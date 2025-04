1,5 milionu CZ domén: Co to znamená pro český internet?

Když si 27. března 2025 těsně před půlnocí někdo registroval svou CZ doménu s pomyslným pořadovým číslem 1 500 000, možná si to ani neuvědomil – ale v té chvíli se zapsal do historie českého internetu. Je to sice „jen“ číslo, ale za tímto číslem se skrývá něco mnohem hlubšího.

„Díky rostoucímu počtu registrovaných .cz domén roste i počet lidí, kteří narazí na to, že jimi požadovaná doména je již registrovaná. Rozhodli jsme se proto spustit AI asistenta integrovaného přímo do procesu ověřování dostupnosti domén. Asistent pomáhá rychle najít alternativní, ale stále vhodné a dostupné názvy. Často mnohem kreativnější než původně zamýšlené domény. I díky tomu jsme na CZECHIA.COM od roku 2003 zaregistrovali více než 210 tisíc CZ domén,“ říká Doménový guru CZECHIA, Lukáš Ondra.

Osobně mě tato informace nutí přemýšlet o tom, jakým směrem se náš internet ubírá. 1,5 milionu domén znamená, že stále více lidí a firem si uvědomuje důležitost online přítomnosti. Ještě aby ne. Jsme přece ve 21 století. Když si vezmu, že domény CZ už předběhly počty v obdobně velkých zemích jako Rakousko nebo Švédsko, mám pocit, že my Češi máme nejen technickou zdatnost, ale i jakýsi „digitální drive“, který se postupně prosazuje ve světovém měřítku.

Samozřejmě, čísla jsou dynamická, takže se jejich počet může měnit. I při psaní tohoto článku se počet registrovaných CZ domén vrátil pod hranici 1,5 milionu a opět se přes ni přehoupl. To však na druhou stranu ukazuje, jak dynamicky se český internet vyvíjí. Každá registrace domény CZ znamená nový příběh, nový projekt a nové možnosti na domácím trhu. Každý nový web je příležitostí pro inovaci, růst a sdílení – a právě díky tomuto dynamickému vývoji se český internet stále více profiluje jako živý a rozmanitý prostor pro osobní a profesní vyjádření.

„Je velmi potěšující, že český internet stále roste a zároveň, že jeho uživatelé a tvůrci české doméně důvěřují. Počet domén s koncovkou .CZ již překročil počty registrovaných národních domén v obdobně lidnatých zemích jako jsou Rakousko či Švédsko,“ uvedl Ondřej Filip, výkonný ředitel sdružení CZ.NIC.

A co vy? Už máte svou CZ doménu?

Pro více informací o aktuálních trendech v oblasti CZ domén a detailních statistikách doporučuji přečíst náš nedávný článek Milují Češi domény víc než pivo?, kde přinášíme informace z Domain Report 2024, který zveřejnil správce domény CZ.NIC. Tento report přináší hlubší pohled na vývoj českého internetového trhu a jeho porovnání s ostatními evropskými zeměmi.