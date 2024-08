Gaming na HDR monitoru: Stojí to za to?

Nedávno jsem upgradoval svůj herní setup a rozhodl se pořídit HDR monitor, konkrétně model MSI MPG 321URX. Jako dlouholetý uživatel běžného SDR monitoru jsem byl zvědavý, jaký dopad bude mít na můj zážitek z hraní. Po několika měsících používání mohu říct, že tento krok byl naprosto revoluční změnou. K SDR monitoru už bych se nevrátil.

Kvalita Obrazu: Barvy a Kontrast

Jednou z největších změn při přechodu z SDR (Standard Dynamic Range) na HDR (High Dynamic Range) monitor byl neuvěřitelný nárůst kvality obrazu. HDR monitory, nabízejí mnohem širší barevné spektrum a výrazně lepší kontrastní poměry. Tato technologie umožňuje zobrazovat jasnější bílé a temnější černé, což vytváří výrazně realističtější a živější obraz.

Při hraní her jako Witcher 3 nebo Cyberpunk 2077 jsou světelné efekty a barevné přechody mnohem realističtější. Zapadající slunce nad rozlehlými krajinami nebo neonové světla nočního města září s neuvěřitelnou intenzitou a přesností. HDR vyniká právě svou vyšší svítivostí, ale mě osobně přišla úžasná právě ta přesnost. Všechny cutscény, ale i běžné loading screeny jsou zážitek a každý detail je lépe mnohem vykreslený. Připadal jsem si díky tomu více ponořený do hry.

HDR technologie také exceluje v zobrazení tmavých scén. Díky vyššímu kontrastu je snadnější rozeznat objekty ve stínech, což je klíčové například ve hrách s hororovou tematikou nebo v FPS hrách (vyzkoušeno na vlastní kůži při hraní Alone in the Dark a Battlefield 2042). Navíc díky širší barevné paletě je obraz nejen živější, ale i věrnější skutečnosti. Barvy nejsou přepálené, ale realistické a příjemné na pohled.

“HDR je zkratka další stupeň v lidské snaze přiblížit zobrazení na monitoru co nejblíže realitě.” Říká Milan Behro, majitel firmy stojící za českým ZPS X – nejpokročilejším softwarem na úpravu fotek nejen v HDR.

Plynulost a odezva

Dalším významným aspektem, který výrazně ovlivňuje herní zážitek, je plynulost a rychlost odezvy monitoru. MSI MPG 321URX přináší vynikající výkon s obnovovací frekvencí 144Hz a odezvou 1ms. To znamená, že pohyby na obrazovce jsou plynulejší a rychlejší, což je klíčové pro kompetitivní hraní. Osobně už bych nikdy nešel pod tuto hranici.

Ve hrách jako Call of Duty nebo Fortnite je každá milisekunda důležitá. Vysoká obnovovací frekvence a nízká odezva monitoru zajišťují, že akce na obrazovce odpovídá vašim vstupům prakticky okamžitě. To vám umožňuje rychleji reagovat na protivníky a přesněji zaměřovat, což je v kompetitivních hrách zásadní výhoda.

Navíc, díky technologii Adaptive Sync, monitor synchronizuje obnovovací frekvenci s výstupem grafické karty, což eliminuje trhání obrazu a minimalizuje zpoždění. Tato technologie zajišťuje, že je zážitek z hraní vždy plynulý a stabilní, bez ohledu na náročnost hry. Podobné technologie jsou proto pro nás hráče výhodou.

Doporučil bych hráčům HDR monitor?

Ti z vás, kteří se dočetli až sem, už ví. Rozhodně ano. Přechod z SDR na HDR monitor, přináší nám hráčům obrovské výhody. Zvýšená kvalita obrazu s širším barevným spektrem a lepším kontrastem nabízí výrazně realističtější a poutavější zážitek. Plynulost a rychlost odezvy vám umožní okamžitě reagovat na změny prostředí nebo akce protihráčů, což je klíčové pro kompetitivní hraní a hráče FPS, kteří potřebují rychlou a přesnou odezvu.

Proto je HDR monitor ideální volbou pro každého hráče, který si potrpí na kvalitní obraz a realistické barvy. Pokud hledáte monitor, který vám poskytne nejlepší možný herní zážitek, HDR monitory jsou jasnou volbou. Osobně doporučuji navštívit asome.cz, kde najdete široký výběr špičkových HDR monitorů se skvělým poměrem cena/výkon. Asome je výhradní dodavatel monitorů INNOCN do ČR.