Hermes Agent na vlastním Linux VPS: Moderní AI agent pro automatizaci a asistenci
Hermes Agent patří mezi nejpopulárnější CLI AI agenty současnosti. Propojuje chat s AI modelem, práci se soubory, automatizaci i terminál do jednoho prostředí. Spustit ho můžete i na vlastním počítači, pro stabilní nonstop provoz se ale více hodí Linux VPS v cloudu. V tomto návodu si ukážeme instalaci krok za krokem – od přípravy serveru přes nastavení LLM API až po první spuštění příkazu hermes, pomocí kterého začnete komunikovat se svým AI agentem.
AI agent přímo v terminálu
Většina lidí používá AI hlavně v prohlížeči – otevřou chat, položí dotaz a po zavření okna práce končí. Hermes Agent funguje jinak. Na vlastním Linux VPS spustíte jediný příkaz a získáte interaktivního AI agenta přímo v terminálu, který dokáže pracovat se soubory, nástroji i automatizací.
Takové řešení dává smysl hlavně ve chvíli, kdy chcete mít vlastní prostředí pod kontrolou, používat externí LLM API a nebýt omezeni běžnými webovými chatboty. Hermes běží přímo na serveru, kde máte data, skripty i projekty, takže se hodí pro vývoj, automatizaci i každodenní technickou práci.
Výhodou je, že pro běžné používání nepotřebujete vlastní GPU. Náročné výpočty zajišťuje externí AI model přes API a VPS funguje jako stabilní prostředí, odkud agent běží nonstop a je kdykoliv připravený k práci.
Příprava serveru
Před instalací Hermes Agenta se přihlaste na server jako root uživatel, aktualizujte systém a nainstalujte základní balíčky. Potřebovat budete curl, git a xz-utils:
Tímto krokem připravíte server na stažení instalačního skriptu a zároveň doinstalujete balíčky, které Hermes při instalaci využije.
Instalace Hermes Agenta
Samotná instalace je rychlá. Hermes stáhnete a spustíte jediným příkazem:
Instalační skript stáhne potřebné součásti a po dokončení automaticky otevře konfigurační průvodce. Právě v něm zvolíte základní režim instalace, poskytovatele modelu i další provozní volby.
Quick setup: Nejrychlejší cesta k prvnímu spuštění
Po instalaci se zobrazí nabídka způsobu nastavení Hermes Agenta. Na výběr je Quick setup a Full setup. Pro první spuštění obvykle stačí Quick setup, který připraví vše potřebné během několika minut. Pokročilejší nastavení lze kdykoliv upravit později.
Quick setup nastaví providera, model i základní provozní volby bez zbytečných detailů.
V dalším kroku vyberte v seznamu providerů možnost Custom endpoint. Ta se používá ve chvíli, kdy chcete Hermes připojit k vlastnímu nebo externímu API kompatibilnímu s OpenAI rozhraním.
V seznamu providerů vyberte možnost Custom endpoint pro ruční zadání API.
Nastavení custom endpointu a modelu
Po zvolení možnosti Custom endpoint zadáte adresu API rozhraní. V tomto návodu používáme URL https://llm.airgpt.cz/v1. Hermes následně vyžádá API key. Při jeho zadávání se v terminálu nezobrazují žádné znaky, což je běžné bezpečnostní chování.
Nejprve vložte API base URL, poté zadejte API key, který Hermes v terminálu z bezpečnostních důvodů nezobrazuje.
Jakmile Hermes endpoint ověří, zobrazí dostupné modely a způsob kompatibility API. V tomto návodu ponecháte Auto-detect a zvolíte model gpt-oss:120b.
- API Base URL– https://llm.airgpt.cz/v1,
- API key– vložíte svůj klíč, i když při psaní není vidět,
- Compatibility mode– ponechte Auto-detect,
- Model – vyberte gpt-oss:120b,
- Context length– nechte prázdné pro automatickou detekci,
- Display name– můžete ponechat předvyplněný.
