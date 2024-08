Recenze: INNOCN 40″ Ultrawide – Monitor ideální pro hraní i práci

Do redakce intervalu jsme nedávno dostali nový INNOCN 40″ Ultrawide Monitor – 40C1R od e-shopu Asome s rozlišením 3440 x 1440. Tento článek je uživatelská recenze na něj. V recenzi nenajdete komplexní testování, benchmarky nebo výsledky měření, ty najdete například zde. Nejsem bohužel odborník na monitory, a proto podobný typ recenze raději přenechám zkušenějším. Avšak vzhledem k tomu, že trávím u monitoru často více než 12 hodin denně, především díky své práci grafika/copywritera a nehynoucí lásce k videohrám, si na uživatelskou recenzi troufnu.

První dojmy

Monitor se mi pod ruce dostal před dvěma měsíci. Od té doby jsem na něm strávil desítky hodin – práce i hry. Setup byl rychlý. Stojan se na monitor jednoduše nacvakne, zapojí se napájecí a datový kabel a je hotovo. I přes velikost monitoru jde vše velmi hladce.

Oproti mému předchozímu monitoru Eizo je tu poznatelný rozdíl ve velikosti. Monitor působí opravdu majestátně, což s úhlopříčkou 40 palců dává smysl. Velikost je ideální pro práci se dvěma velkými, případně 3-4 menšími okny, což je na práci ideál. Ze začátku jsem si chvíli zvykal, ale po cca 2 dnech jsem se s monitorem sžil.

Příjemné jsou také tlačítka ovládání monitoru, která se nacházejí na pravé spodní straně monitoru. Díky tomu jsou vidět a člověk je nemusí hledat (narozdíl od tlačítek umístěných na zadních stranách monitorů). Jde také o fyzická tlačítka, což je změna oproti předchozímu monitoru, který je měl dotyková. Zde jde o preferenci. Osobně na monitorech upřednostňuji fyzická tlačítka.

Design

Celkový design monitoru je velmi jednoduchý, z kvalitně vypadajícího plastu. Monitor rozhodně zapadne do jakéhokoli pracovního prostředí. U hráčů už pak záleží, jestli si potrpí na “dravé” detaily (ty monitor nemá) nebo mají rádi spíše jednoduchý design. Monitor má černou barvu, bílé detaily, tenké okraje s širší spodní lištou, kde je ve středu umístěno logo. Stojan má běžnou kovovu čtvercovou základnu a plastové rameno.

Jako vadu na kráse bych vypíchnul zadní stranu monitoru, která vypadá jako obyčejná plastová deska (ideálně proto postavit směrem ke zdi, nikoliv do prostoru). Zmiňuji to především kvůli hráčům, kteří si často potrpí na prvotřídní design.

Kvalita obrazu

Jak už bylo dříve zmíněno, INNOCN 40C1R je širokoúhlý 40 palcový monitor. Rozlišení monitoru je 3440 x 1440 (21:9), tedy WQHD. Monitor využívá technologii vysokého dynamického rozsahu (HDR) s profesionálním barevným gamutem (95% DCI-P3), poskytuje vysoký kontrast 1200:1 a barevný výkon, který odpovídá Display HDR 400. Monitor také využívá AMD FreeSync, což dále zlepšuje obraz a zážitek z hraní her.

Práce

Osobně musím říci, že vysoké rozlišení a velikost obrazovky je “gamechanger” při práci s grafickými programy typu ZPX nebo Illustrator. Od doby co s monitorem pracuji jsem si všiml, že musím méně scrollovat, přibližovat/oddalovat nebo vypínat otevřená modální okna (mohu je prostě nechat otevřené, na monitoru je misto). Věřím, že podobný zážitek budou mít i video editoři.

Práce v grafických programech je však příjemnější i z jiného důvodu. Monitor má vysoký barevný výkon. Barvy jsou proto výrazně lepší než u mnoha konkurenčních modelů. Jsou nejen živější, ale také přesnější, což je patrné zejména na gradientech. Díky širšímu barevnému spektru monitor zobrazuje více odstínů, což zajišťuje plynulejší přechody a hlubší barvy.

