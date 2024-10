Jak se chránit před podvody na internetu – část 2

U příležitosti Cybersecurity Awareness měsíce jsme vám v předchozím článku představili hlavní internetové podvody a způsoby, jak je můžete rozpoznat. Nyní se podíváme na to, jak se jim můžete účinně bránit.

Základní bezpečnostní opatření na internetu

Prvním krokem k bezpečnému chování na internetu je osvojit si několik jednoduchých návyků.

Neklikejte přímo na odkazy v e-mailech nebo zprávách. Raději navštivte dané webové stránky z adresního řádku prohlížeče. Odkazy v e-mailech mohou být snadno zmanipulované a směřovat na podvodné stránky.

E-mailové zprávy jsou často hlavním prostředkem pro phishingové útoky, při kterých se útočníci snaží získat vaše citlivé informace. Buďte obzvlášť opatrní u neznámých e-mailů a zpráv, a pokud si nejste jisti jejich pravostí, raději je neotvírejte.

Rada: Pokud byste chtěli podezřelý e-mail ukázat odborníkovi, nikdy jej nepřeposílejte běžnou formou. Místo toho ho uložte do formátu EML s kompletními hlavičkami, aby odborník mohl zprávu efektivně analyzovat.

Každý e-mail obsahuje tzv. hlavičku, která nese informace o skutečném odesílateli. Analyzovat ji může být pro běžného uživatele složité, ale existují nástroje, které vám s tím mohou pomoci. Pokud si nejste jistí, jak s hlavičkami pracovat, doporučujeme využít služby poskytovatelů e-mailů, které tuto ochranu zajistí automaticky.

Rada: Moderní e-mailové služby, jako například ty od CZECHIA.COM, využívají technologie jako Antispam, Antivir a Antimalware, které vás automaticky chrání před velkou většinou hrozeb.

Nakupování online

Podvody při online nákupech jsou velmi časté. Podvodníci většinou požadují platbu předem za zboží, které nikdy nepošlou (případně pošlou něco jiného). V jiných případech si pak uchovají platební údaje a potichu vás okrádají.

Abyste se vyhnuli takovým situacím, vždy preferujte platby přes důvěryhodné zprostředkovatele a nenakupujte z podezřelých e-shopů. Pokud už chcete nakoupit od neznámého e-shopu, doporučujeme si je pořádně prověřit.

Rada: Nikdy neplaťte přímo prodejci kartou na neověřených stránkách. Využívejte zabezpečené metody, jako je Google Pay, Apple Pay, nebo PayPal, které poskytují lepší ochranu vašich údajů.

Silná hesla

Jistě víte, že jedním z nejdůležitějších prvků ochrany na internetu, je používání silných hesel. Zamyslete se však, zda to opravdu děláte. Nestojí mezi vámi a prolomeným primárním e-mailem pouhá “hana94” nebo “filip89”?

Silná hesla by měla obsahovat kombinaci písmen, čísel a speciálních znaků. To všichni víme. Neměla by však být snadno odhadnutelná. To znamená, že kombinace jména manželky a data jejího narození je nedostatečná! A to i pokud do takového hesla přidáte lomítko na konec.

Silná hesla však mohou být nepraktická. Především pokud je píšete několikrát denně nebo si jich musíte pamatovat více. Jak to vyřešit? Prvním řešení je nahrazení hesla tzv. přístupovou frází (passphrase). Ta je delší než běžné heslo a skládá se z několika náhodných slov (případně čísel), což se lépe pamatuje a zároveň těžko prolamuje.

Druhým řešením jsou správci hesel. Jde o aplikace, které bezpečně (šifrovaně) ukládají všechna vaše hesla. Vy k nim pak máte přístup pomocí jednoho hlavního hesla (master password). Jednoduše dokáží doplňovat hesla do prohlížečů nebo mobilních aplikací a vám stačí, si pamatovat jen ono hlavní heslo. Správce může mít také doplňkové funkce – typicky generování silného hesla a ukazatel síly hesla. Mezi nejpoužívanější správce hesel patří Dashlane, NordPass nebo RoboForm.

Dvoufaktorová autentizace

Důležitým bezpečnostním prvkem je i dvoufaktorová autentizace (2FA). Tato metoda přidává k přihlašovacímu procesu další vrstvu zabezpečení, která vyžaduje krátkodobý potvrzovací kód z aplikací jako Google Authenticator nebo Microsoft Authenticator, případně SMS či e-mailu. Jedná se tak o určitou pojistku proti prolomení vašeho hesla. Neoprávněná osoba se do vašeho účtu nedostane a to i kdyby měla heslo.

Pozor na veřejné Wi-Fi sítě

Veřejné Wi-Fi sítě, které najdete v kavárnách, na letištích nebo v obchodech, jsou sice pohodlné, ale často i nebezpečné. Útočníci mohou snadno sledovat vaši aktivitu a pokusit se získat vaše citlivé informace. Vyhýbejte se provádění citlivých úkonů, jako je online bankovnictví nebo nakupování, pokud jste připojeni k nezabezpečené síti.

Pro větší bezpečnost používejte VPN, která šifruje vaše připojení, a vypněte automatické připojování k Wi-Fi sítím. Pokud se připojujete k veřejné síti, ověřte si její legitimitu a vypněte sdílení souborů na svém zařízení.

Další principy ochrany

Za zmínku stojí také další pravidla, pro bezpečnější fungování na internetu.

Buďte obezřetní na sociálních sítích . Nikdy neklikejte na odkazy, které vám posílají neznámé osoby, a vyvarujte se odpovídání na zprávy, které jste si sami nevyžádali.

Chraňte své osobní údaje . Jakmile jednou zveřejníte své osobní údaje online, ztrácíte nad nimi kontrolu. Vždy předpokládejte, že ten, kdo se ptá na vaše osobní údaje, může mít skryté úmysly.

Využívejte bezpečné platební metody . Nepoužívejte přímé zadávání údajů platební karty na webových stránkách. Místo toho je lepší využít moderní a bezpečné metody, jako jsou Google Pay , Apple Pay nebo PayPal , které poskytují dodatečnou ochranu vašich finančních údajů.

Pravidelně kontrolujte své účty a hledejte jakékoli podezřelé transakce. Někteří nečestní obchodníci se mohou pokusit neoprávněně strhávat peníze z vaší karty i dlouho po původním nákupu.

Udržujte software a antivir aktuální . Zajistěte, aby váš operační systém, internetový prohlížeč a antivirový software byly vždy aktuální. Aktualizace často obsahují důležité bezpečnostní záplaty, které vás ochrání před nejnovějšími hrozbami.

Prověřujte podezřelé programy pomocí bezpečnostních nástrojů . Pokud máte pochybnosti o programu, který chcete nainstalovat, a nejste si jisti jeho bezpečností, použijte nástroje jako VirusTotal k jeho prověření.

