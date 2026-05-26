Migrace webu z lokálu na FTP: Jak přesunout WordPress na webhosting
WordPress web si dnes mnoho lidí nejdřív připravuje lokálně na vlastním počítači. Je to pohodlný způsob, jak testovat vzhled, pluginy nebo obsah bez toho, aby byl web veřejně dostupný. Dříve nebo později ale přijde chvíle, kdy je potřeba celý projekt přesunout na webhosting a zpřístupnit ho online. Jak migrace WordPressu z lokálu na FTP funguje, co všechno je potřeba přenést a na co si dát pozor?
Proč řešit hosting už před migrací
Ještě, než začnete web přesouvat, vyplatí se vybrat vhodný webhosting. Právě hosting rozhoduje o tom, jak rychle se bude WordPress načítat, jak snadno se bude spravovat a jak bezproblémově zvládnete aktualizace, zálohy nebo e-mailové schránky.
U WordPressu je důležité, aby hosting podporoval aktuální verze PHP, databázi MySQL/MariaDB, HTTPS certifikát a ideálně také jednoduchou správu přes administrační rozhraní. Pokud hosting nabízí automatickou instalaci WordPressu, správu databází, FTP/SFTP přístup a pravidelné zálohy, ušetří vám to při migraci spoustu práce.
Pro začátečníky je ideální webhosting, kde lze WordPress nainstalovat na pár kliknutí a zároveň máte k dispozici českou podporu. Díky tomu se nemusíte zabývat vlastním serverem a můžete se soustředit hlavně na obsah a vzhled webu.
Právě zde může dávat smysl například webhosting od CZECHIA.COM, který nabízí jednoduché spuštění WordPressu, správu databází, FTP/SFTP přístup i HTTPS certifikáty v jednom prostředí. Výhodou je také česká technická podpora a snadná administrace hostingu, která může celý proces migrace WordPressu výrazně usnadnit i méně zkušeným uživatelům.
Co je potřeba před přesunem připravit
Než začnete WordPress migrovat z lokálního prostředí na webhosting, vyplatí se připravit všechny důležité přístupy a soubory předem. Přesun pak proběhne rychleji a s menším rizikem chyb.
Budete potřebovat:
- přístup do administrace webhostingu,
- FTP nebo ideálně SFTP údaje,
- přístup k databázi,
- export databáze z lokálního WordPressu,
- kompletní složku se soubory webu,
- doménu, na které bude web běžet.
Pomocí FTP nebo bezpečnějšího SFTP nahrajete WordPress na hosting včetně databáze MySQL/MariaDB, ve které jsou uložené články, nastavení i uživatelé. Nestačí tedy přenést jen soubory webu. Před migrací se zároveň vyplatí vytvořit kompletní zálohu, abyste mohli web v případě problémů snadno obnovit.
Migrace WordPressu na hosting krok za krokem
1) Zálohujte WordPress – před migrací si uložte soubory webu i databázi. Databáze se při ruční migraci obvykle nenahrává přes FTP, ale importuje přímo do phpMyAdminu nebo jiného databázového nástroje na hostingu.
2) Nahrajte web na hosting přes FTP/SFTP – pomocí nástrojů jako FileZilla nebo WinSCP nahrajte WordPress na webhosting. Důležité jsou hlavně složky wp-content, wp-admin a wp-includes. Ve wp-content najdete šablony, pluginy i nahrané obrázky.
3) Vytvořte databázi na hostingu – v administraci hostingu založte novou databázi a poznamenejte si její název, uživatelské jméno, heslo a adresu serveru. Poté do databáze importujte export z lokálního WordPressu.
4) Upravte soubor wp-config.php – v konfiguračním souboru WordPressu změňte údaje pro připojení k nové databázi. Po uložení by se měl WordPress správně připojit k databázi na hostingu.
5) Změňte lokální adresu na ostrou doménu – pokud web běžel například na localhost, je potřeba nahradit původní URL novou doménou. Nejjednodušší je použít migrační plugin nebo nástroj pro search & replace.
6) Zkontrolujte web po migraci – po přesunu otevřete web v prohlížeči a ověřte, že fungují stránky, odkazy, obrázky, pluginy i administrace WordPressu. Vyplatí se také znovu uložit trvalé odkazy v Nastavení → Trvalé odkazy.
Časté chyby při migraci WordPressu
Migrace WordPressu z lokálního prostředí na webhosting bývá většinou bezproblémová. Pokud ale zapomenete na některý důležitý krok, může web po spuštění přestat fungovat správně. Mezi nejčastější chyby patří především nekompletní přenos dat nebo špatná konfigurace WordPressu.
- Přenesení pouze souborů bez databáze – WordPress ukládá obsah hlavně do databáze MySQL/MariaDB. Pokud přenesete jen soubory, web bude prázdný nebo zobrazí chybu.
- Špatně nastavený wp-config.php – nesprávný název databáze, uživatel nebo heslo zabrání WordPressu připojit se k databázi.
- Zapomenutá změna URL adresy – po migraci může v databázi zůstat adresa typu localhost, což způsobí nefunkční odkazy nebo obrázky.
- Chybějící soubory ve složce wp-content – pokud se nepřenese celá složka, mohou chybět pluginy, šablony nebo nahraná média.
- Nesprávná oprávnění souborů – WordPress pak nemusí zvládat aktualizace, instalaci pluginů nebo nahrávání obrázků.
Migrace ručně, nebo pomocí pluginu
Ruční migrace přes FTP dává smysl, pokud chcete přesně vědět, co se s webem děje. Hodí se pro menší weby, testovací projekty nebo situace, kdy potřebujete přesun pod kontrolou.
Migrační plugin je pohodlnější volba pro začátečníky. Nástroje jako Duplicator, All-in-One WP Migration nebo UpdraftPlus umí připravit balíček webu, který následně nahrajete na hosting a obnovíte. I v tomto případě ale platí, že kvalitní webhosting celý proces výrazně zjednodušuje.
Kvalitní hosting migraci výrazně usnadní
Migrace WordPressu z lokálu na FTP není jen technický přesun souborů. Je to také dobrý moment zamyslet se nad tím, kde bude web dlouhodobě běžet. Rychlý a spolehlivý hosting pomůže nejen s prvním spuštěním, ale i s běžným provozem, aktualizacemi, zálohami a bezpečností.
Pokud s WordPressem začínáte, vyplatí se zvolit webhosting, který nabízí jednoduchou správu, podporu aktuálních technologií, HTTPS, zálohování a ideálně i českou technickou podporu. Právě to nabízí například CZECHIA.COM, kde lze WordPress jednoduše spustit bez nutnosti řešit vlastní server nebo složitou konfiguraci hostingu.
Díky tomu nemusí být přesun webu z lokálu na ostrou doménu stresující krok, ale přirozená součást tvorby vlastního webu.
