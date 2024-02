AI v programování: Jak používat GitHub Copilot (část 1)

Vstup umělé inteligence (AI) do světa programování přinesl nové možnosti a nástroje, které zrychlují vývoj softwaru a zlepšují produktivitu vývojářů. Jedním z těchto inovativních nástrojů je GitHub Copilot, který využívá pokročilého strojového učení k automatickému generování kódu. V tomto článku se podíváme na to, jak tento nástroj efektivně využívat a jaké jsou jeho výhody a omezení.

GitHub Copilot Chat ve VS Code

GitHub Copilot je nástroj vyvinutý společností GitHub ve spolupráci s OpenAI (společnost stojící za modelem GPT), který funguje jako rozšíření do integrovaných vývojového prostředí (IDE). Aktuálně je k dispozici v Azure Data Studio, JetBrains IDEs, Vim/Neovim, Visual Studio a Visual Studio Code. GitHub Copilot pomáhá vývojářům psát kód efektivněji díky schopnosti analyzovat kód a kontext v reálném čase. Na základě toho pak navrhuje odpovídající úseky kódu a vývojáři tak nemusí psát celý kód ručně.

Po dvou letech od spuštění Copilota udělal GitHub studii, která přišla s těmito čísly:

GitHub Copilot je založen na umělé inteligenci, konkrétně na rozsáhlých jazykových modelech, které byly vyškoleny na velkém množství veřejných a soukromých kódů. Když vývojář píše kód, Copilot automaticky navrhuje doplňující bloky kódu nebo dokonce celé funkce na základě kontextu a vzorů vstupního kódu. To vše rychle a relativně přesně (kontrola je vždy potřeba).

Pomáhá tak vývojářům řešit opakované a triviální úlohy. Copilot chápe nejen kód, co se naučil ve veřejných repozitářích, ale dokáže také aplikovat funkčnost vašeho vlastního kódu. Dokáže tak správně pochopit, jak danou funkci používáte a navrhuje řešení v souladu s kontextem.

Někdy si pomáhám třeba komentáři. Paradoxně tě Copilot nutí více komentovat kód, což je jen pro dobro věci. Copilot často správně neodhadne, co chceš udělat, ale stačí ho navést komentářem a dokáže překvapit. Když to napoprvé nepochopí, tak píšu dál a chytne se. No a když ne, tak se to učí a příště tě zase překvapí.

říká Daniel Šenkyřík, Fullstack web developer