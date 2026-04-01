WordPress vs. Joomla: Který systém zvolit pro váš web?
Výběr správného CMS (systému pro správu obsahu) je prvním a často klíčovým krokem při tvorbě webu. Zatímco WordPress dominuje trhu, Joomla stále nabízí unikátní výhody, které byste neměli přehlížet. Pojďme si je srovnat z pohledu běžného uživatele.
WordPress: Král popularity a jednoduchosti
WordPress dnes pohání neuvěřitelných 43 % všech webů. Jeho hlavní zbraní je obrovský ekosystém a intuitivní přístup.
- Administrace: Pro běžného uživatele je velmi přívětivá. Hodně věcí si dovedete poměrně rychle „naklikat“ a na vše existuje plugin. Ať už zdarma, nebo placený.
- Vzhled: Výběr šablon je prakticky nekonečný, takže si vybere i ten nejnáročnější začátečník.
- Komunita: V situaci, kdy už „běžný Franta uživatel“ nestačí, stačí se porozhlédnout po Facebooku či Googlu. Během chvilky najdete WordPressáka, který vám s problémem pomůže.
- Daň za úspěch: Jakožto oběť vlastního úspěchu se musí WordPress potýkat s častými útoky hackerů a botů. Bezpečnost a aktualizace tu musí být prioritou.
Joomla: Výkonný systém s bohatou výbavou už v základu
Joomla dnes možná zůstává trochu v pozadí, což z ní ale automaticky horší systém nedělá. Její komunita je sice užší, ale o to více odborná.
- Křivka učení: Nutno zmínit hned na začátku – Joomla má strmější křivku učení. Pro nově příchozí ze světa WordPressu může administrace působit trochu nelogicky. Stačí však pár dní „proklikávání“ a celý koncept začne dávat smysl.
- Vše v základu (Core): Obrovským plusem je, že mnoho funkcí, na které ve WordPressu potřebujete pluginy, má Joomla v sobě nativně, jako příklady můžeme jmenovat:
- Multi-language podpora: Joomla umožňuje tvořit vícejazyčné weby hned po instalaci. Nemusíte dokupovat drahé doplňky, systém sám zvládá přepínání jazyků i jejich správu.
- SEO: Vyplnění meta description a title přímo u článku.
- Redirects: Správa přesměrování při stěhování webu je přímo v jádru.
- Bezpečnost: Dvoufaktorové přihlášení (2FA) je připraveno hned po instalaci.
Kterou cestou se vydat?
Rozseknout souboj WordPress vs. Joomla není o tom, který systém je objektivně lepší, ale o tom, co od svého webu očekáváte vy.
Chcete web spustit dnes odpoledne, mít na výběr z milionu šablon a v případě potíží najít pomoc na každém rohu? Jděte do WordPressu. Je to sázka na jistotu, která vás nezklame svou přívětivostí.
Hledáte robustní řešení, které už v základu myslí na SEO i bezpečnost a nebude vás nutit instalovat desítky pluginů (které mohou web zpomalit nebo ohrozit)? Pak věnujte pár dní studiu Joomly. Odmění se vám stabilitou a funkcemi, které u konkurence musíte pracně skládat.
Pro začátečníky jsou vhodné hostingy, které mají tyto systémy (CMS) už předinstalované.
Ať už si vyberete jakkoliv, pamatujte, že CMS je jen nástroj. To nejdůležitější, kvalitní obsah, už je na vás.
