.ai: Umělá inteligence a tak trošku ukradená doména

17. září 2025
Vojtěch Tomášek

Obsah

  1. Cílová skupina: Kdo by měl .ai zvážit?
  2. Praktické využití: Příklady úspěšných AI projektů
  3. Budoucnost .ai

Původně byla doména .ai pouze národní doménou malého karibského státu Anguilla. Nikdo tehdy netušil, že ji brzy „obsadí“ technologický fenomén, který změní svět – umělá inteligence (AI). S nástupem generativních modelů, jako je ChatGPT, koncem roku 2022 zájem o doménu .ai doslova vystřelil. Doména, která byla dlouho spíše okrajová, se přes noc stala symbolem inovace, technologického pokroku a prestiže v AI komunitě.

Statistiky registrací potvrzují tento trend:

  • 2018: přibližně 30 000 domén
  • 2022: přibližně 115 000 domén
  • konec 2023: přibližně 300 000 domén
  • začátek 2025: bezmála 900 000 domén

Pro představu, česká CZ doména má aktuálně okolo 1,5 milionu registrací (zdroj).

Graf počtu registrovaných .ai domén (zdroj)

Umělá inteligence (AI) se stala jednou z nejtransformačnějších technologií naší doby, a její vliv bude v roce 2026 a dál jen sílit. I díky tomu se doména .ai etablovala jako symbol inovace, pokroku a příslušnosti k elitní skupině firem a projektů, které se věnují budoucnosti. Od malých startupů po globální korporace, všichni, kdo chtějí signalizovat své zaměření na AI, nacházejí v .ai doméně ideálního partnera.

Tato populární doména má jedinečnou schopnost okamžitě komunikovat zaměření webu na umělou inteligenci. A to ještě dříve než návštěvník webu vidí jeho obsah. Funguje tak jako silný brandingový nástroj. Pro startupy a výzkumné projekty v oblasti AI je to způsob, jak se odlišit a signalizovat svou specializaci a progresivní myšlení. Uživatelé i investoři okamžitě pochopí, že se jedná o projekt na špičce technologického vývoje. Tato doména tak přispívá k budování důvěryhodnosti a autority v rychle rostoucím AI sektoru.

Cílová skupina: Kdo by měl .ai zvážit?

Doména .ai je ideální pro široké spektrum subjektů v ekosystému umělé inteligence:

  • AI startupy: Nově vznikající společnosti, které vyvíjejí inovativní AI řešení, mohou s .ai doménou okamžitě získat kredibilitu a přilákat pozornost.
  • Výzkumné instituce a akademické projekty: Univerzity a výzkumná centra zaměřená na AI mohou .ai využít k prezentaci svých objevů a publikací.
  • Vývojáři a datoví vědci: Jednotlivci nebo týmy nabízející AI konzultace, vývoj softwaru nebo open-source projekty najdou v .ai přirozenou volbu.
  • EdTech v AI: Platformy a kurzy zaměřené na vzdělávání v oblasti umělé inteligence mohou .ai využít k oslovení studentů a profesionálů.
  • Korporace s AI divizemi: Větší společnosti mohou pro své AI iniciativy vytvořit samostatné mikrostránky s .ai doménou, aby zdůraznily své zaměření.

Praktické využití: Příklady úspěšných AI projektů

Existuje mnoho příkladů, jak AI projekty efektivně využívají .ai doménu. Mezi nejznámější patří AI platformy Perplexity (perplexity.ai), Meta AI (meta.ai) nebo Claude (claude.ai). Existuje však celá řada menších projektů, které hostí platformy pro vývojáře, API dokumentaci, nebo blogy o nejnovějších trendech v AI. Volba .ai domény není náhodná; je to strategické rozhodnutí, které posiluje jejich pozici na trhu a usnadňuje identifikaci s oborem.

Budoucnost .ai

S rostoucí popularitou .ai domény se objevují i výzvy, jako je vyšší cena a omezenější dostupnost prémiových názvů. Nicméně, příležitosti, které .ai nabízí, výrazně převyšují tyto překážky. Očekává se, že poptávka po .ai doménách bude nadále stoupat s dalším rozvojem umělé inteligence a jejím pronikáním do všech odvětví. Pro ty, kteří chtějí být v čele inovací a jasně komunikovat své zaměření na AI, je .ai strategickou volbou, která se vyplatí.

A pokud jde o registraci .ai domény v ČR, odborníky na toto téma jsme právě my – CZECHIA.COM. Stejně tak nabízíme více než 800 dalších domén, což je největší výběr domén na trhu. Naši doménoví guru jsou připraveni vám poradit a najít ideální řešení pro váš projekt, aby vaše značka mohla růst s technologií, kterou reprezentuje.

Vojtěch Tomášek

Jsem redaktor se zájmem o technologie, grafický design a IT. Je pro mě klíčová zpětná vazba a podněty od čtenářů. Chci tak tvořit obsah, který nejen informuje, ale také inspiruje a obohacuje. Od dokončení vysoké školy se věnuji převážně grafice a IT. Když zrovna nejsem v redakci Intervalu, jsem v přírodě nebo se právě snažím dokončit quest v nejnovějším Zaklínači.