Po ověření endpointu zvolte kompatibilitu API a konkrétní model, zde gpt-oss:120b.
Volba terminálu a přeskočení messaging gateway
V dalším kroku Hermes nabídne výběr terminálového backendu. Pro tento návod ponecháte výchozí možnost Keep current (local), tedy běh přímo na aktuálním Linux serveru bez Dockeru nebo vzdáleného sandboxu.
Pro první spuštění ponechte lokální terminálový backend na serveru.
Poté následuje nastavení komunikační platformy, například Telegramu nebo Discordu. Pro rychlé první spuštění můžete zvolit Skip. Messaging gateway lze kdykoliv doplnit později pomocí příkazu hermes setup gateway.
Messaging gateway můžete při prvním setupu přeskočit a nastavit až později.
Setup hotový: Kde najdete konfiguraci
Po dokončení průvodce Hermes zobrazí přehled důležitých cest a příkazů. Veškerá konfigurace se ukládá do adresáře /root/.hermes/, kde najdete například soubor config.yaml, uložené proměnné prostředí s API klíči i složky pro logy a jednotlivé relace agenta.
Souhrn po dokončení setupu ukazuje důležité cesty, konfigurační příkazy i umístění souborů.
Praktické je zapamatovat si hlavně několik základních příkazů:
- hermes setup– znovu spustí celého konfiguračního průvodce,
- hermes setup model– změní providera nebo model,
- hermes setup terminal– upraví terminálový backend,
- hermes setup gateway– doplní komunikační platformu,
- hermes doctor– zkontroluje případné problémy s instalací.
Představení nové desktopové aplikace Hermes Agent a principu nepřetržitě běžícího AI agenta.
Spuštění TUI: Příkazem hermes začíná chatování
Jakmile je setup dokončený, stačí do terminálu zadat příkaz hermes. Tím se otevře TUI rozhraní Hermes Agenta a můžete začít komunikovat s vlastním AI agentem přímo v konzoli.
Po spuštění uvidíte hlavní obrazovku s ASCII logem, názvem aktivního modelu, přehledem dostupných nástrojů i stavovým řádkem. V tomto návodu Hermes běží s modelem gpt-oss:120b v adresáři/root.
Po spuštění příkazu hermes se otevře hlavní terminálové rozhraní připravené na první zadání.
Pro první test můžete zadat jednoduchý dotaz nebo úkol. Hermes následně zpracuje požadavek, případně použije dostupné nástroje, a odpověď zobrazí přímo v terminálu.
První dotaz ověří, že Hermes komunikuje s modelem a umí použít dostupné nástroje.
Tímto krokem je Hermes Agent úspěšně nainstalovaný a připravený k běžnému používání. Další funkce, nástroje nebo komunikační platformy můžete přidávat postupně podle vlastních potřeb.
Vyzkoušejte Hermes Agent na vlastní infrastruktuře
Pokud chcete, aby AI agent běžel stabilně a nebyl závislý na domácím počítači, dává nasazení na server největší smysl. Získáte nonstop provoz, vzdálený přístup i prostředí, které máte plně pod kontrolou.
Pro Hermes Agent se nejčastěji používá Linux VPS. Uživatelé, kteří preferují grafické rozhraní, mohou sáhnout také po Windows Serveru. Samotné AI modely pak jednoduše napojíte přes externí LLM API, takže není nutné provozovat vlastní GPU infrastrukturu pro inference.
Proč dává Hermes Agent na VPS smysl
Instalace Hermes Agenta na Linux serveru je rychlá a zvládnete ji během několika minut. Stačí připravit systém, spustit instalační skript, projít Quick setup, nastavit vlastní API endpoint a vybrat model, se kterým chcete pracovat.
Důležitou součástí je napojení na LLM API, díky kterému získáte přístup k výkonným jazykovým modelům bez nutnosti vlastního GPU. Hermes následně běží přímo v terminálu, pracuje s nástroji a může pomáhat s automatizací, vývojem i každodenní technickou správou serveru nebo projektů.
