Fandíme českým sportovcům na LOH v Paříži a rozdáváme hosting ZDARMA!

V Zoneru jsme velkými fanoušky sportu a proto se těšíme na úspěchy našich českých sportovců na letošních Letních olympijských hrách v Paříži, které začínají již dnes. Při té příležitosti jsme se rozhodli s vámi tuto událost sdílet naplno. Protože věříme, že každé vítězství našeho týmu je důvodem k oslavě, přinášíme vám exkluzivní příležitost získat webhosting ZDARMA na CZECHIA.COM!

Jak to funguje? Pokud náš tým získá medaili, bude na domovské stránce CZECHIA.COM zobrazen speciální banner s 100% slevovým kódem. Tento kód vám poskytne zdarma hosting na první období, pokud jej využijete do 24 hodin od jeho zveřejnění. Stačí při objednávce zapsat kód do poznámky a my slevu posléze aplikujeme na vaši fakturu.

Podmínky akce:

Akce platí po celou dobu trvání LOH v Paříži, tedy od 26. července do 11. srpna 2024.

100% sleva se vztahuje na první fakturační období webhostingu E-mail, E-mail Pro, Linux, Windows .NET Core a WordPress.

Slevu lze využít pouze jednou na jeden zákaznický účet CZECHIA.COM.

Slevu upraví pracovník zpracovávající objednávky na základě kódu uvedeného v poznámce k objednávce.

Nabídka platí 24 hodin od okamžiku zveřejnění slevového kódu na domovské stránce

Tato akce je naším způsobem vyjádření podpory našim talentovaným sportovcům, kteří nás reprezentují na mezinárodní scéně. Připojte se k nám na CZECHIA.COM a využijte tuto jedinečnou příležitost k získání kvalitního hostingového řešení ZDARMA.

Sledujte naše stránky a držte našim sportovcům palce! Společně fandíme a společně slavíme úspěchy České republiky!

S pozdravem, Tým CZECHIA.COM