Dostali jste k vánocům PC? Využijte jeho AI potenciál!

Rozbalili jste pod stromečkem nový počítač s Windows 11 a Copilot+? Gratuluji, právě jste získali nejen výkonný nástroj, ale také bránu do světa umělé inteligence! Windows 11 a počítače s Copilot+ přináší celou řadu chytrých funkcí poháněných AI, které vám usnadní práci, podpoří kreativitu a zlepší celkový uživatelský zážitek.

Nezáleží na tom, jestli jste technologický nadšenec, tvůrce obsahu, nebo hledáte jen praktické způsoby, jak si ulehčit každodenní úkoly – váš nový počítač toho umí víc, než si možná myslíte. Pojďme se podívat na to, co všechno vám může nabídnout!

Copilot ve Windows 11

Představte si, že máte osobního asistenta přímo ve vašem počítači. To přesně Copilot ve Windows 11 nabízí! Jedná se o chytrou funkci, která vám pomůže s řadou úkolů – od jednoduchých, jako je přenastavení systému, až po složitější, jako třeba sepsání textu nebo hledání informací na internetu.

Můžete se ho například zeptat: „Jak nastavit režim šetření energie?“ nebo ho požádat o pomoc při překladu textu. Zkrátka, místo abyste hledali návody na internetu, všechno zvládnete přímo z jedné aplikace.

Navíc je intuitivní, takže se nemusíte bát, že byste nevěděli, jak s ním pracovat – prostě ho oslovte, jako byste mluvili s člověkem!

Recall – kontroverzní funkce a velký strašák

Představte si, že jste během týdne pracovali na spoustě věcí – upravovali dokumenty, hledali informace na internetu, dívali se na videa a dělali další úkoly. Pak přijde chvíle, kdy si vzpomenete, že byste potřebovali něco, na čem jste už dělali, ale… kde to vlastně bylo? Tady přichází na pomoc funkce Recall.

(zdroj: Microsoft)

Recall si „pamatuje“, co jste na svém počítači dělali. Automaticky pořizuje snímky obrazovky toho, co máte otevřené, a tyto snímky ukládá. Když pak budete chtít najít něco z minulosti, stačí použít vyhledávání a zadat například: „poznámky k projektu“ nebo „tabulka z minulého pondělí“.

No a zde se dostáváme k jádru problému. Ti z vás, kteří si střeží své soukromí se už určitě ptají, je tohle bezpečné? Né tak docela. Těsně po uvedení této funkce to bezpečné rozhodně nebylo, funkce držela uložená data i po jejím vypnutí a screanshoty nebyly lokálně šifrované. Po tlaku veřejnosti musel Microsoft funkci odložit a aktuálně ji stále opravuje. Proto zatím Recall v hlavním kanálu Windows nenajdete.

Click to Do

Tato funkce analyzuje obsah na obrazovce a nabízí kontextové akce, jako je kopírování textu, otevírání odkazů nebo úprava obrázků. Aktivuje se kombinací klávesy Windows a kliknutím myši, což umožňuje rychlejší interakci s obsahem.

(zdroj: Microsoft)

Stejně jako Recall vyžaduje Click to Do moderní zařízení s podporou Copilot+ a aktivaci funkce Recall.

Vylepšené vyhledávání

Ano, funkce na kterou jsme všichni čekali. Windows 11 nyní umožňuje vyhledávání pomocí přirozeného jazyka. Můžete tak do vyhledávání zadat například dotaz typu „fotky z letní dovolené“ a systém vyhledá odpovídající soubory, aniž byste museli znát přesný název souboru.

To znamená konec zoufalého klikání na desítky složek a přemýšlení, jestli se ten důležitý dokument jmenoval „Prezentace_finální_verze_3“ nebo „Final_prezentace_final_final2“. Stačí napsat, co hledáte, a Windows udělá všechnu tu nudnou práci za vás. Hledání je navíc nejen rychlé, ale i chytré – najde nejen soubory, ale i odpovídající e-maily, fotky nebo dokonce aplikace.

Příklady z praxe:

Ztratili jste tabulku výdajů? Zadejte „tabulka s výdaji za červenec“ a máte ji zpět.

