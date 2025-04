Srovnání Mini počítačů: Mac Mini M4 vs. Asome Max Studio

Kdysi dávno jsem měl za to, že Mac a hry nejdou dohromady. Pamatuju si, jak jsem si před lety pořídil svůj první MacBook a těšil se, že si zahraju něco ze své knihovny na Steamu. Brzy jsem ale zjistil, že většina her na macOS prostě není dělaná. Byl to tehdy přístroj spíš pro kreativce než pro hráče. Poslední dobou se ale situace trochu změnila – díky čipu Apple Silicon se Mac Mini stal mnohem výkonnějším strojem, a tak jsem mu dal druhou šanci. A jelikož mám doma i další Mini počítač – Asome Max Studio, který slibuje skvělý výkon za dostupnou cenu, porovnal jsem je. Zde jsou mé zkušenosti.

Poznámka: Tuhle recenzi chci udržet na uživatelské úrovni, tak aby mu rozuměli i casual hráči nebo rodiče, kteří kupují první počítač svému dítěti. Proto zde nenajdete žádné benchmarky ani podrobné specifikace (ty můžete najít v odkazech článku).

Mac Mini M4

CPU Apple M4 (10jádrové CPU se 4 výkonnostní­mi a 6 úspornými jádry) GPU 10jádrové GPU Paměť 16 GB Uložiště 256 GB Rozměry 127mm*127mm*50mm

Jako první přijde na řadu Mac Mini M4. Už na první pohled je to nádherný kousek techniky. Malý, tichý, elegantní – prostě typický Apple. Nastavení bylo jednoduché, a než jsem se nadál, měl jsem nainstalovaný Steam a pár her, které na macOS běží. A tady začaly první problémy. Zjistil jsem, že asi 80 % her z mé knihovny není kompatibilních. To bylo zklamání, protože i když se macOS zlepšil, pro hráče je stále dost limitující.

Populární tituly jako League of Legends ale fungovaly bez problémů, a musím uznat, že na Macu Mini běžely krásně plynule (přes 300 fps). Jenže když jsem chtěl spustit něco náročnějšího, třeba Rust, narazil jsem na limity hardwaru. Aby hra vůbec byla hratelná, musel jsem stáhnout detaily na minimum, a i tak občas škubala (40 FPS v průměru, ale občas to skočí na 10-15, což je nepříjemné). Úložiště základní varianty (256 GB) navíc vůbec nestačí – po instalaci několika her mi nezbylo místo na nic jiného. A aby toho nebylo málo, zjistil jsem, že pro pohodlné ovládání musím pořídit speciální Mac klávesnici. Tohle by mě jako nováčka rozhodně nepříjemně překvapilo.

Asome Max Studio

CPU AMD Ryzen™ 9 7940HS processor, 8 cores/16 threads (16M cache, up to 5.2 GHz) GPU AMD Radeon™ 780M Paměť 32GB (2x16GB) DDR5 5600MHz GOODRAM (podporuje až 64GB) Uložiště 1TB GOODRAM IRDM PRO SLIM, M.2 2280 PCIe4.0 SSD (2 sloty) Operační systém Windows 11 Pro Rozměry 130mm*126mm*52.3mm

Na druhé straně tu byl Asome Max Studio, který sliboval výkon v kompaktním balení a operační systém Windows. Na první pohled to není tak designově uhlazený stroj jako Mac Mini, ale na tom mi nezáleží – hlavně, že umí, co potřebuju. Hned po zapnutí jsem ocenil jednoduchost a kompatibilitu. Žádné omezení, žádné hledání alternativ. Stačilo zapnout Steam a stáhnout hry, co jsem chtěl.

Podrobnější pohled na Asome Max Studio najdete v našem předchozím článku: Výkonný a kompaktní.

Populární hry jako League of Legends nebo World of Warcraft běžely na vysoké detaily plynule (160–240 FPS). Samozřejmě, když jsem zkusil něco opravdu náročného, výkon se blížil limitům a musel snižovat detaily (60-40 FPS), ale i tak to bylo o třídu lepší než na Macu Mini. Velkým plusem je také 1TB SSD disk, který nabízí dostatek místa na velkou herní knihovnu i další data.

Závěry

Pokud bych měl oba stroje porovnat z pohledu hráče, Asome Max Studio jednoznačně vyhrává, především, kvůli tomu, že na Windows je zkrátka více her. Je to všestranný počítač, na kterém můžu hrát většinu populárních titulů a spoustu navíc. Na druhou stranu, Mac Mini je spíš stylovým doplňkem pro ty, kdo nehrají často nebo si vystačí s méně náročnými tituly.

V případě, že si nový Mac i tak pořídíte, doporučuji přečíst náš dřívější článek: Jak rozšířit úložiště Macu za pětinovou cenu?

Už neplatí, že je Mac na hry úplně nepoužitelný, ale k ideálu má stále daleko. Pro mě jako vášnivého hráče je jasným vítězem Asome Max Studio. Mac Mini si ale dovedu představit na stole člověka, který občas spustí League of Legends, ale jinak si cení především jeho designu a jednoduchosti pro jiné úkoly, například kreativní práci.

Oba stroje jsou za danou cenu skvělou volbou a poskytují ranec výkonu. U Macu však doporučuju nasměrovat tento výkon jiným směrem než na hraní.