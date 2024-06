Ideální pro expanzi v Česku, na Slovensku a v Evropě: CZ, SK a EU domény

Pro firmy, které chtějí posílit online prezentaci a oslovit širší publikum, představuje trojice domén CZ, EU a SK z nabídky CZECHIA.COM ideální řešení. Každá z nich má své specifické výhody a vzájemně se doplňuje, čímž otevírá dveře k růstu v Česku, na Slovensku a v celé Evropě. V tomto článku vám jednotlivé domény představíme, shrneme jejich výhody a zároveň se pokusíme vysvětlit, jak domény strategicky používat.

Pokud podnikáte v ČR nebo na Slovensku, jsou národní domény jasnou volbou. Ty jsou domácími zákazníky vnímány jako důvěryhodné a profesionální. Zákazníci díky nim také vědí, že na vašich webových stránkách najdou obsah a podporu v rodném jazyce, případné poštovné je nebude stát majlant a zároveň mají jistotu, že se mohou snadno domoci svých práv podle místních zákonů. Kromě toho jsou národní domény často preferovány i vyhledávači, díky lokalizace výsledků, kdy vyhledávače upřednostňují obsah, který je uživatelům geograficky a jazykově blízký.

Zajímavost: Podle sdružení CZ.NIC je aktuálně registrováno přes 1,4 milionu unikátních domén .cz.

Která doména je však nejlepší pro expanzi do zahraničí? Existuje několik možností. Tou nejpoužívanější je doména COM, těch je však registrováno již přes 160 milionů. Spousta z těch prémiových (krátké, snadno zapamatovatelné domény) je proto již registrována. Doména EU je proto vhodnou alternativou, kterou můžete využít pro expanzi do Evropy. Získáte díky ní dobrý základ na trhu s více než 450 miliony potenciálních zákazníků. Stále je také možné získat prémiové volné domény.

Doména .EU působí velmi profesionálně, zejména pokud obchodujete s firmami v jiných zemích Evropy. Ty mimo evropské vás však díky ní mohou vnímat jako velkého evropského hráče, s kvalitními produkty, tradicí a finanční sílou. Vytváří tak pro vás vhodný základ stát se jejich dlouhodobým obchodním partnerem.

Kombinace národních domén (CZ a SK) a domény EU

Pokud podnikáte na více trzích současně, je vhodné jednotlivé doménové koncovky kombinovat. Pokud vám nevadí tříštit SEO, můžete vytvořit a spravovat unikátní web na každé doméně zvlášť, tedy mít web pro Česko/Slovensko a zahraničí.

Druhou možností jsou pak jazykové mutace na jedné webové stránce s mezinárodní koncovkou a přesměrováním z vybraných národních domén. To funguje tím způsobem, že zákazníka v České republice můžete pomocí domény CZ odkazovat na českou mutaci webu a Slovenského zákazníka pomocí domény SK na slovenskou mutaci.

V obou případech je třeba mít zaregistrované všechny domény, které chcete používat, ať už na provoz unikátního webu nebo přesměrování. Rozhodnete-li se jakkoliv, registrace domény je prvním krokem na cestě k online podnikání. Proto je důležité vybrat spolehlivého partnera, jako je CZECHIA.COM. Ta vám nabízí komplexní služby pro registraci a správu domén, webhostingu a e-mailu.

V souvislosti se zmíněnými doménami probíhá akce. Doména EU nyní ke každé nové registraci zdarma. Akce platí na první rok registrace domény.

CZECHIA navíc dokáže pomoci s hostingem, vytvořením webových stránek, nastavením e-mailů nebo cloudovými službami. Díky přehlednému centru administrace máte vše pod jednou střechou a můžete se tak plně soustředit na rozvoj svého podnikání.

Závěrem lze říci, že správná volba domény by měla být součást vašeho strategického rozhodování. Kombinace národních domén CZ a SK s evropskou EU představuje efektivní řešení, jak oslovit širší publikum a využít výhod lokalizace i mezinárodního dosahu. Registrovat doménu si můžete na CZECHIA.COM. Nezapomeňte přitom využít aktuální akci na doménu EU na rok zdarma ke každé nové registraci.