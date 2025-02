Milují Češi domény víc než pivo?

Zatímco jinde ve světě lidé sbírají mince, známky nebo magnety na ledničku, v České republice to vypadá, že si cestu mezi národní sporty pomalu (ale jistě) nachází sbírání domén. Podle nejnovějšího Domain Report 2024, který přináší podrobný přehled o vývoji českého internetového prostoru, se počet registrovaných domén v Česku neustále zvyšuje. Jaké jsou hlavní trendy a co z nich vyplývá pro budoucnost?

Růst počtu domén v Česku: Blížíme se k pomyslnému stropu?

Český internetový trh je stabilní, ale tempo růstu CZ domén se zpomaluje. V roce 2024 jejich počet dosáhl 1 485 493, meziroční nárůst však činí pouze 1,1 %. Nejaktivnějším obdobím registrací byl listopad, ale registrace probíhaly hojně také začátkem roku. Tento vývoj spíše než o expanzi vypovídá o nasycení trhu – většina firem i jednotlivců, kteří doménu potřebovali, ji už mají a nových přibývá jen pomálu. Navíc je čím dál těžší vymyslet nový, originální název. Proto jsme v CZECHIA.COM zavedli AI pomocníka na generování kreativních doménových názvů, který našim zákazníkům pomáhá překonat omezený výběr tradičních názvů.

Co to znamená? Nové registrace se budou soustředit na rebranding, sekundární trh a přesun na specializované domény, například tematické nebo geografické koncovky. Zároveň roste důraz na bezpečnost a správu doménového portfolia, což se odráží v rostoucím počtu prodlužovaných domén.

Co se děje na českých doménách?

První věc, kterou je třeba si uvědomit, je to, že ne každá doména představuje aktivní web. Ze 1,49 milionu registrovaných CZ domén je téměř 560 tisíc buď zaparkovaných, nebo zcela bez obsahu. To znamená, že téměř 38 % českých domén je nevyužitých – buď čekají na svého budoucího majitele, budoucí využití, nebo si je někdo drží jako investici.

A co zbylých 900 tisíc? Podle dat jsou české domény primárně pracovními nástroji firem a institucí, zatímco osobní a volnočasové weby hrají druhé housle.

Polovina aktivních domén (50%) patří firmám, což potvrzuje, že vlastní web je pro podniky stále klíčovou vizitkou. Přestože se hodně komunikace přesouvá na sociální sítě, firmy nadále považují svou vlastní doménu za základní kámen online identity.

Překvapivě pouze jedna ze sedmi aktivních domén (13%) patří e-shopu. Přestože e-commerce roste, český online trh je poměrně konsolidovaný a dominují mu velcí hráči. Menší obchody navíc často prodávají přes marketplace platformy, což snižuje potřebu vlastní domény.

Osobní weby? Poměrně vzácnost

V éře sociálních sítí by se mohlo zdát, že k vlastnímu webu už tíhne jen málokdo. Přesto si více než 109 tisíc (15%) Čechů drží osobní weby, ať už jde o online portfolia, fan stránky nebo rodinné projekty. Blogování na vlastní doméně je pak spíše raritou (5%). Většina autorů se přesunula na platformy jako Medium nebo Substack, případně píše přímo na sociálních sítích.

Přestože česká mediální scéna je poměrně rozvinutá, skutečně aktivních zpravodajských webů na vlastní doméně je méně než 18 tisíc (3%). To potvrzuje trend, kdy velká část lokálního zpravodajství funguje v rámci větších mediálních domů nebo regionálních platforem.

Zajímavost: Přestože se může zdát, že “určitý druh obsahu” patří mezi tahouny návštěvnosti internetu, v Česku tomu domény příliš nenasvědčují. Jen 0,5 % českých domén obsahuje p****grafický obsah, což je překvapivě nízké číslo. Možná to znamená, že Češi mají jiný přístup nebo jen využívají zahraniční platformy. Každopádně – kdo by to byl řekl?

Jaké faktory ovlivňují výběr domény?

Dostupnost – stále více oblíbených názvů je obsazených, což nutí uživatele hledat alternativní varianty.

Branding a identita – firmy si uvědomují, že doména je klíčovým prvkem jejich značky.

SEO a online marketing – správná doména může pomoci v lepší dohledatelnosti ve vyhledávačích.

Co očekávat do budoucna?

Podle analytiků lze očekávat pokračující růst počtu domén, zejména s rozvojem e-commerce a osobních webů. Stále důležitějším tématem bude také bezpečnost a ochrana domén před kybernetickými hrozbami, kde se klíčovou roli hraje například DNSSEC zabezpečení.

Domain Report 2024 tedy potvrzuje, že český internetový prostor je aktivní a dynamický. Ačkoliv domény možná nejsou skutečným národním sportem, rozhodně jsou důležitou součástí digitálního ekosystému v Česku.Pokud hledáte ideální doménu, stojí za to prozkoumat nejen tradiční .cz domény, ale i alternativní možnosti jako .eu, .com nebo třeba .io – a s tím vám pomůže CZECHIA.COM.