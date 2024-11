Výkonný a kompaktní: ASOME Max Studio s výjimečným poměrem cena/výkon

Pamatujete si své první kroky ve světě her? Možná jste s nadšením objevovali Azeroth ve WoWku, nervózně mířili v Counter-Striku nebo se ponořili do temného světa Gothicu. Byly to okamžiky, které nás vtáhly do říše her a dodnes v nás vyvolávají nostalgii. Společné herní večery s přáteli nebo chvíle, kdy jsme se ztráceli v epických příbězích. Jsou to zkrátka vzpomínky, které rádi znovu prožijeme nebo si je alespoň s radostí připomínáme.

Dnes už ale většina z nás nemá tolik času na hraní. Pracovní povinnosti, rodina a další závazky nás od her odtahují. Neznamená to však, že bychom se chtěli vzdát svých oblíbených titulů. Právě naopak – chceme si stále užít kvalitní herní zážitek, aniž bychom však museli investovat do drahých a rozměrných herních sestav. A přesně pro tyto příležitosti je tu ASOME Max Studio.

Parametry

ASOME Max Studio – AMD Ryzen 9 7940HS, 32GB DDR5, 1TB SSD, který jsme měli v redakci možnost otestovat je malý rozměry, ale přesto se do něj vejde vše, co plnohodnotný počítač potřebuje:

CPU: AMD Ryzen™ 9 7940HS processor, 8 cores/16 threads (16M cache, up to 5.2 GHz)

GPU: AMD Radeon™ 780M

Paměť: 32GB (2x16GB) DDR5 5600MHz GOODRAM ( podporuje až 64GB)

Úložiště: 1TB GOODRAM IRDM PRO SLIM, M.2 2280 PCIe4.0 SSD (2 sloty)

Bezdrátová konektivita: M.2 2230 WIFI support (Wi-Fi 6E,BlueTooth 5.3)

Video výstupy: HDMI 2.1 (4K@144Hz) ×2, USB4 (8K@60Hz)×2

Audio výstupy: HDMI ×2, Audio Jack ×1

Porty: RJ45 2.5G Ethernet Port×1, USB3.2 Gen2 Type-A Port ×4, USB4 Port ×2 (Alt PD)

Malý, tichý a výkonný

ASOME Max Studio, dokazuje, že i mini PC může nabídnout luxusní herní zážitek. Model s procesorem AMD Ryzen™ 9 7940HS, 32GB DDR5 RAM a 1TB SSD zvládne nejen běžné pracovní úkoly, ale i hraní.

Jeho kompaktní design o objemu pouhých 0,8 litru z něj činí ideálního společníka do jakéhokoliv prostředí. Ať už ho umístíte vedle televize, na pracovní stůl nebo připevníte za monitor, nikdy vám nebude překážet. Navíc jeho minimalistický vzhled zaujme každého, kdo preferuje čistý design bez zbytečného „gejmerského“ křiku… Ano, i vaši partnerku.

Herní výkon, který vás nezklame

Jak si ASOME Max Studio poradí s hrami? Odpověď je jednoduchá: skvěle. Během testování jsme zkoušeli klasiky jako League of Legends, Counter-Strike: Global Offensive nebo Minecraft. Všechny hry běžely plynule na střední až vysoké detaily při 160–240 FPS ve Full HD. Jinými slovy, ASOME Max Studio zvládne populární tituly s přehledem, a vy tak můžete klidně hrát bez obav z lagů.

A co náročnější tituly? I když ASOME Max Studio není zaměřeno na hardcore hráče, zvládlo například Witcher 3 nebo Battlefield 2042 na nízké detaily bez větších problémů. Pokud tedy patříte mezi hráče, kteří se spokojí s nižším nastavením detailů u graficky nejnáročnějších her, pak vás tento malý obr příjemně překvapí.

Ideální i pro každodenní práci

Kromě hraní se ASOME Max Studio osvědčilo i jako spolehlivý pracovní nástroj. Při běžném používání – od stříhání videí v DaVinci Resolve přes tvorbu grafiky v Illustrátoru až po úpravu fotografií v ZPS X – neztrácí na výkonu. Díky rychlému SSD úložišti jsou všechny operace okamžité, ať už spouštíte aplikace, přepínáte mezi úkoly nebo sledujete oblíbené filmy.

Proč si vybrat ASOME Max Studio?

Ještě nejste přesvědčeni? ASOME Max Studio také přináší perfektní poměr cena/výkon. S exkluzivní slevou 10 % můžete mít tohoto malého obra jen za zlomek ceny profesionální herní sestavy. Za rozumné peníze tak získáte zařízení, které vám nabídne skvělý herní zážitek a zároveň poslouží jako spolehlivá pracovní stanice. Pokud hledáte něco kompaktního, co vám umožní ponořit se do světa her a zároveň nebude rušit klid domácnosti hlasitým šuměním, je tento mini PC přesně tím, co potřebujete.

ASOME Max Studio je připomínkou toho, že i s menším rozpočtem a omezeným prostorem si můžeme užít radost z hraní s minimem kompromisů.