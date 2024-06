Nejlevnější VPS: To je nový Cloud Server Mini od ZonerCloud

Vytvářet, testovat a vylepšovat aplikace je náročný a často drahý proces. To platí dvojnásob pro malé týmy a sólo vývojáře, kteří disponují pouze omezenými zdroji. Právě ti potřebují cenově dostupné, spolehlivé a výkonné prostředí, kde můžou rychle a efektivně testovat a nasazovat novinky bez zbytečných průtahů. Cena hraje v tomto kontextu zásadní roli. Vývojáři hledají efektivní a cenově dostupné servery. Uvědomují si totiž, že využívání výkonných serverů za nízkou cenu může výrazně ovlivnit náklady spojené s vývojem.

Brněnský poskytovatel cloudových služeb ZonerCloud jim proto vychází vstříc. Ten dlouhodobě nabízí nejvýkonnější cloud servery na trhu. To dokazují v pravidelných testech výkonu ve srovnání s konkurencí. Přitom si zachovávají příznivou cenu i pro menší firmy a jednotlivce. Právě teď navíc ZonerCloud nabízí 50% slevu na první fakturační období. Pokud hledáte ideální řešení pro testování a ladění aplikací, servery od ZonerCloudu můžou být přesně to, co potřebujete.

ZonerCloud VPS začínají již na 49 Kč za měsíc, díky nové variantě Cloud Server VPS MINI. Ta je navržena jako vstupní brána pro malé týmy vývojářů a jednotlivce, kteří chtějí spolehlivé testovací prostředí, případně chtějí otestovat bezkonkurenční rychlost ZonerCloudu. S cenovkou 49 Kč je tento server opravdu dostupný pro každého. V ceně je zahrnuta statická IPv4 adresa, garance vrácení platby, bezplatná zákaznická podpora v českém jazyce a celá řada dalších výhod.

Druhou klíčovou vlastností Cloud Server VPS MINI je flexibilita. Konfiguraci tohoto virtuálního serveru lze snadno zvýšit. V případě, že aplikace začnou růst a vyžadovat více zdrojů, tak mohou vývojáři jednoduše upgradovat na výkonnější variantu VPS přímo z intuitivní zákaznické administrace, která umožňuje i správu dalších internetových služeb, jako například webhostingu, e-mailových služeb nebo neomezeného počtu domén.

Jak již bylo výše zmíněno, Cloud Server VPS MINI představuje pomyslnou vstupní bránu do světa VPS a je vhodnou volbou pro zkušené i začínající vývojáře, kteří si potrpí na výkon a spolehlivost. Varianta je součástí širokého spektra cloudových služeb ZonerCloudu, které zahrnují také další Linux a Windows servery. Kromě klasických VPS nabízí ZonerCloud širokou škálu dalších cloudových služeb, které uspokojí všechny vaše potřeby, ať už jste malá firma, velký podnik nebo jednotlivec.

Využijte aktuální 50% slevu na první fakturační období!