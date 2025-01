Jak využít AI potenciál svého Macu?

Pokud jste pod stromečkem našli zcela nový Mac s čipem M4 a operačním systémem MacOS Sequoia 15.2, máte skvělou příležitost vyzkoušet nejnovější funkce Apple Intelligence. Tento systém umělé inteligence, který Apple představil na WWDC 2024, je dostupný pro všechny uživatele s podporovanými zařízeními zcela zdarma. Apple Intelligence navíc běží lokálně na vašem zařízení, což zajišťuje maximální soukromí a rychlost. Ačkoliv funkce budou plně spuštěny až v roce 2025, mnoho z nich si můžete vyzkoušet už nyní. Co tedy Mac s Apple Intelligence dokáže?

V Evropské Unii zatím není možné Apple Inteligence spustit oficiálně. Pokud tak chcete využít AI potenciál vašeho nového Macu, je třeba si nejprve pohrát s jeho nastavením. Je to jednoduché, návod najdete ve článku: Jak si vyzkoušet Apple Intelligence v EU.

Psaní a úprava textů

Tato funkce umožňuje psát a upravovat texty přímo na vašem zařízení pomocí nástrojů jako „Rewrite“ (přepisování textů) a „Proofread“ (kontrola gramatiky a stylu). Uživatelé mohou zadávat jednoduché texty a nechat AI vygenerovat profesionálně znějící výstup, vytvořit souhrny delších článků nebo shrnout klíčové body.

Pro aktivaci Writing Tools stačí označit text, kliknout pravým tlačítkem a z menu vybrat položku Writing Tools. Následně se zobrazí velmi přehledný panel nástrojů, se kterým můžete pracovat.

Omezení:

Aktuálně dostupné pouze pro angličtinu.

Nemůže pracovat s vícejazyčnými texty nebo specifickými jazykovými styly (např. poezie).

Omezené možnosti kreativního psaní ve srovnání s alternativními AI, např. ChatGPT.

Osobně nacházím využití jen ve funkci shrnutí a shrnutí klíčových bodů, které jsou obě výborné pokud se chcete prokousat delšími anglickými texty. Vzhledem k tomu, že anglické texty nevytvářím, tak zatím nenacházím využití pro zbytek funkcí.

Funkce jsou srovnatelné s alternativní AI, jako ChatGPT nebo Grammarly. Ty však mohou poskytovat širší jazykovou podporu a více možností personalizace výstupů. Apple Intelligence je oproti tomu zpracováváno lokálně bez potřeby připojení k internetu, což zajišťuje vyšší soukromí.

Generování obrázků s Image Playground

Generování jedinečných obrázků na základě popisu nebo podkladu. Ideální pro rychlé vizualizace nápadů, tvorbu jednoduchých ilustrací, avatarů nebo experimentování s designem. Osobně v této funkci nenacházím příliš využití. Placené nástroje jako MidJourney poskytují vyšší kvalitu a flexibilitu při vytváření obrázků. Image Playground je však zdarma a dostupný lokálně, což z něj může činit atraktivní nástroj pro běžného uživatele.

Omezení:

Nedosahuje fotorealistické kvality jako MidJourney nebo DALL-E.

Omezené nástroje pro pokročilou editaci nebo přizpůsobení generovaných obrázků.

Vylepšená Siri

Siri dostala spolu s Apple Inteligence malý update. Nově by měla lépe rozumět příkazům, přibyla textová interakce a kontextové odpovědi. Siri nyní může také doporučovat akce na základě toho, co uživatel aktuálně dělá.

Omezení:

Funkce je závislá na kontextu a nemusí vždy poskytnout relevantní odpovědi.

Ne vždy kontext zcela dobře pochopí.

Fotografie a vzpomínky

Apple INteligence přináší novinky do aplikace Fotky. Konkrétně jde o tvorbu tematických videí z fotografií nebo video nahrávek a odstraňování nežádoucích objektů na fotkách pomocí „Clean Up“. Funkce jsou vhodné pro jednoduché úpravy a prezentace. Výstupy zatím nejsou dokonalé, především pokud chcete odstranit velký objekt.

Osobně hodně využívám funkci odstranění objektu v Adobe Photoshop (v podstatě denně), která je velmi podobná funkci Clean Up. Integrace této funkce do aplikace fotky určitě stojí za vyzkoušení, především pokud vám někdo vlezl do záběru na fotce z dovolené nebo na fotografii vašeho mazlíčka je v pozadí nepořádek.

Omezení:

Není určena pro profesionální úpravy.

Méně možností přizpůsobení než u specializovaných nástrojů typu Adobe Photoshop.

Obecně lze říci, že aplikace Fotky s Apple Intelligence je uživatelsky přívětivější než většina profesionálních editorů, ale není určena pro pokročilé grafické úpravy.