Úpravy fotek v Zoner AI: Jak vylepšit portrét online zdarma

Úpravy fotek v Zoner AI: Jak vylepšit portrét online zdarma
Zajímá vás, jak byste vypadali se zelenými vlasy, výraznou rtěnkou nebo bez drobných nedokonalostí pleti? Funkce „Vylepšení portrétu“ v Zoner AI vám umožní hravě experimentovat se vzhledem, upravit světlo i barvy a dodat snímku profesionální šmrnc. A to vše online, zdarma a bez instalace. Ukážeme vám, jak na to krok za krokem.
Co je Zoner AI a proč ho použít
Zoner AI je český nástroj, který využívá umělou inteligenci pro úpravu a generování obrázků. Vše probíhá online, přímo v prohlížeči – nemusíte nic stahovat ani se registrovat.
Zoner AI Editor (Zdroj: ZonerAI.com)
Editor obsahuje několik AI úprav fotek, přičemž jednou z nich je „Vylepšení portrétu“. Nástroj dokáže automaticky rozpoznat obličej a nabídne možnosti jako vyhlazení pleti, odstranění nedokonalostí, úpravu světla nebo jemné zvýraznění očí a úsměvu.
Díky AI jsou výsledky přirozené – žádné přehnané filtry, které by fotku zbytečně zkreslily nebo působily uměle.
Jak vylepšit portrét krok za krokem
- Otevřete web ZonerAI.com a zvolte možnost Zoner AI Editor.
- Nahrajte fotku – Klikněte na tlačítko „Nahrát obrázek“ a vyberte snímek, který chcete upravit (selfie, profilovou fotku nebo profesionální portrét).
- Vyberte nástroj „Vylepšení portrétu“ – Po nahrání fotky zvolte v nabídce nástroj „Vylepšení portrétu“. Umělá inteligence automaticky rozpozná obličej a navrhne ideální úpravy – například zesvětlení, vyhlazení pleti nebo korekci barev.
- Jemně dolaďte vzhled – Pomocí jednoduchých posuvníků upravíte míru vyhlazení pleti, jasu, kontrastu nebo sytosti barev. Můžete také lehce zesvětlit oči, zjemnit stíny a dodat fotce vyvážené světlo. Pokud chcete fotce dodat profesionálnější vzhled, zkuste i mírné přidání tepla nebo měkkého stínu.
- Uložte výsledek – Jakmile jste spokojeni, klikněte na „Uložit“ a stáhněte hotový portrét jako JPG nebo PNG. Obrázek je připravený pro životopis, sociální sítě nebo web.
Tipy pro přirozený výsledek
- Zachovejte přirozenou texturu pleti – přehnané vyhlazení může působit uměle.
- Používejte jemné světlo a vyhněte se přehnanému kontrastu.
- Zaměřte se na oči – mírné zvýraznění dodá portrétu živost.
- Pokud fotku sdílíte na LinkedIn nebo do CV, volte neutrální pozadí a decentní barvy.
- U portrétů pro sociální sítě můžete experimentovat – přidejte teplejší tón nebo lehkou vinětu.
Kdy se hodí vylepšit portrét
- Fotky do životopisu a na LinkedIn – přirozený, reprezentativní vzhled.
- Portréty z událostí – svatby, oslavy nebo firemní večírky.
- Selfie a profilovky – rychlá úprava pro Instagram, Facebook nebo TikTok.
- Redakční a marketingové fotografie – profesionální výsledek bez grafika.
Úprava portrétu už nemusí znamenat složité maskování nebo desítky vrstev. Zoner AI zvládne vše automaticky – rychle, přirozeně a zdarma. Ať už potřebujete novou profilovku, portrét pro životopis nebo snímek pro sociální sítě, výsledek bude vždy vypadat profesionálně.
Vyzkoušejte si to sami na ZonerAI.com – nahrajte fotku a nechte umělou inteligenci vylepšit váš portrét během pár vteřin.