Hledáte fotky z narozeninového večírku? Zadejte „fotky z oslavy“ a systém vám je ukáže.

Snažíte se najít e-mail s podklady od kolegy? Stačí napsat „e-mail od Petra minulý týden“ .

Aplikace Malování s AI funkcemi

Malování ve Windows 11 bylo obohaceno o AI nástroje, jako je generativní mazání a vyplňování. Můžete snadno odstranit nežádoucí objekty z obrázků nebo generovat nové prvky či celé obrázky přímo v aplikaci.

Právě generování nových obrázků za pomocí Cocreatora je opravdu zážitek. Stačí zadat, jakého výsledku chcete dosáhnout a začít malovat. Cocreator v reálném čase začne vytvářet alternativní obrázek, který zohledňuje zadání a zároveň váš výtvor. Z pohledu grafika je tahle funkce opravdu úžasná, především díky tomu, že pomocí vlastních náčrtů dokážete ovlivnit detaily a kompozici vygenerovaného obrázku.

Výsledky ještě nejsou ani zdaleka dokonalé, ale můžete je použít jako předlohu pro jiný, dokonalejší model nebo jen jako ilustrační obrázek.

(zdroj: Microsoft)

Aplikace Fotky s funkcí Super rozlišení

Super rozlišení je jednou z nejnovějších funkcí aplikace Fotky ve Windows 11, která vám pomůže snadno vylepšit obrázky s nízkým rozlišením. Pokud máte zařízení s podporou Copilot+, otevře se vám cesta k technologii, která zlepší kvalitu vašich obrázků díky umělé inteligenci (AI). Ať už chcete tisknout větší fotky, opravit staré rodinné fotografie, nebo jen zvýšit kvalitu obrázků na vašem monitoru.

(zdroj: Microsoft)

Živé titulky

Pokud pracujete s video obsahem určitě vyzkoušejte funkci živých titulků, která dokáže v reálném čase generovat titulky pro jakýkoli zvukový obsah přehrávaný na vašem zařízení. To je užitečné pro lepší porozumění mluvenému slovu nebo při sledování videí bez zvuku. Živé titulky zvládají také překlad v živém čase.

(zdroj: Microsoft)

Automatické super rozlišení her (Auto SR)

Pokud hrajete na počítači s Windows 11 a procesorem Snapdragon® X Series, Auto SR může být vaším spojencem pro lepší herní vizuály. Funguje jednoduše: sníží rozlišení hry, aby zvýšilo frame rate, a poté AI kouzelně obraz vylepší na vysoké rozlišení. Výsledek? Teoreticky plynulejší a zároveň detailnější hra. Fungovat by mělo ve hrách jako The Witcher 3, God of War nebo Dark Souls III, které Microsoft testoval.

Zní to skvěle, ale co realita? Tady záleží na konkrétní hře a hardwaru. Někteří uživatelé jsou spokojení, protože u podporovaných her vidí reálné zlepšení. U jiných však může kvalita obrazu nebo výkon pokulhávat, zvlášť u nepodporovaných titulů. Auto SR si můžete zapnout či vypnout v nastavení grafiky, takže určitě testujte.

Shrnutí

Nový počítač s Windows 11 a Copilot+ otevírá brány do světa umělé inteligence, která vám pomůže zefektivnit práci, podpořit kreativitu a usnadnit každodenní úkoly. Funkce jako Copilot, Recall, Click to Do, či vylepšené vyhledávání jsou důkazem, že Windows 11 staví uživatele do centra dění a přináší chytrá řešení pro každou situaci. Nové AI nástroje v aplikacích Malování a Fotky pak ukazují, že umělá inteligence není jen budoucnost – je to přítomnost, která je již na dosah ruky.

Stejně tak jako Microsoft sází na AI, i Apple ukazuje, že inovace v oblasti umělé inteligence jsou jeho prioritou. Nový Mac přichází s výkonným hardwarem, který je připraven na integraci Apple Intelligence – revolučního AI systému, který zatím v EU není oficiálně dostupný.

Ať už tedy dáváte přednost PC nebo Macu, jedno je jasné – umělá inteligence mění způsob, jakým tvoříme, pracujeme a bavíme se. Využijte plný potenciál svého nového zařízení a posuňte své možnosti na novou úroveň.