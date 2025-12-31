ZONER Cookies

Vážený návštěvníku, potvrzením pomocí tlačítka OK udělujete souhlas nám a našim partnerům s použitím cookies pro nezbytné, analytické a marketingové účely na tomto zařízení. Volbou Nastavení můžete sami určit, jaké skupiny cookies je možné zpracovávat, popřípadě jejich zpracování úplně zakázat. Ukládání nezbytných cookies probíhá vždy, a to v zájmu zachování funkčnosti webové prezentace.

V tomto okně můžete zvolit kategorie cookies v souladu s vlastními preferencemi.

Nezbytné

Tyto cookies zajišťují bezchybný provoz našich webových stránek. Umožňují například vložení služby do objednávky, ukládání dat s ohledem na bezpečnost webu, přihlašování k webu a podobně. Nezbytné cookies nelze deaktivovat, jelikož by došlo k narušení správného fungování webu.

Preferenční

Preferenční cookies umožňují, aby si webová stránka zapamatovala informace, které mění, jak se webová stránka chová nebo jak vypadá. Je to například preferovaný jazyk nebo region, kde se nacházíte.

Analytické

Díky nástrojům jakými jsou například Google analytics můžeme sledovat, jak stránky používáte, z jakých zdrojů a technologií. Na základě těchto dat můžeme web neustále vylepšovat, aby byl pro vás co nejpřívětivější. Veškerá data jsou anonymizována, konkrétní uživatele tedy identifikovat nemůžeme.

Marketingové

Společně s nástroji třetích stran můžeme zobrazovat vámi preferované reklamy v partnerských sítích přesně dle vašich zájmů. V případě nesouhlasu je vysoce pravděpodobné, že vaše zájmy a preference nebudou zohledněny a bude se vám reklama zobrazovat plošně. Veškeré profily vašich zájmů jsou pseudonymizované, díky tomu není možná bezprostřední identifikace vaší osoby.

AI

Generativní video: nová éra vizuální komunikace

31. prosince 2025
Petra Sasínová

Obsah

  1. Revoluce ve vizuální komunikaci
  2. Hlavní nástroje a technologie
  3. Příležitosti a dopady
  4. Výzvy a etické otázky 

Související

Generativní video se v roce 2025 stává skutečnou součástí vizuální komunikace a tvorby obsahu. Díky pokroku v generativní umělé inteligenci (AI) dnes můžeme vytvářet dynamická videa z pouhých textových pokynů, obrázků nebo jiných vstupních dat bez potřeby klasického natáčení. Tento vývoj zásadně mění způsob, jakým komunikujeme, učíme se i tvoříme obsah pro média a marketing.

Revoluce ve vizuální komunikaci

Tradiční video produkce byla dlouho náročná. Vyžadovala tým kameramanů, herců, osvětlovače, střih a mnoho hodin postprodukce. Generativní video tento proces dramaticky zrychluje a zpřístupňuje. Moderní generátory umí vytvořit video s realistickým pohybem, kamerovými efekty a scénami během minut, prakticky na počkání, píše web ScienceDirect.

Tato technologie funguje na principech pokročilých neuronových sítí –  diffusion modelů, transformerů nebo generativních adversariálních sítí (GAN). Modely se učí z obrovských datasetů a dokážou syntetizovat nový videoobsah, který odpovídá zadanému textovému či obrazovému promptu.

Dnešní AI modely dokážou během několika minut vytvořit vizuální scénu, která by dříve vyžadovala natáčecí tým, herce, světla, lokace a postprodukci. Místo toho stačí textový popis, krátká skica, referenční fotografie nebo storyboard. AI následně vygeneruje pohyb postav, práci kamery, realistické prostředí, fyziku i atmosféru (od dynamické akční scény až po jemnou intimní estetiku).

Rychlost a dostupnost mění samotnou povahu vizuální komunikace:

  • Od produkce k prototypování – obsah nevzniká až po náročném procesu, ale okamžitě. Tvůrci, marketéři a designéři mohou během pár minut otestovat několik verzí storyboardů, stylů a narativů.
  • Od technických limitů k ideovým možnostem – namísto otázky „Jak to natočíme?“ se řeší „Co chceme vyjádřit?“. Technologie tak posouvá těžiště tvorby zpět ke kreativitě.
  • Od lineárního videa k adaptivnímu obsahu – generativní video může reagovat na kontext, publikum, jazyk nebo data. Vznikají tak personalizované varianty jednoho příběhu.

Zároveň se mění i role samotného videa v komunikaci. Tam, kde dnes organizace používají fotografie, ilustrace či jednoduché bannery, bude brzy možné použít krátké dynamické video generované v reálném čase – jako součást webu, newsletteru, prezentace nebo mobilní aplikace.

Pro srovnání, ještě v roce 2021 byly nejpokročilejší text-to-image modely schopné vytvořit statický obrázek s chybami v detailech. V roce 2024–2025 generativní modely typu Google Veo, Runway Gen-2/4 nebo Luma Dream Machine zvládají plynulé kamerové záběry, koherentní prostředí, realistické pohyby objektů a scény dlouhé několik desítek sekund. Vývoj je rychlý a tlak na kvalitu enormní.

