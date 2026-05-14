ZONER Cookies

Vážený návštěvníku, potvrzením pomocí tlačítka OK udělujete souhlas nám a našim partnerům s použitím cookies pro nezbytné, analytické a marketingové účely na tomto zařízení. Volbou Nastavení můžete sami určit, jaké skupiny cookies je možné zpracovávat, popřípadě jejich zpracování úplně zakázat. Ukládání nezbytných cookies probíhá vždy, a to v zájmu zachování funkčnosti webové prezentace.

V tomto okně můžete zvolit kategorie cookies v souladu s vlastními preferencemi.

Nezbytné

Tyto cookies zajišťují bezchybný provoz našich webových stránek. Umožňují například vložení služby do objednávky, ukládání dat s ohledem na bezpečnost webu, přihlašování k webu a podobně. Nezbytné cookies nelze deaktivovat, jelikož by došlo k narušení správného fungování webu.

Preferenční

Preferenční cookies umožňují, aby si webová stránka zapamatovala informace, které mění, jak se webová stránka chová nebo jak vypadá. Je to například preferovaný jazyk nebo region, kde se nacházíte.

Analytické

Díky nástrojům jakými jsou například Google analytics můžeme sledovat, jak stránky používáte, z jakých zdrojů a technologií. Na základě těchto dat můžeme web neustále vylepšovat, aby byl pro vás co nejpřívětivější. Veškerá data jsou anonymizována, konkrétní uživatele tedy identifikovat nemůžeme.

Marketingové

Společně s nástroji třetích stran můžeme zobrazovat vámi preferované reklamy v partnerských sítích přesně dle vašich zájmů. V případě nesouhlasu je vysoce pravděpodobné, že vaše zájmy a preference nebudou zohledněny a bude se vám reklama zobrazovat plošně. Veškeré profily vašich zájmů jsou pseudonymizované, díky tomu není možná bezprostřední identifikace vaší osoby.

Nástroje

Jak začít s vlastním webem na WordPressu

14. května 2026
Petra Sasínová

Obsah

  1. Proč právě WordPress
  2. Doména a webhosting: Základ každého webu
  3. Jak vybrat vhodný hosting pro WordPress
  4. První kroky po instalaci WordPressu
  5. Pluginy: Méně je často více
  6. Web, který roste s vámi

Související

Vlastní web dnes může mít během jednoho odpoledne prakticky kdokoliv. Díky WordPressu už není potřeba umět programovat ani spravovat server. Klíčové je ale správně vybrat doménu, webhosting a nepodcenit základní nastavení, které ovlivní rychlost, bezpečnost i budoucí rozvoj webu.

Proč právě WordPress

WordPress si během let vybudoval pozici nejrozšířenějšího redakčního systému na světě. Důvodem není jen jeho popularita, ale hlavně kombinace jednoduchosti, flexibility a obrovského ekosystému šablon a pluginů. Web na WordPressu dnes zvládne vytvořit začátečník i zkušený vývojář.

Velkou výhodou je, že WordPress neomezuje typ projektu. Stejný systém lze použít pro osobní blog, firemní prezentaci, magazín, portfolio, rezervační web nebo e-shop. Díky pluginům můžete postupně přidávat nové funkce bez nutnosti programování – například kontaktní formuláře, SEO nástroje, galerie, členské sekce nebo online platby.

WordPress zároveň patří mezi platformy s největší komunitou na světě. Existují tisíce návodů, videí, diskusních fór i hotových šablon. Pokud narazíte na problém, je velká šance, že už ho někdo řešil před vámi.

Důležitá je i otevřenost platformy. Web můžete kdykoliv upravit, rozšiřovat nebo přesunout na jiný hosting. Právě kombinace jednoduchosti, flexibility a dostupného webhostingu dělá z WordPressu ideální řešení pro začínající weby i menší firmy.

Doména a webhosting: Základ každého webu

Než začnete WordPress upravovat, potřebujete dvě základní věci: doménu a webhosting. Doména je adresa webu, například mojefirma.cz. Webhosting je prostor, kde jsou uložené soubory webu, databáze, obrázky a další data.

Právě hosting má velký vliv na to, jak rychle se web načítá, jak stabilně funguje a jak snadno se bude spravovat. U WordPressu se proto vyplatí vybírat webhosting, který podporuje aktuální verze PHP, databázi MySQL nebo MariaDB a HTTPS. WordPress tyto požadavky uvádí jako doporučený technický základ pro provoz webu.

Velkou roli dnes hraje i rychlost. Pomalý hosting může negativně ovlivnit uživatelský zážitek, SEO i konverze. Google zároveň dlouhodobě doporučuje zaměřit se na výkon webu a Core Web Vitals. Právě u WordPressu proto dává smysl vybírat hosting optimalizovaný přímo pro tento redakční systém.

Na trhu dnes existují takzvané „one-click“ WordPress hostingy, kde není potřeba nic ručně instalovat ani nastavovat. WordPress je připravený prakticky okamžitě po objednání a můžete rovnou začít tvořit obsah nebo upravovat vzhled webu. Příkladem je například WordPress hosting od CZECHIA.COM.

