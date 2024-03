Lék na phishing a apatii ve světě e-mailového marketingu

Elektronická komunikace je součástí našeho každodenního života již od přelomu tisíciletí. Každou minutu odesíláme přes 200 milionů e-mailů. Nicméně s nárůstem množství odeslaných e-mailů roste počet těch nevyžádaných. (zdroj)

Přibližně 50 % ze všech odeslaných e-mailů jsou spam. V reakci na to považují lidé více a více emailů za nedůležité a přehlížejí je. Ve spamu se navíc skrývá celá řada nebezpečí, například 3.4 miliardy e-mailů (denně) obsahujících phishing, které mají za cíl oklamat příjemce a dostat z něj citlivé informace, finanční prostředky, apod. Část z těchto e-mailů sice zachytí spam filtry poskytovatelů e-mailových služeb, ale co se stane se zbytkem? Ty pak projdou do našich schránek, kde se s nimi musíme vypořádat. (zdroj)

Jak rozlišovat dobře míněné e-maily od spamu/phishingu? Co mohou legitimní odesílatelé udělat pro to, aby uživatelům usnadnili rozpoznání jejich e-mailů? Odpověď je schovaná za zkratkou VMC.

Co je to VMC

VMC, nebo-li Verified Mark certifikáty jsou certifikáty, které potvrzují pravost odesílatele e-mailové zprávy pomocí značky loga přímo vedle značky pole “odesílatel.” Bez DMARC, a s tím souvisejícího SPF, nelze logo zobrazit. Příjemce si tak může být jistý, že odesilatel svou doménu maximálně zabezpečil proti zneužití (všemi dnes dostupnými prostředky). Povolil, kdo z ní může odesílat, a pro ostatní odesilatele (podvržená hlavička) přikázal zprávy odmítat.

Jsou to tedy jakési pečetě důvěry, které umožňují příjemci jasně rozpoznat legitimní e-maily od těch podvodných či phishingových. VMC jsou totiž udělovány pouze odesílatelům, kteří splňují určité standardy a prokáží svou identitu pomocí platné ochranné známky.

Mezi známé poskytovatele certifikátů Verified Mark, patří například certifikační autorita DigiCert.

Výhody

Hlavní výhodou VMC je ochrana příjemců před potenciálním zneužitím brandu odesílatele pro phishing. To samo o sobě nemusí znít příliš lákavě, ale uživatele si to uvědomují a dokáží to ocenit (ať už vědomě nebo podvědomě). Email s VMC totiž zásadním způsobem zvyšuje otevřenost emailů odesílatelů, což se následně projevuje na efektivitě emailingových kampaní a výšce tržeb.

Studie ze Spojených států a Velké Británie z roku 2021 ukázala, že když se v doručené poště zobrazilo známé logo, míra otevření e-mailu vzrostla o 21 % v USA a o 39 % ve Velké Británii. V USA byl nárůst stejný i pokud bylo logo neznámé. V UK však v případě neznámého loga rozdíl narostl na 62 %. (zdroj)

Kromě zvýšení míry otevření e-mailu rostou s využitím loga také konverze. V porovnání rozvážkových firem narostly tržby firmám, které začaly v e-mailové komunikaci využívat logo, a to až o 34 % (oproti situaci, kdy žádná firma na trhu logo nevyužívala). (zdroj)

Pokud tak zrovna přemýšlíte o zvýšení efektivity vašich e-mailových kampaní, nebo se jen chcete dozvědět více informací, můžete se podívat na náš web SSLmarket, kde VMC nabízíme a pomáháme s jejich implementací. Mezi naše zákazníky patří například Česká spořitelna nebo Česká pošta.

Verified Mark Certifikáty tak představují důležitý krok v boji proti podvodům v emailové komunikaci. Tato opatření pomáhají chránit uživatele před phishingovými útoky, posilují důvěru v elektronickou komunikaci a zvýrazňují emaily odesílatele mezi ostatními emaily ve schránce příjemce. To se následně projevuje ve vyšší míře otevření emailů a zvýšení tržeb.