Kromě grafických programů je možné kvalitu barev vidět i na sledování videí, hraní her nebo běžné práci. Rozdíl jde vidět i při přechodu z relativně dobrého monitoru. Pro lidi, kteří však mají nekvalitní monitor (například můj starý herní notebook DELL Inspiron, který je známý svým vybledlým monitorem) budou barvy opravdu obrovská změna.

S kvalitou obrazu to moc nesouvisí, ale šířka monitoru je obrovskou výhodou při práci s Excelem. Především s obrovskými excel tabulkami jsem si schopen poradit mnohem rychleji a snáz. Člověk zkrátka nemusí scrollovat horizontálně a má větší přehled.

Velikost monitoru však může částečně představovat i nevýhodu. Pravý a levý okraj jsou od obličeje o něco málo dál, což může vytvářet pocit ztmavování okrajů. Zároveň je opravdu nutné pracovat s předvolbami rozložení oken, protože spoustu aplikací zkrátka není třeba mít roztažené na plnou délku monitoru.

Gaming

Zde se znovu vracím k barvám monitoru. Ty jsou mnohem hlubší, širší a živější (možná mi chybí ta správná slova). Cutscény, krajiny nebo tmavé části stojí za to. Herní zážitek je skvělý i díky 144 Hz obnovovací frekvenci. Měl jsem možnost ji otestovat na několika hrách (League of Legends, Fortnite, Battlefield 2042 a Witcher 3) a rozdíl je poznatelný. Měl jsem pocit, jako bych měl na reakci vždy o trochu víc času. Vím, že profesionální hráč se nad 144 Hz nezastaví, ale pro běžného hráče FPS nebo závodních her je to úžasný způsob, jak získat výhodu. Hraní je plynulejší a vše je o zlomek vteřiny rychlejší než na běžném monitoru.

Stejné je to s rozlišením a poměrem stran. 3440 x 1440 (21:9) sice není 4K, ale i tak poskytuje hodně prostoru navíc oproti běžnému FULL HD monitoru. Při hraní tak máte pocit, že vidíte mnohem více. To opět dodává pocit, že máte mnohem více času na reakci (je neuvěřitelné, jak velký rozdíl to dělá u MOBA a FPS her).

Ergonomie a zvuk

Dovolil jsem si tyto kategorie dát dohromady, protože toho k nim moc nemám. Monitor má vše co je potřeba. Nastavitelná je výška, otáčení a náklon. Vše dostatečně. Rozhodně se u něj dá sedět pohodlně i během delších pracovních hodin či herních sedánků.

Zvuk je spíše horší, ale to je na monitorech běžné. Jde slyšet, že zvuk vychází zpoza monitoru, odráží se a chybí basy. Z toho důvodu není tak kvalitní. Rozhodně nedoporučuji monitor využívat jako reproduktory dlouhodobě (přechodně to určitě jde).

Celkový dojem

Celkový dojem z monitoru je pozitivní. Na základě mé zkušenosti bych INNOCN 40″ Ultrawide Monitor – 40C1R rozhodně doporučil. Je to takový pracant, který mi zpříjemňuje práci s grafickou a zlepšuje herní zážitek. Velikost a rozlišení jsou naprosto parádní a dá se u něj pohodlně sedět i hodiny. Ano, není bez chyb, třeba zvuk nebo design není úplně top, ale to je u monitorů běžné. Celkově ale tenhle kousek stojí za to.

Komu bych ho doporučil?

I přes to, že je to herní monitor a doporučit jej hráčům by se nabízelo, tak bych ho v první řadě doporučil grafikům, videoeditorům a lidem pracujícím s excelem. Tam mě potěšil opravdu nejvíce. Hráčům bych ho určitě doporučil také. Ti ocení především barvy (lepší herní zážitek) a šířku monitoru (větší zorné pole). Vím, že pro hráče jsou rozhodně lepší alternativy, ale pokud hledíte na poměr cena/výkon, tak tento monitor je na špičce pyramidy. Za 13 990 Kč (5.8.2024) na Asome.cz je to zkrátka hodně muziky.