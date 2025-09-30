Rozhovor s vývojářem: „AI mi šetří hodiny práce měsíčně“
Za poslední dva roky pronikla umělá inteligence do nástrojů pro vývoj software. Podle průzkumu Stack Overflow už 76 % vývojářů AI nástroje používá nebo je plánuje používat a podíl reálných uživatelů vzrostl z 44 % na 62 % (zdroj).
Z makropohledu odhaduje McKinsey, že generativní AI může dlouhodobě zvedat produktivitu práce o 0,1–0,6 procent ročně; u vývoje softwaru konkrétně ukazují případové studie zkrácení času na úlohy až na polovinu. (zdroj)
O tom, jak konkrétně se proměnila práce programátora s nástupem nástrojů jako Copilot nebo ChatGPT, jsme si povídali s fullstack webovým vývojářem Danem Šenkyříkem. Dan nám sdělil, které AI nástroje používá a na co.
Dane, jak se za poslední dva roky proměnila vaše práce díky nástrojům s umělou inteligencí?
Už dlouho používám Copilota integrovaného ve Visual Studio Code a musím říct, že ušel velký kus cesty. Nové napovídání je opravdu super a čím dál častěji se stává, že použiji navrhovaný kód. Typicky chci přejmenovat proměnnou nebo formulářové políčko – stačí jen tabulátorem odklikávat změny napříč otevřeným souborem.
Můžete uvést nějaký konkrétní příklad, kdy vám AI šetří práci?
Jasně. Nedávno jsem třeba potřeboval do Nette Latte šablon přidat <title> stránky pro lepší orientaci. Řešil jsem to formou bloku v šabloně. Jakmile jsem nakopíroval tag pro titulek, Copilot mi hned navrhl, co použít za konkrétní text. Jen málokdy bylo potřeba něco upravovat a ušetřilo mi to spoustu času.
Takže Copilot vám pomáhá hlavně s opakujícími se úlohami?
Přesně tak. Napovídání úryvků kódu podle zbylého kódu je skvělé, když člověk píše pořád dokola podobné věci. Dříve bych musel kód kopírovat, přepisovat názvy a proměnné… teď to Copilot udělá automaticky během chvilky.
Copilot je tedy váš největší pomocník. Používáte i jiné AI nástroje?
Ano, pracuji i s ChatGPT Plus. Na programování se mi nejvíc osvědčila verze 4.0 nebo 4.1.
A v čem konkrétně vám ChatGPT pomáhá?
Největší přínos vidím v situacích, kdy potřebuji udělat něco úplně nového – třeba implementovat nějaké API nebo zjistit, jak se řeší konkrétní use case. ChatGPT mi dokáže ušetřit reálně hodiny času měsíčně jen tím, že mi ukáže správný směr.
Používáte ho i mimo klasické programování?
Určitě. Skvěle se hodí pro různé interní nebo jednorázové programy. Typicky jde o skripty na hromadnou práci se soubory, jednoduché administrace pro správu dat nebo třeba nástroje na trackování hodin. Všechno to lze vytvořit na pár promptů.
A co úplně jiné AI nástroje? Například nástroje k tvorbě obrázků nebo webů?
Ano, aktuálně pracuji na AI pluginu do WordPressu, který využívá API ZonerAI.com pro generování obrázků přímo v rozhraní WordPressu. ZonerAI je nový český AI editor a generátor obrázků od společnosti Zoner, který běží na jejich AI clusteru. A protože je úplně zdarma, je pro takový plugin ideální.
Díky za příklady, AI tedy dokáže ušetřit dost času. Vidíte i nějaké slabiny AI?
Ano, nevýhoda je, že si někdy prostě vymýšlí – hlavně metody nebo názvy funkcí. Například jsem řešil něco přes Facebook API, potřeboval jsem načítat určitý typ dat a ChatGPT tvrdil, že to jde, přitom šlo o úplný výmysl. Po upozornění pak uznal, že mám pravdu. To je trochu problém u specifických věcí.
Kdybyste to měl shrnout, jak velký přínos pro vás AI tedy má?
Pro mě je AI obrovským přínosem, moje produktivita znatelně vzrostla. Nevyužívám ji proto, aby dělala práci za mě, ale aby mi ji efektivně pomáhala řešit. Díky tomu se můžu místo opakujících se nudných úloh věnovat skutečnému vývoji. Samozřejmě je nutné využít zkušenosti, které mám po letech praxe – třeba ohledně zabezpečení nebo chybovosti kódu. Není možné slepě přebírat všechno, ale když člověk AI použije chytře, je to skvělý pomocník.
Rozhovor s Danielem Šenkyříkem ukazuje, že umělá inteligence v IT není jen módní vlna, ale praktický pomocník, který dokáže šetřit čas a zvyšovat produktivitu. Zároveň však připomíná, že AI nenahradí zkušenost a kritické myšlení vývojáře – bez toho se snadno z nástroje stane past. Vývoj softwaru tak v éře umělé inteligence nestojí na otázce „člověk, nebo stroj?“, ale spíš na jejich spolupráci. A právě v tom se otevírá největší příležitost: nechat algoritmy řešit rutinu a uvolnit prostor pro kreativitu, inovace a skutečné řemeslo programování.