Hlavní nástroje a technologie

Na poli generativního videa dnes dominují jak technologičtí giganti, tak dynamické inovativní start-upy:

  • Google Veo – text-to-video model, který generuje krátká videa s dynamickým obsahem i synchronizovaným zvukem přímo z textového vstupu. Vyniká v realistických filmových stylech, přesné interpretaci promptů a konzistenci objektů a fyzikálních jevů.
  • Runway Gen-4 – model optimalizovaný pro konzistentní video scény z textových popisů a referenčních obrázků. Umožňuje kontrolovat pohyb kamery a styl, jemně ladit vizuální identitu pomocí vlastních obrázků.
  • Kling AI – další pokročilý text-to-video model, který podporuje tvorbu videí podle přirozeného jazyka. Jeho síla spočívá v realistických pohybech lidí, složitých scénách a plynulých kamerových přechodech. Často se používá pro pre-vizualizace a dynamické krátké spoty.
  • LTX-2 – otevřené modely umožňují generovat 4K video lokálně, upravovat parametry modelu a integrovat AI do firemního prostředí. Jsou klíčové pro organizace, které potřebují kontrolu nad daty nebo on-premise provoz.
  • Luma Dream Machine – vyniká v generování 3D prostředí a realistického osvětlení. Scény často připomínají kombinaci záznamu a CGI. Je rychlá, detailní a vhodná pro kreativní i technické použití.

Tyto nástroje se stávají novým štětcem pro vizuální tvůrce – od marketérů, přes učitele až po filmové tvůrce.

Příležitosti a dopady

Generativní video otevírá nové možnosti pro vizuální komunikaci v mnoha oblastech:

  • Marketing a reklama – generativní video odstraňuje produkční limity. Umožňuje vytvářet desítky variant scén během minut, testovat různé verze kampaní a personalizovat vizuální obsah podle publika. Výsledkem je levnější, rychlejší a přesnější marketing.
  • Vzdělávání – výuková videa už nemusí vznikat složitou produkcí. AI dokáže vygenerovat animaci, modelový příklad nebo vizuální vysvětlení během chvíle a hlavně přizpůsobit výstup jazykově či úrovni studenta. Vzniká prostor pro skutečně adaptivní vzdělávání.
  • Média a zábava – redakce mohou rychle tvořit doprovodné vizuály, automatické rekapitulace a grafické ilustrace k textům. Ve filmové či herní produkci AI urychluje pre-viz a testování scén.
  • Firmy – onboarding videa, návody nebo produktové ukázky lze generovat automaticky. Firmy tak mohou tvořit videoobsah, který dříve vůbec nevznikal – jednoduše proto, že nebyly kapacity.
  • Demokracie tvorby – i malí tvůrci nebo influenceři mohou konkurovat velkým studiím díky dostupným generativním nástrojům.
  • Proměna pracovních rolí – s generativním videem roste poptávka po nových dovednostech – psaní vizuálních promptů, řízení generace, kombinace AI a postprodukce. Tvoří se nové role typu AI video designer.

Tento posun podtrhuje, jak generativní video nejen zrychluje tvorbu obsahu, ale i rozšiřuje možnosti kreativity – bez ohledu na technické dovednosti nebo rozpočet.

Výzvy a etické otázky 

S novými možnostmi přichází i nové výzvy. Generativní videa mohou být použita k tvorbě manipulovaných či dezinformačních obsahů, který je těžko odlišitelný od reality. Řešení těchto rizik vyžaduje jak technologická opatření, tak legislativní rámce a mediální gramotnost uživatelů, uvádí web Preprints.

Další debata se vede kolem autorských práv a etických standardů. Jak chránit originální tvůrce a definovat právní status uměle generovaných děl v době, kdy AI samostatně kombinuje a vytváří obsah.

  1. Deepfaky a dezinformace – rostoucí kvalita AI zvyšuje riziko manipulace, falešných politických prohlášení a poškození reputace. Ověřování a označování syntetických videí bude stále důležitější.
  2. Autorská práva – modely často trénují na dílech chráněných copyrightem. Není vždy jasné, kdo vlastní výstup (autor promptu, původní tvůrci dat nebo poskytovatel modelu).
  3. Transparentnost – uživatelé musí vědět, že sledují AI obsah. Bez jasného označení hrozí ztráta důvěry ve vizuální média a etické problémy v marketingu.
  4. Ochrana identity a osobních údajů – AI může generovat realistické avatary, tváře i hlasy. To přináší rizika zneužití identity, podvodů a kyberšikany.
  5. Energetická náročnost – velké modely mají vysoké nároky na výpočetní výkon a spotřebu energie. Tlak na optimalizaci a efektivní infrastrukturu bude růst.
  6. Odpovědnost tvůrců – tvůrci musí obsah kontrolovat, ověřovat fakta a dbát na etické limity. AI je nástroj, odpovědnost za výstup zůstává na člověku.

Generativní video není jen další technologickou novinkou. Představuje zásadní posun ve vizuální komunikaci a mění způsob, jakým vznikají příběhy, vzdělávací obsah i digitální zážitky.

Umělá inteligence dnes umožňuje tvořit obrazový obsah rychleji, dostupněji a s menšími bariérami než kdy dříve. Zároveň ale klade nové nároky na odpovědnost, transparentnost a jasně definovaná pravidla používání.

Předchozí článek Jak chránit webové formuláře před spamem a boty – moderní přístup bez reCAPTCHA
Petra Sasínová

Mohlo by vás také zajímat

Nejnovější

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *