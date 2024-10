Doména .io v ohrožení: Co přinese předání Čagoských ostrovů?

Doména .io, která se v průběhu let stala oblíbenou volbou pro mnoho technologických společností a startupů, je nyní ve středu pozornosti kvůli mezinárodnímu politickému vývoji. Nedávné rozhodnutí Velké Británie o předání Čagoských ostrovů Mauriciu může zásadně ovlivnit existenci této domény nejvyšší úrovně. Jaké jsou možné dopady na její budoucnost a co to znamená pro organizace, které na doménu .io spoléhají? Pojďme se podívat na to, co tento krok může přinést a jak se na něj připravit.

Co se děje s doménou .io?

Podle informací z různých zdrojů může být doména .io v ohrožení poté, co Velké Británie oznámila, že předá svrchovanost nad souostrovím Čagoských ostrovů Mauriciu. Tyto ostrovy se nacházejí v Indickém oceánu a doposud byly spravovány jako Britské indickooceánské území, což se odráží i ve zkratce domény .io.

Britské indickooceánské území (zdroj: Google Earth)

Rozhodnutí Spojeného království je veřejně známé především proto, že zahrnuje rozhodnutí o pokračování provozu americko-britské vojenské základny na největším ostrově Diego Garcia minimálně dalších 99 let.

Doména je však v ohrožení proto, že se jedná o geografický kód, který by mohl být, spolu s předáním území, zrušen (pokud území přestane oficiálně existovat).

Jak funguje regulace domén

Domény nejvyšší úrovně (TLD) jsou regulovány na základě standardu ISO 3166-1, který definuje kódy pro jednotlivé státy a území. Tento standard je zachován organizací ICANN, konkrétně její jednotkou IANA, která dohlíží na přidělování IP adres a TLD. Pokud by se kód pro Britské indickooceánské území zrušil, mohlo by to vést k ukončení existence této domény.

Norma ISO 3166-1 se, mimo názvů domén, používá také pro mnoho dalších aplikací. Potřeba upravit nebo zachovat kódování IO tak může být ovlivněna i těmito účely (celní, pasové a bankovní účely).

Podle digitálního stratéga Garetha Edwardse by podepsání dohody mezi Spojeným královstvím a Mauriciem mohlo vést právě k odstranění kódu ‚IO‘ ze seznamu mezinárodních standardů (zdroj).

Možné scénáře

Pokud by .io již nebylo nadále uchováváno jako kódování pro toto území, spustilo by to pětiletý proces odebrání těchto domén, během kterého by žadatelé o registraci pravděpodobně museli migrovat na nástupnický kód domény nebo jiné místo. To by se dotklo přibližně 1.6 milionu doménových jmen, která jsou registrována držiteli po celém světě.

Doména však může být pouze převedena na Mauricius, nebo změněna na generickou doménu bez geografického označení. Tak či tak není třeba propadat panice. I v případě zániku domény by proces trval několik let, což by poskytlo držitelům dostatek času na případný přechod.

Ačkoli je tak situace ohledně budoucnosti domény .io stále nejistá, nejde o bezprostřední hrozbu. Organizace, které používají tuto doménu, by měly sledovat vývoj a být připravené na možné změny v horizontu několika let. Situaci budeme v CZECHIA.COM bedlivě sledovat, jelikož i my registrujeme populární domény IO pro naše zákazníky.

Pokud hledáte spolehlivého registrátora domén, je CZECHIA.COM ta správná volba. Najdete u nás více než 700 doménových koncovek, prvotřídní webhosting nebo e-mailové služby pro každého. Zakládáme si na bezpečnosti, rychlosti a lidském přístupu k zákazníkům.