Začátečníci často vybírají hlavně podle nejnižší ceny. Rozdíl několika desítek korun měsíčně ale může znamenat výrazně rychlejší načítání webu, lepší stabilitu nebo kvalitnější technickou podporu. U webhostingu se proto vyplatí nesledovat jen cenu, ale hlavně poměr výkonu, rychlosti a spolehlivosti.

Pokud si nejste jistí výběrem, může pomoci i nezávislé srovnání českých WordPress hostingů, například na serveru Živě.cz.

Jak vybrat vhodný hosting pro WordPress

Při výběru hostingu se neřiďte jen cenou. Levný hosting může být pro malý osobní web dostačující, ale u firemního webu je důležitá také rychlost, dostupnost, zálohování a technická podpora.

Zaměřte se hlavně na:

  • rychlost načítání webu,
  • pravidelné zálohy,
  • podporu HTTPS,
  • aktuální verze PHP,
  • jednoduchou instalaci WordPressu,
  • možnost přidat e-mail k doméně,
  • kvalitní zákaznickou podporu.

Rychlost webu není jen otázkou pohodlí. Google dlouhodobě doporučuje sledovat Core Web Vitals, tedy metriky uživatelského zážitku, které hodnotí načítání, interaktivitu a vizuální stabilitu stránky. Kvalitní webhosting proto může být jedním z důležitých základů úspěšného webu.

První kroky po instalaci WordPressu

Po spuštění WordPressu stačí začít jednoduše. Vyberte šablonu, nastavte menu a připravte základní stránky, například úvod, služby, kontakt nebo blog. Cílem je vytvořit přehledný web, který se bude návštěvníkům dobře používat a vám jednoduše spravovat i do budoucna.

Začněte výběrem šablony. WordPress nabízí tisíce bezplatných i placených vzhledů, které určují design webu. Pro firemní prezentaci většinou stačí jednoduchá a rychlá šablona s responzivním designem pro mobily.

Poté vytvořte základní strukturu webu. Ve většině případů stačí několik hlavních stránek – úvodní stránka, informace o firmě nebo projektu, přehled služeb, kontaktní stránka, blog nebo novinky.

Po vytvoření základních stránek se vyplatí projít několik důležitých nastavení:

  • nastavit trvalé odkazy (URL adresy) do čitelné podoby,
  • doplnit název a popis webu,
  • nahrát logo a favicon,
  • zkontrolovat funkční HTTPS certifikát,
  • nastavit zálohování,
  • vytvořit administrátorský účet se silným heslem,
  • omezit zbytečné pluginy a smazat nepoužívané šablony.

Důležité je myslet i na rychlost a bezpečnost webu. Kvalitní webhosting pro WordPress pomůže s rychlejším načítáním, stabilitou i jednodušší správou webu.

Vyplatí se také přidat základní analytiku, například Google Analytics nebo Google Search Console, díky kterým můžete sledovat návštěvnost a výkon webu.

Pluginy: Méně je často více

Jednou z největších výhod WordPressu jsou pluginy. Díky nim můžete přidat kontaktní formulář, SEO nastavení, bezpečnostní ochranu, cache nebo napojení na newsletter. Není ale dobré instalovat všechno, co vypadá zajímavě.

Každý plugin může ovlivnit rychlost, bezpečnost i stabilitu webu. Bezpečnostní problémy u WordPressu se často týkají právě neaktualizovaných nebo zranitelných pluginů. Například Patchstack uvádí, že jeho nástroj sleduje zranitelnosti v jádru WordPressu, šablonách i pluginech.

Pro začátek obvykle stačí plugin pro SEO, formuláře, zabezpečení, zálohování a optimalizaci rychlosti. Důležité je vybírat doplňky, které jsou pravidelně aktualizované a mají dobré hodnocení.

Web, který roste s vámi

S vytvořením webu na WordPressu dnes zvládnete začít během několika hodin, a to i bez pokročilých technických znalostí. Největší chybou bývá snaha vytvořit hned dokonalý web se všemi funkcemi. Mnohem lepší je začít jednoduše a postupně web rozšiřovat podle toho, jak projekt roste.

Základem je správně vybraná doména, kvalitní obsah a spolehlivý webhosting, který zajistí rychlost, stabilitu i bezpečnost webu. Právě proto dává smysl sáhnout po hostingu, který je pro WordPress dobře připravený a nevyžaduje složitou správu serveru.

Například webhosting od CZECHIA.COM nabízí WordPress připravený prakticky okamžitě po objednání. Není potřeba nic složitě instalovat ani nastavovat — webhosting je připravený pro rychlé spuštění a následný rozvoj webu i bez hlubších technických znalostí. 

Ať už plánujete osobní blog, firemní prezentaci nebo menší e-shop, kvalitní hosting pro WordPress je základ, na kterém bude celý web dlouhodobě stát. 

Předchozí článek Novinky ze světa AI: ChatGPT-5.5 ukazuje nástup nové generace AI agentů
Další článek Cloud metrics: Jak sledovat výkon a stabilitu cloudu
Petra Sasínová

Novinářka a marketingová specialistka, která má ráda technologie, videohry, umělou inteligenci, knihy a cestování.

Mohlo by vás také zajímat

Nejnovější

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *