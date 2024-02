Problémy s levným hostingem: Na co si dát pozor při výběru hostingu

I přes to, že mít webové stránky je dnes snadnější než kdy jindy, mohou majitelé webových stránek přijít do kontaktu s nepříjemnostmi spojenými s hostingem. Mnozí narazí na problémy s dostupností, výkonem, bezpečností nebo nedostatečnou technickou podporou ze strany poskytovatele hostingových služeb.

Výkon a prostor pro web

Velmi běžným problémem u levnějších hostingů bývá omezený výkon, tedy vyhrazené zdroje pro daný web jsou nižší. To se může projevit na velikosti prostoru na serveru a omezeném přenosu dat. Pro majitele to může znamenat omezené možnosti co se týče vloženého obsahu, pomalé načítání a špatné SEO.

Kromě SEO je také potřeba myslet na to, že omezený přenos dat může mít dopad na rychlost načítání stránek. Nižší rychlost negativně ovlivňuje bounce rate stránky (míru okamžitého opuštění), což nepřímo ovlivňuje konverze. Zajímavá je statistika od společnosti Pigdom z roku 2017. Ta zjistila, že průměrně se bounce rate pohybuje okolo 7 %, při rychlosti načítání stránek 1 vteřinu. Pokud se však vaše stránka načítá déle, tohle procento se rapidně zvyšuje. Rychlost načítání 5 vteřin už znamená 38% bounce rate! Z 10000 lidí, kteří se na stránky prokliknout (někdy i z placené reklamy) odejde 3800 z nich bez toho, aby stránky vůbec viděla.

Omezený prostor pro web pak může v praxi znamenat, že se majitelé webu musejí neustále ohlížet na velikost souborů kterou na web nahrávají. To nemusí být na škodu (kvůli rychlosti načítání stránek), ale může to vyústit v nižší kvalitu fotek, videí nebo v případě e-shopů – nižší množství produktů. Při překročení limitu také můžete narazit na problémy s funkcionalitou webu nebo být nuceni upgradovat na plán s vyšším úložným prostorem (samozřejmě již za příplatek).

Podmínky a poplatky

Stejně jako u všeho, i levnější možnost hostingových služeb často skrývá dodatečné poplatky. Tyto poplatky se mohou projevit jako příplatky za doplňkové služby, které byste normálně očekávali jako součást standardního hostingu, například za vytváření subdomén, aliasů, e-mailové účty, zálohování dat, technickou podporu nebo SSL certifikáty.

Dle může dojít k omezení určitých funkcí hostingu. To může zahrnovat omezení určitých typů obsahu nebo souborů. Levné hostingové plány mohou také vyžadovat uzavření dlouhodobých smluv se storno poplatky.

V rámci našich projektů ZonerCloud a CZECHIA.com jsou všechny funkce zahrnuty v ceně a případné budoucí navýšení výkonu nebo úložiště vždy řešíme přímo a bez skrytých poplatků.

Spolehlivost a dostupnost

Levné hostingové společnosti obvykle neinvestují tolik prostředků do své infrastruktury, což může způsobit sníženou dostupnost webových stránek a častější výpadky. Pro majitele webů, kteří závisí na neustálém online přístupu, mohou tyto přerušení přinést snížení návštěvnosti a s tím spojené snížení tržeb.

S výpadky souvisí také technická podpora, která je v tomto případě zásadní. Zejména v situaci, kdy se s poskytovatelem musíte spojit kvůli problému, který potřebujete rychle vyřešit. To platí dvojnásob, pokud nemáte hlubší znalosti o serverech a hostingu.

U levnějších hostingů je doba čekání na technickou podporu delší a existuje možnost, že nebude k dispozici vůbec. U větších zahraničních poskytovatelů je běžné, že po zaslání e-mailu obdržíte obecné rady jako první odpověď, což často vede k sérii nekonečných e-mailových výměn, než se dostanete k jádru problému.

Bezpečnost a důvěryhodnost

Problémem, který je často spojován s levným hostingem je nedostatečné zabezpečení. Levnější hostingové služby obvykle poskytují nižší úroveň zabezpečení, což vystavuje webové stránky hrozbám, jako jsou útoky hackerů nebo malware. Tyto bezpečnostní nedostatky mohou přivodit ztrátu dat, poškození pověsti a nakonec i finanční ztráty.

V případě, že webová stránka není řádně zabezpečena, mohou ji zákazníci považovat za neprofesionální či nedůvěryhodnou. To se následně může zvýšit bounce rate stránky a negativně tak ovlivnit konverze.

Levný hosting může působit lákavě kvůli na první pohled viditelné úspoře, často s sebou však nese celou řadu nevýhod a rizik. Skryté poplatky, omezený prostor pro web, nižší výkon a častější výpadky jsou běžnými problémy u levných hostingů. Tyto problémy mohou způsobit ztrátu návštěvníků nebo poškodit pověst. Důležité je také brát v úvahu bezpečnostní otázky, protože levné hostingy často disponují omezenými bezpečnostními opatřeními, což může mít vážné následky v podobě hackerských útoků nebo ztráty dat.

Pokud hledáte kvalitního poskytovatele hostingových služeb, podívejte se na web czechia.com a připojte se k desítkám tisíc spokojených zákazníků, kterým CZECHIA poskytuje kompletní webhostingové služby. CZECHIA zajišťuje prvotřídní dostupnost, výkon, 24/7 technickou podporu a přímé jednání.