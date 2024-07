inPage AI: Jak na generování obsahu

V inPage máme dlouholeté zkušenosti s tím, co tvůrci webových stránek potřebují, a co je taky často brzdí. Většina našich zákazníků se s nadšením pustí do tvorby svého webu, jen aby narazili na překážku v podobě tvorby obsahu a úpravy obrázků. Tento krok se často stane kamenem úrazu a mnoho webů zůstane nedokončených. Chtěli jsme tomu předejít a proto jsme přinesli tuto revoluční novinku – AI funkce pro generování textů a obrázků.

Naše nové AI funkce umožňují uživatelům snadno a rychle vytvářet kvalitní texty a profesionálně vypadající obrázky pro jejich weby. Díky těmto nástrojům už nemusíte trávit hodiny nad psaním článků nebo zpracováním grafiky. Stačí pár kliknutí a vaše webové stránky budou plné poutavého obsahu, který přiláká návštěvníky a zvýší vaši online viditelnost.

V tomto článku vám podrobně ukážeme, jak můžete využít AI funkce inPage k vytvoření textů a obrázků přímo do struktury nové stránky. Provedeme vás tím krok za krokem, abyste mohli plně využít potenciál těchto nástrojů a ušetřit čas, který můžete věnovat dalším aspektům vašeho podnikání.

Vytvoření nové stránky pomocí AI

Naše AI je opravdu nejjednodušší na trhu. Dokáže vám vytvořit stránku kompletně od základu. V administraci vyberete sekci /Stránky/ a kliknete na tlačítko Generovat s AI (BETA)

Po kliknutí na tlačítko se vám zobrazí dialogové okno, do kterého zadáte několik parametrů. AI následně podle nich vygeneruje požadovaný obsah a strukturu vaší stránky.

Jak na zadání?

Aby AI vygenerovala dobrý výsledek, je třeba vytvořit vhodné zadání, podle kterého vytvoří obsah vaší stránky. Do pole „Popis stránky (Prompt)“ stručně popište to, o čem má umělá inteligence psát. V příkladu níže jsme AI poskytli jen velmi jednoduché zadání: „Pro davinci resolve je nejlepší ASOME studio“

Následně vyberete rozložení stránky. Tedy kolik sekcí na stránce chcete (aktuálně umožňujeme rozdělení do maximálně 3 sekcí naráz další sekce je možné vygenerovat později) a jaký obsah se v nich má vygenerovat. My jsme v příkladu níže použili toto rozdělení: Hlavní nadpis, Obrázek s textem vlevo a Text.

V závislosti na tom, zda chcete vygenerovat také obrázky do vybraných sekcí, můžete také zaškrtnout políčko “Generovat dle promptu také obrázky v sekci”. V dialogu, který tím otevřete, můžete následně vybrat, do jaké fotogalerie se obrázky uloží, poměr stran, a jak velké obrázky mají být. Tím dáte naší ZONER AI (pomocí které obrázky tvoříme) jasné parametry pro generování.

Pokud by se stalo, že vám vygenerované obrázky nebudou vyhovovat, nemějte strach. Můžete je po vytvoření stránky kdykoliv nahradit. Informace k tomu najdete ve článku: Nechejte AI vytvořit a upravit obrázky pro váš web

Po sekci obrázků následují technické aspekty stránky. Zde zadejte název stránky a její zařazení do konkrétní rubriky.

Následně už stačí kliknout na tlačítko “Generovat s AI” a inPage AI se postará o zbytek. AI následně zpracuje vaše zadání a během několika vteřin vám vrátí výsledek v podobě hotové webové stránky dle vašeho zadání.

Výsledek pak vypadá takto:

Hotová stránka s vygenerovanými sekcemi, texty a obrázky se automaticky uloží a nastaví jako neaktivní. Jakmile ji budete chtít publikovat, stačí v editaci stránky v záložce Nastavení povolit její zobrazení zaškrtnutím pole Zapnuto.

inPage AI přináší revoluční změnu pro tvůrce webových stránek. Díky těmto nástrojům mohou uživatelé snadno a rychle vytvářet kvalitní texty a profesionálně vypadající obrázky přímo do struktury stránky (a v kontextu dané stránky), což výrazně zjednodušuje celý proces tvorby webu a eliminuje jednu z hlavních překážek, které často vedou k nedokončeným projektům.

AI funkce jsou součástí variant předplatného STANDARD a PREMIUM. Předplatné vám umožní plně využít potenciál AI funkcí a dalších pokročilých nástrojů, což vám ušetří čas a úsilí při tvorbě obsahu a zároveň zvýší kvalitu a atraktivitu vašich webových stránek.