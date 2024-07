inPage AI: Revoluční nástroj pro tvorbu webů

Jsem nadšený, že vám mohu představit nejnovější vylepšení našeho projektu inPage, které od 1. 7. přináší zcela nové možnosti pro tvorbu webových stránek díky umělé inteligenci (AI). Díky těmto funkcím se inPage stává snad nejjednodušším systémem pro tvorbu webových stránek, jaký kdy byl dostupný.

Proč AI?

inPage vzniklo s cílem umožnit komukoliv vytvářet webové stránky rychle a jednoduše bez potřeby technických znalostí. AI je díky jejím vlastnostem přirozeným doplňkem stávajících funkcí platformy, které tento cíl sledují. Díky AI už nemusíte přemýšlet nad každým slovem nebo obrázkem. Udělá to za vás. AI funkce jsou navrženy tak, aby uživatelům maximálně usnadnily práci a umožnily jim soustředit se na to, co je pro jejich podnikání opravdu důležité.

S čím vám AI nově pomůže?

Generování textů

Jednou z novinek je schopnost AI generovat texty. Místo toho, abyste trávili hodiny nad klávesnicí, stačí zadat téma nebo klíčová slova, a inPage vám během chvilky vygeneruje kvalitní a relevantní obsah.

Manažer projektu inPage, Filip Chabičovský, nám k této funkci řekl: Generování textu jsme do inPage chtěli zabudovat už dlouho, především kvůli zkušenostem našich zákazníků. Ti milují to co dělají a dokáží o tom básnit celé hodiny. Ne vždy však mají vztah k psanému slovu a dodání textů na web může představovat velkou bariéru. Často jsou texty tím důvodem, proč nakonec web nevznikne. Až do teď.

Pokud například vlastníte e-shop s módou, můžete zadat klíčová slova jako „letní kolekce“ nebo „nejnovější módní trendy“. AI vám na základě nich vytvoří texty, které přesně odpovídají vašim potřebám a rovnou je zasadí do struktury webové stránky. Vy jen zkontrolujete, uložíte a můžete publikovat.

Generování obrázků

Další skvělou funkcí je generování a úprava obrázků pomocí AI. Už nepotřebujete drahého grafika. inPage vám umožní vytvořit a upravit obrázky podle vašich představ. Můžete například zadat, že chcete obrázek moderní kanceláře nebo šťastné rodiny na dovolené, a AI vám takový obrázek vytvoří. Navíc můžete snadno upravovat detaily, jako jsou barvy, kompozice nebo doplňky, což vám poskytuje neomezené možnosti při tvorbě vizuálního obsahu.

Komu inPage AI nejvíce pomůže?

Obecně je inPage s AI funkcemi ideální pro každého, kdo potřebuje rychle a efektivně vytvářet obsah pro svůj web. AI funkce ocení především podnikatele, malé a střední firmy, freelancery, blogeři, ale i jednotlivci, kteří chtějí mít profesionální web bez nutnosti technických znalostí.

Kromě dříve zmíněných využití, ocení inPage AI hlavně malé a střední podniky, které často nemají čas ani prostředky na tvorbu profesionálních webových stránek. Představte si například místní kavárnu, která se chce prezentovat online. Kromě sociálních sítí si tak může jednoduše založit i webové stránky, vyplnit je obsahem o kávě, příběhem majitelů, informacemi o otevírací době apod. Místo toho, aby majitel najímal copywritera a grafika, nebo trávil hodiny nad tvorbou, může využít inPage k rychlému vytvoření atraktivního webu s profesionálním obsahem a vizuály.

Zajímavé využití AI najdou také freelanceři a blogeři. Například bloger, který píše o cestování, může během pár minut vytvořit poutavé články o svých posledních dobrodružstvích a doplnit je profesionálně vypadajícími obrázky, aniž by musel opustit platformu inPage. Chybějící nebo nedokonalé fotografie pláží nebo hor už nebudou problém. inPage AI vytvoří vhodné zastoupení.

E-shopy také mohou těžit z možnosti rychlého generování popisků produktů a tvorby vizuálně atraktivních stránek. Pokud provozujete e-shop, můžete rychle vytvořit popisky pro nové produkty a zároveň vygenerovat obrázky, které tyto produkty představí v nejlepším světle. Možností je zkrátka hodně a my se nyní těšíme na to, kde všude vám inPage AI usnadní práci s webem.

Jak začít?

Je to velmi jednoduché. Stačí se zaregistrovat na inPage a začít využívat AI funkce k tvorbě vašeho webu. Můžete se také podívat na naše podrobné návody, které vám ukážou, jak generovat texty a obrázky:

Neztrácejte čas a energii, začněte používat inPage s AI funkcemi a přidejte se k revoluci ve tvorbě webových stránek. Věřím, že jakmile jednou zažijete tuto jednoduchost a efektivitu, už nikdy se nebudete chtít vrátit k jiným metodám.