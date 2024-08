Neuvěříte, jak snadno můžete vytvořit vlastní e-shop díky AI!

E-shopy již nemusí trápit nedostatek kvalitních fotek a nudné popisky zboží. S příchodem nových funkcí ZONER AI na platformě inShop přichází revoluční řešení, které umožní i menším e-shopům vypadat jako od profesionálů, a to bez nutnosti investovat velké částky do grafických služeb či copywritingu. Pojďme se podívat na klíčové funkce, které toto řešení nabízí.

Profesionální fotky během pár vteřin

Majitelé e-shopů to znají. Chtějí přidat nový produkt, ale dodavatel jim poskytl jen nepoužitelné fotky s šíleným pozadím, které se nehodí do stylu vašeho e-shopu. Nová funkce Remove Background od ZONER AI umožňuje na jeden klik odstranit nevhodné pozadí a nahradit ho čistou barvou, která dokonale ladí s designem vašeho e-shopu. Tato funkce nejenže zrychlí proces úpravy fotek, ale také zajistí, že každý produkt bude prezentován v tom nejlepším světle.

Konec nudným popiskům

K důležitosti kvalitních popisků asi nemusím moc dodávat. Mohou zlepšit SEO e-shopu, zvýšit konverze a odlišit vás od konkurence. inShop proto přináší funkci Generování popisků produktů, která za vás vytvoří kvalitní texty během několika vteřin. Stačí kliknout na ikonku kouzelné hůlky a AI automaticky vygeneruje popis, který zdůrazní všechny důležité vlastnosti produktu. To znamená konec časově náročnému psaní a ladění textů – ZONER AI to zvládne za vás a vy se můžete soustředit na další aspekty svého podnikání.

Snadná expanze do zahraničí s AI Translate

Asi největší novinkou je funkce AI Translate. Ta pomáhá všem e-shopařům, kteří mají ambice prodávat i mimo českou kotlinu. Funkce umožňuje rychle a snadno přeložit popisky produktů do různých jazyků. Překlady jsou gramaticky správně, a co je nejdůležitější, jsou přirozené. Zahraniční zákazníci tak dostanou stejný skvělý zážitek jako ti domácí. Ať už plánujete expanzi do Německa, Polska nebo do exotických destinací, budete mít vše přeloženo rychle a přesně, bez nutnosti drahých překladatelských služeb.

Vyzkoušejte nové funkce na inShop.cz

Všechny tyto inovativní AI funkce jsou k dispozici na platformě inShop, která se vyznačuje intuitivním ovládáním, skvělým technickým zázemím a nonstop podporou v češtině. Použití těchto funkcí je snadné a přístupné i pro uživatele bez předchozích zkušeností. Stačí nahrát obrázek, zvolit možnost odstranění pozadí nebo kliknout na ikonku pro generování popisku či překladu. Všechny úpravy jsou hotové během pár sekund.