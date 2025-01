NIS2: Verifikace údajů vlastníků domén

Podle pravidel ICANN (organizace ICANN je primárně zřízena pro přidělování a správu doménových jmen a IP adres) musí být ověřena e-mailová adresa každého držitele. Toto je zdánlivě jednoduché, registry mají pouze přijít s metodou, která během pár dní po registraci domény ověří, že e-mail držitele domény je aktivní, existující a dostupný.

V posledních měsících se tímto pravidlem začalo řídit více registrů a na proces verifikace je tak kladen mnohem větší důraz, než tomu bylo doposud. Důvodem tohoto zpřísnění je zejména postupná implementace Evropského nařízení NIS2, které vytváří větší tlak na provozovatele doménových registrů, poskytovatele DNS a dalších internetových služeb. Cílem je zpřesnit informace o držitelích doménových jmen, kteří jsou zodpovědní za jejich obsah a provoz.

Jak probíhá verifikace údajů vlastníka domény

Registrace domény – pokud je provedena registrace domény na nový subjekt (dosud neověřený) u daného registru, je mu zpravidla během pár minut od registrace domény zaslán e-mail s odkazem pro „verifikaci“ – ověření – existence daného e-mailu držitele. Častokrát lze pouze kliknout na link a e-mail je ověřen (to se však může mírně lišit registr od registru). Připomenutí ověření – Pokud držitel během 7 dní od registrace neověří svůj e-mail, obdrží upozornění s výzvou k ověření. Součástí zprávy bývá také odkaz pro snadné dokončení tohoto procesu. Blokace domény – Pokud držitelův e-mail není ověřen ani po 15 dnech od registrace, registr doménu zablokuje nebo ji přesměruje do režimu parkování. V takovém případě je nutné, aby držitel kontaktoval registrátora či registr a požádal o znovuzaslání e-mailu s odkazem na ověření. Teprve po dokončení ověření může být doména znovu aktivována.

Nutno dodat, že jednotlivé registry mohou mít v těchto pravidlech určité rozdíly. Uvedený postup platí pro většinu gTLD (například .com, .net, .info, .online, .shop) a některé ccTLD (například .fr, .re, .tf, .yt, .pm, .wf). U některých ccTLD však může být lhůta pro reakci delší než 15 dní.

Příkladem jiného přístupu registru k verifikaci je registr belgických domén BE, ten vyžaduje aktivaci domény před tím, než ji vůbec deleguje na nameservery. Doména je tak nefunkční, dokud není e-mail držitele verifikován. Stejně se k aktivaci domény staví i registr domén ECO, NGO.

Není to platné navždy

Verifikaci e-mailu držitele je třeba periodicky opakovat. Registr většinou s roční pravidelností chtějí opět potvrdit, že daný e-mail držitele je dostupný. Někdy k této opětovné verifikaci přistupují i po změnách u domén – například u změny delegace na jiný nameserver.

Vliv změny držitele na verifikaci

Při změně držitele domény, která vyžaduje potvrzení prostřednictvím odkazu v e-mailu (zaslaného registrem nikoliv registrátorem), se další verifikace e-mailu obvykle v daném roce neprovádí. Kliknutím na potvrzovací e-mail už držitel ověřil, že jeho e-mailová adresa je platná. Pokud však změna proběhne na základě autorizace podpisem na papírových dokumentech, bývá často dodatečně požadováno ověření e-mailu nového držitele.

Transfer domény mezi registrátory

Při transferu domény mezi registrátory, pokud je proces potvrzen kliknutím na odkaz v e-mailu nebo použitím Auth-ID zaslaného na e-mail držitele, je tento krok považován za ověření e-mailu. To platí za předpokladu, že e-mailová adresa držitele zůstane i po změně registrátora stejná.

Možná úskalí verifikací

Verifikace e-mailů držitele, a dat držitelů vůbec s sebou přináší vyšší potřebu dodržovat kvalitu dat o držitelích, které jsou evidovány v registrech – toto jde ruku v ruce s nároky obdobných nařízení jako je NIS2.

Držitelé mohou být ovšem někdy ve svízelné situaci, která je způsobena tím, že mohou považovat e-mail od registru za SPAM, nebo se mohou bát kliknout na odkazy v e-mailech od registru, jelikož obavy z různých internetových nekalých praktik nejsou neopodstatněnou záležitostí.

Důležité: Držitelé by měli vědět, že pokud se ocitnou v situaci, že jim nějaký e-mail ohledně domény dorazí, mohou vždy tento e-mail konzultovat se svým registrátorem, který jim v dané situaci rád pomůže.

Držitelé, jejichž domény jsou blokované, nedostupné nebo parkované na nameserverech registru kvůli neověřeným údajům, by měli kontaktovat svého registrátora. Ten jim může pomoci s opětovným zasláním e-mailu pro ověření nebo s reaktivací domény.

Co bude dál?

Je třeba se obecně připravit na to, že se k systému verifikací bude přidávat stále více registrů, a že bude větší objem povinných údajů, které o sobě držitelé budou muset dát při registraci domény vědět. Whois informace – veřejně dostupné údaje o držitelích – jsou postupně anonymizovány a skryty před veřejností. Pro potřeby identifikace osob odpovědných za obsah na internetu však budou muset být tyto údaje stále přesnější a ověřitelné. Některé evropské registry již začínají oznamovat plány na povinné sbírání funkčních telefonních kontaktů, které dosud nebyly vždy požadovány.

NIS2 a obdobné bezpečnostní normy tedy povedou k většímu důrazu na regulérnost údajů držitelů doménových jmen a provozovatelů webů. To je zkrátka fakt, a je to budoucnost do které společně míříme.