Jak si vyzkoušet Apple Intelligence v EU

Společnost Apple před nedávnem představila svou vlastní AI – Apple Intelligence. Ta má přinést sadu inovativních nástrojů navržených tak, aby vylepšili to, jak uživatelé v ekosystému Apple fungují. Tyto nástroje, poháněné pokročilými jazykovými modely, mají nabízet řadu funkcí, které mohou výrazně zlepšit způsob, jakým uživatelé komunikují, tvoří a pracují s textem. Oficiálně je však Apple Intelligence dostupná pouze v USA a nevíme, kdy se dostane k nám do Evropy. Pojďme se podívat na to, jak si “AI” můžete vyzkoušet i vy, uživatelé z EU.

Jak vyzkoušet Apple Intelligence v EU

Je to poměrně jednoduché, avšak lze to udělat pouze na Macu. Stačí si na něm nainstalovat macOS 15.1 Developer Beta.

V Nastavení přejděte na Obecné > Jazyk a přepněte si region na United States a jazyk na English (US).

V Nastavení pak ještě v sekci Apple Intelligence a Siri přepněte jazyk Siri na English (United States).

Následně už stačí jen ve stejné části nastavení kliknout na tlačítko Join waitlist a počkat na schválení. V našem případě jsme na zpřístupnění funkcí čekali přibližně 10 minut.

Na co vše se můžete těšit?

Inteligentní nástroje pro psaní a souhrn textu

Apple Intelligence nabízí nové nástroje pro psaní, které vám pomohou najít ta správná slova. Díky vylepšeným jazykovým schopnostem můžete během několika sekund shrnout celou přednášku do bodů, zkrátit dlouhý e-mail nebo získat zkrácenou verzi dlouhé konverzace ve skupině.

AI by také měla být schopna kontrolovat gramatiku vašeho textu, přepisovat ho, dokud není tón a znění dokonalé, a shrnovat vybraný text jediným klepnutím. Nástroje pro psaní budou k dispozici jak v samotném systému, tak v aplikacích třetích stran.

Upozornění budou nově zvýrazňovat nejdůležitější zprávy na vrcholu seznamu. Uživatel tak bude vědět, čemu věnovat pozornost již při prvním pohledu. Upozornění budou také shrnuta, aby je bylo možné rychleji prohlédnout.

V aplikaci Mail budou prioritní zprávy zvýrazněny a časově citlivé zprávy budou navíc umístěny na vrchol schránky – například pozvánka s dnešní uzávěrkou nebo připomínka odbavení na váš let apod.

Aplikace Notes a Phone dostaly také novou AI funkci. Uživatelé budou moci nově nahrávat audio záznamy a Apple Intelligence automaticky vytvoří jejich shrnutí.

Kreativní nástroje

Apple Intelligence také dokáže vytvářet vlastní originální obrázky a zcela nové Genmoji na základě vašeho popisu, fotek nebo hrubého náčrtu. Případně vám vytvoří vlastní vzpomínkové video na základě popisu, který zadáte a vašich fotek.

Nová Siri

Siri bude nově také čerpat z Apple Intelligence. Získá nový design, bohatší jazykové porozumění a schopnost získávat zadání z textových příkazů. Siri bude mít také povědomí o osobním kontextu uživatelů, schopnost pracovat v aplikacích i mezi nimi a bude znát nastavení vašich zařízení.

Ochrana soukromí

Výhodou Apple Intelligence je, krom zapojení do ekosystému Apple a zjednodušení již existujících AI funkcí, které známe z jiných AI nástrojů, například to, že je integrována do jádra vašeho iPhonu, iPadu a Macu. Funguje částečně “on device” a zároveň využívá průlomovou technologii Private Cloud Compute. Díky tomu může Apple Intelligence využívat i větší modely a vyřizovat složitější požadavky aniž by ohrozila soukromí uživatelů.

Kompatibilita

Apple Intelligence je aktuálně zdarma. Beta verze bude dostupná tento podzim pro následující zařízení: