Rychlost serveru: Klíč k lepšímu umístění ve vyhledávačích

Umístění ve výsledcích vyhledávání je zásadní pro úspěch webových stránek. Čím výše se ve vyhledávání stránka nachází, tím vyšší je její návštěvnost a s tím i šance na úspěch. Pro vyšší pozice ve vyhledávačích existuje mnoho metod a strategií, od optimalizace obrázků až po tvorbu zpětných odkazů. Málokdo však ví, že jedním z faktorů je také rychlost serveru, na kterém web běží.

Význam rychlosti serveru

Rychlost serveru se nejčastěji spojuje s dobou načítání stránky. Každá desetina sekundy navíc může ovlivnit, zda návštěvník na stránce zůstane nebo ji předčasně opustí. To podporuje například statistika společnosti Pingdom. Ta říká, že web, který se načte za jednu vteřinu, má průměrnou míru okamžitého opuštění (bounce rate) okolo 7 %. Pokud se načítání protáhne, míra opuštění prudce roste. Při době načítání nad pět sekund odchází téměř 40 % návštěvníků.

Zajímavou statistikou je také to, že 83 % online uživatelů očekává, že se webové stránky načtou do tří sekund. Avšak 46 % všech webových stránek se načítá přibližně 6–10 sekund. To je více než dvojnásobek! Dá se tedy s jistotou říci, že většina webů se potýká s problémy s rychlostí a konektivitou. To znamená, že většina webových stránek bojuje s rychlostí a lze je proto, i díky rychlejšímu serveru, předběhnout.

Není ale výkonný server příliš drahý?

Tato otázka se v souvislosti se servery vynořuje často. A to právem. Prvotní investice do vlastní infrastruktury bývají nemalé. Stejně tak její údržba. S nástupem cloudových technologií se však toto paradigma výdajů změnilo. Díky cloudu je možné pořídit si výkonný server za zlomek ceny, kterou je třeba “nalít” do vlastního řešení. Mnoho poskytovatelů také nabízí škálovatelné varianty, díky kterým může uživatel platit jen za to co opravdu používá.

Vedoucí brněnského projektu ZonerCloud, Patrik Vaníček, před nedávnem uvedl, že „dnes už není rychlý server otázkou drahého hardwaru a vysokých počátečních investic. Doslova za pár korun se dá pořídit i vysoce výkonný virtuální server, flexibilně navyšovat zdroje dle aktuální potřeby a spravovat jej odkudkoliv. My jsme například nedávno zavedli variantu Cloud Server Mini za 49 Kč. Za tu cenu si už ani v Brně člověk kafe nekoupí.“

Co dále ovlivňuje pozici ve vyhledávání?

Obsah je král (content is king). To je základní pravidlo SEO! Jeho kvalita a relevance je klíčová. Uživatelé chtějí užitečný obsah, který je obohatí. Vyhledávače to ví a odměňují weby, na kterých uživatelé tráví čas. Obsah je také vhodné obohatit správným použitím klíčových slov a nadpisů. Je třeba však myslet na to, že klíčová slova musejí v textu působit přirozeně.

Technická optimalizace hraje rovněž klíčovou roli. Je to velmi široké téma, které zahrnuje správné používání meta značek, logickou strukturu URL, optimalizaci obrázků a zajištění snadné prohledatelnosti pro roboty vyhledávačů. Tyto aspekty technické optimalizace mohou významně ovlivnit pozici stránek ve výsledcích vyhledávání.

Zpětné odkazy, často nazývané „backlinky,“ jsou hypertextové odkazy z jednoho webu na jiný. Pokud pocházejí z důvěryhodných zdrojů, zvyšují autoritu a důvěryhodnost webu na který míří. Zpětné odkazy by měly být relevantní, tedy odkazovat na podobný nebo navazující obsah na jiné stránce. Zároveň by text odkazu (nebo jeho okolí) měl obsahovat klíčová slova. Tímto způsobem lze cílit na konkrétní výsledky vyhledávání.

S rostoucím počtem uživatelů mobilních zařízení je nezbytné, aby webové stránky byly optimalizované i pro mobily. Google používá primárně mobilní verzi webu pro účely indexace a hodnocení. To znamená, že pokud má web odlišný obsah nebo strukturu na mobilních zařízeních oproti desktopové verzi, vychází Google při indexaci a hodnocení právě z mobilní verze. Doporučuje se proto, dbát na správný responzivní design, rychlé načítání a snadné použití na menších obrazovkách.

Rychlost serveru je tedy jen jedním z klíčových faktorů, které mohou ovlivnit umístění webových stránek ve vyhledávačích. Rychlost serveru přispívá ke zlepšení pozice ve výsledcích vyhledávání, ale také ke zvýšení uživatelské spokojenosti a snížení míry okamžitého opuštění. Poskytovatelé cloudových služeb nabízejí výkonná a cenově dostupná řešení, která mohou pomoci s rychlostí webových stránek bez počátečních investic do vlastního hardwaru.