Webový správce souborů Filestash – dojmy a recenze

Pokud chcete na webhosting nahrát webovou prezentaci a větší množství souborů, určitě sáhnete po „velkém“ FTP klientovi jako je například FileZilla. Potřebujete-li upravovat jeden HTML/PHP soubor či nahrát jednu fotku, je takový postup zbytečně pracný. Pro tohle snadnější využití FTP nabízí poskytovatelé webhostingu tzv. WebFTP manažery. Tedy FTP klienty, kteří jsou k dispozici ve webovém prohlížeči.

Představení Filestash

Filestash je webový správce souborů, který poskytuje uživatelům rozhraní pro přístup a správu souborů uložených na různých serverech a cloudových službách prostřednictvím webového prohlížeče. Tento nástroj je navržen tak, aby usnadnil práci s různými úložišti, jako jsou FTP, SFTP, WebDAV, S3, Google Drive, Dropbox a další. Umí se napojit prakticky na jakoukoliv službu pro správu souborů a pracovat s tímto backendem pomocí nejznámějších protokolů; v tom je zcela unikátní.

Filestash se zaměřuje na jednoduchost použití a efektivitu, čímž umožňuje uživatelům snadno a rychle spravovat své soubory bez potřeby instalace specifického softwaru (FileZilla). Můžete ho snadno použít i na svém mobilu.

Tým CZECHIA.COM ho vybral jako WebFTP klienta pro svůj webhosting a propojil ho s uživatelským Centrem administrace, takže se můžete přihlásit jedním klikem z detailu FTP účtu a nemusíte opisovat přihlašovací údaje k FTP. Dobrý nápad.

Co Filestash umí

Filestash toho umí mnoho, zmíním jen ty nejdůležitější funkce pro běžné použití:

Správa souborů a složek: Uživatelé mohou prohlížet, nahrávat, stahovat, mazat, přejmenovávat a přesouvat soubory a složky. To zahrnuje základní operace pro efektivní správu souborů.

Intuitivní uživatelské rozhraní: Filestash nabízí přehledné a uživatelsky přívětivé rozhraní, které usnadňuje navigaci a správu souborů i pro méně technicky zdatné uživatele.

Sdílení souborů: Umožňuje uživatelům sdílet soubory a složky s ostatními prostřednictvím generovaných odkazů, což usnadňuje spolupráci a distribuci souborů.

Podpora náhledů a úprav: Filestash poskytuje náhledy různých typů souborů přímo v prohlížeči a podporuje základní úpravy textových souborů.

Bezpečnost: Podporuje zabezpečené připojení prostřednictvím SSL/TLS a nabízí různé možnosti autentizace, aby byla zajištěna bezpečnost dat a přístupu.

Zkušenosti z praxe

Já používám Filestash už několik měsíců. Hledal jsem WebFTP manažera pro snadnou úpravu webů, abych nemusel každý soubor pracně otevírat ve FileZille a každou úpravu nahrávat zpět (což mě vytáčí). Filestash byla láska na první pohled a s jeho editorem se mi pracovalo skvěle. Řada webftp klientů umožňuje editovat textové soubory, ale nemá editor se zvýrazněním syntaxe kódu. Editoru ve Filestash nechybí ani automatické uzavírání HTML tagů, což je velice užitečné. Když editor umí i zvýraznit chyby v HTML, tak vlastně nic víc nepotřebuji.

Filestash jsem si oblíbil také pro jeho bleskovou rychlost. Práce se soubory je komfortní a potěší například možnost praktického přejmenování souboru jedním klikem. Stejně praktické a rychlé je i použití na mobilu. Nechybí ani možnost hledání podle názvu.

Velice užitečný je prohlížeč fotek (včetně metadat) a zobrazení náhledu fotek přímo ve složce.

Sdílení souborů, které klient také umí, jsem zatím neměl potřebu použít. Nepochybuji však, že je to praktické a funkční řešení. Funguje to tak, že vygenerujete odkaz, nastavíte roli uživatele (Viewer, Editor, Uploader) a pošlete ho příjemci; ten se pak dostane jen ke sdílenému souboru či složce. Odkaz může být „otevřený“, může být chráněn heslem, nebo můžete nastavit konkrétního příjemce, který se autentizuje přes kód zaslaný na jeho e-mail. Víc vlastně není potřeba.

Filestash má i řadu praktických vychytávek, jako je například ochrana před nechtěným smazáním souboru. Aby se tam stalo, tak musíte v potvrzujícím dialogu potvrdit název souboru, který chcete smazat.

Závěr

Filestash je skvělý WebFTP klient a tým CZECHIA.COM nasadil pro své zákazníky to nejlepší, co je momentálně k dispozici. Je to příjemný, rychlý a intuitivní editor. Palec nahoru za toto rozhodnutí!

Pokud webhosting u CZECHIA.COM nemáte, rozhodně doporučuji si i tak Filestash vyzkoušet, nebo nasadit nad nějakou z mnoha podporovaných služeb.