylepšit váš portrét během pár vteřin.

Petra Sasínová

