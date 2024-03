Členská sekce: 4 důvody proč ji mít na svém webu

Všimli jste si v posledních letech přibývajícího počtu webových stránek, které svůj obsah zamykají za placenou bránu nebo přihlášením? A co takhle stále větší popularity subscription modelů? S tímto typem obchodních modelů se dnes můžete potkat třeba na platformách jako Patreon, Herohero a Forendors (bývalé Pickey), které jsou na tomto modelu založené, ale také na YouTube, Forbes nebo Spotify, které mají stále velkou většinu obsahu zdarma, ale za členskou sekcí jsou schovány exkluzivní funkce nebo obsah.

Co stojí za zvětšující se tendencí webových stránek tvořit členské sekce? Proč byste měli mít členskou sekci na webu i vy? Jak ji vytvořit? A jak ji využít naplno? Na to vše se v dnešním článku pokusíme odpovědět.

Oddělená část webu

Členské sekce umožňují zpřístupnit obsah registrovaným uživatelům. Lze tak rozdělit web na sekci pro běžné uživatele a sekci pro členy. Typickým příkladem jsou weby spolků, či firem, které mají ve členských sekcích umístěny různé dokumenty, zápisy z jednání apod.

Obdobně mohou členskou sekci využít i e-shopy. Registrovaní uživatelé zde mohou mít přístup k produktům či službám, které jsou pro běžné návštěvníky nepřístupné. Typicky se jedná o maloobchodní a velkoobchodní ceníky, doplňkové služby apod.

V neposlední řadě pak můžete členskou sekci využít pro zobrazení prémiového obsahu, který může, ale nemusí, být podmíněn platbou. Nejčastěji se jedná o různé webináře, kurzy, články, příspěvky nebo soubory.

Získání dat o uživateli

Členská sekce motivuje uživatele zaregistrovat se, aby získal přístup k exkluzivnímu obsahu nebo funkcím. Díky tomu o nich získáte cenné informace, jako jsou jejich preference, chování na webu, historie nákupů nebo dokonce demografické údaje. Tyto informace jsou klíčové pro pochopení potřeb a zájmů vašich zákazníků. Můžete tak lépe personalizovat své marketingové kampaně, které pak mají mnohem vyšší šanci na úspěch a nejsou s nimi spojeny vysoké náklady.

Členská sekce vám také poskytuje ideální prostor pro upselling a cross-selling. Na základě historie nákupů a zájmů uživatelů můžete navrhovat doplňkové produkty nebo služby, které by je mohly zajímat. Díky tomu můžete zvýšit hodnotu každého jednotlivého zákazníka a maximalizovat tak příjmy.

Zvýšení důvěry a loajality uživatelů

Poskytováním členské sekce nabízíte uživatelům exkluzivní přístup k obsahu, službám nebo výhodám. Tímto způsobem uživateli ukážete, že je pro vás důležitý a je s ním přednostně zacházeno. To přispívá k budování loajality a váže ho to k vaší značce. U placených členství také platí to, že pokud vám uživatel již platí, hůře se mu přechází ke konkurenci.

Členská sekce dále slouží jako prostředek pro budování komunity kolem vaší značky nebo tématu, kterým se zabývá. Umožňuje uživatelům sdílet své zkušenosti, rady a názory, a vytváří prostředí pro interakci a vzájemné učení. Možností je také poskytovat personalizovaný obsah nebo služby, na základě zpětné vazby členů. Tímto způsobem můžete i vy, budovat silnější vztahy a zvýšit tak hodnotu vaší značky v jejich očích.

Přítomnost členské sekce na webu také ukazuje, že jste ochotni investovat do vztahů s uživateli a poskytnout jim dlouhodobou přidanou hodnotu. To posiluje vaši kredibilitu a zvyšuje důvěryhodnost.

Dopad na tržby

Asi největší důvod, proč si vytvořit web s členskou sekcí je však její dopad na tržby. Pokud se rozhodnete podmínit přístup k sekci platbou za členství, získáte tím pravidelné cash flow (v případě zájmu uživatelů). Právě pravidelnost (a s tím související předvídatelnost) plateb uživatelů je jeden z hlavních důvodů proč se tento obchodní model firmy využívají.

Jak vytvořit členskou sekci?

Vytvoření členské sekce na webu vyžaduje několik kroků. Nejdříve si položte otázku, jaký obsah nebo výhody chcete uživatelům poskytnout. Může to být přístup k exkluzivním článkům, videím, slevám, speciálním událostem nebo jakékoli jiné výhody, které mají pro vaši cílovou skupinu hodnotu.

Dále zvažte, jakou platformu nebo nástroj použijete pro vytvoření členské sekce. Existuje mnoho softwarových řešení a služeb, které vám umožní spravovat obsah a členy, ne všechny jsou však uživatelsky přívětivé a často je třeba dokupovat rozšíření. Zvolit můžete také integrované řešení přímo ve vašem systému pro správu obsahu (CMS), ve formě pluginů pro členské sekce.

Dalším, často nejvhodnějším, řešením je využít redakčního systému se zabudovanou správou členských sekcí, jako například InPage.cz. InPage, kromě kompletní tvorby webových stránek a e-shopů, dovoluje vytvořit členskou sekci přímo v administraci daného webu bez nutnosti dokupovat a instalovat specializovaný plugin nebo software a zároveň nemusíte být specialista na web development.

Jakmile máte členskou sekci vytvořenou, je čas na mechanismus registrace uživatelů a správu jejich členství. Ten je třeba nastavit tak, aby byl pro uživatele příjemný a pochopitelný. Mějte na paměti bezpečnostní opatření a ochranu osobních údajů svých členů. Pokud zvažujete placenou členskou sekci, integrujte bezpečnou platební bránu pro přijímání platby za členství.

Jakmile máte technické věci vyřešené, nezapomeňte informovat své uživatele o nových možnostech. Vytvořte marketingový plán, a propagujte. Určitě také pravidelně aktualizujte obsah, sledujte chování uživatelů a reagujte na zpětnou vazbu, abyste udrželi jejich angažovanost a spokojenost.