ZonerCloud.cz: Nejlevnější AI/GPU servery v Česku – přístup hned, bez čekání!
Ve světě umělé inteligence se tempo vývoje zrychluje každý den. Ale zatímco nové modely rostou exponenciálně, mnoho firem stále bojuje s nedostatkem výpočetního výkonu. ZonerCloud.cz už dávno nabízí řešení – okamžitý přístup k AI/GPU serverům za nejnižší ceny na trhu. Žádné čekání na nová datacentra a milionové počáteční investice – začněte trénovat své modely hned teď.
První v Česku s RTX PRO 6000 Blackwell
ZonerCloud byl první v Česku, kdo testoval a nasadil RTX PRO 6000 Blackwell. Jak říká Patrik Vaníček, vedoucí projektu: „Chceme našim zákazníkům nabídnout to nejlepší z aktuálně dostupných technologií. Díky přímé spolupráci s dodavateli jsme získali možnost testovat tuto RTX PRO 6000 Blackwell jako první u nás.“
Vaše AI projekty tak mohou běžet na nejmodernějším hardwaru ihned, aniž byste museli investovat miliony do vlastního vybavení.
RTX PRO 6000 (96 GB VRAM) díky nové architektuře Blackwell, vyššímu počtu jader a rychlejší paměti dosahuje nesrovnatelně vyššího výkonu než L40S (48 GB VRAM), zejména při práci s velkými jazykovými modely nebo vědeckými simulacemi. Podle benchmarků může být PRO 6000 o 50 % až 150 % rychlejší, přičemž u specializovaných AI úloh mohou být rozdíly ještě výraznější.
Špičkový hardware dostupný ihned
Největší překážkou při rozvoji AI projektů v českých firmách není nápad, ale nedostatek výkonného hardwaru a potřebné infrastruktury. ZonerCloud tyto problémy řeší okamžitým přístupem k nejmodernějším GPU serverům, které zvládnou i ty nejnáročnější úkoly – trénink AI modelů, vědecké simulace nebo zpracování obrovských dat.
Naše servery využívají profesionální grafické karty NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell a RTX 5090 s podporou až 4 GPU současně. To znamená maximální paralelní výkon pro:
- Umělou inteligenci a strojové učení
- Renderování videa a 3D grafiky
- Fyzikální simulace a vědecké výpočty
- Analýzu a zpracování velkých dat
- Zpracování obrazu a videa
ZonerAI: důkaz fungující infrastruktury
Na začátku roku jsme spustili ZonerAI.com – generátor obrázků a AI editor kompletně běžící na našem AI cloudu. Postupně jsme přidali další chytré funkce, které hravě sekundují programům jako jsou Canva, Fotor, Pixlr či Adobe Express.
Tento projekt jasně ukazuje, že infrastruktura ZonerCloudu zvládne i ty nejnáročnější aplikace v reálném provozu.
LLM a AI asistenti již dnes – agenti budoucnosti na dosah!
Neomezujeme se jen na poskytování špičkového cloudu, sami vyvíjíme vlastní AI řešení. Velké jazykové modely (LLM) postavené na technologii GPT – podobně jako ChatGPT, Gemini, Claude nebo Grok – už jsou součástí našich služeb. Současně pracujeme na AI asistentech a autonomních agentech, kteří zvládnou složité úkoly a automatizují procesy. A to vše na infrastruktuře, která je dostupná okamžitě, ne za několik let.
Začněte hned, konkurence nečeká
Zapomeňte na dlouhé čekání, omezený výkon a zbytečné náklady na provoz drahých fyzických serverů. S našimi AI/GPU servery a VPS získáte okamžitý přístup ke špičkovému hardwaru, který zvládne i ty nejnáročnější úlohy. Vyberte si konfiguraci a začněte trénovat své modely ještě dnes – s podporou odborníků a stabilním zázemím ZonerCloudu.
Mohlo by vás také zajímat
-
Vstupte do éry umělé inteligence: ASOME Max Studio s AMD Ryzen™ 9 7940HS14. listopadu 2023
-
INNOCN monitory: špičková kvalita za zlomek ceny5. června 2025
-
Od iPhonu po Android: Ultra HDR přináší nový standard fotografií1. listopadu 2024
-
Co je to neuronová síť21. července 2025
Nejnovější
-
-
-
-
Jak vytvořit web zdarma?5. srpna 2025