European Accessibility Act: Nová pravidla přístupnosti v online prostoru

Evropská unie se dlouhodobě snaží vytvářet prostředí, ve kterém mají všichni lidé rovné příležitosti – bez ohledu na to, zda mají zdravotní postižení či jiné omezení. Jedním z významných kroků tímto směrem je European Accessibility Act (EAA), tedy Evropský akt o přístupnosti.

Tato směrnice stanovuje jednotná pravidla pro přístupnost klíčových digitálních produktů a služeb napříč členskými státy EU. Jejím cílem je usnadnit lidem se zrakovým, sluchovým, pohybovým či kognitivním postižením každodenní život ve stále digitalizovanějším světě.

Koho se EAA týká?

Zatímco přístupnost byla dlouhou dobu povinností hlavně pro veřejné instituce, EAA nově dopadá i na soukromý sektor. Povinnost zpřístupnit své produkty a služby budou mít například:

Provozovatelé e-shopů

Banky a finanční instituce

Poskytovatelé elektronických knih a čteček

Výrobci a dodavatelé počítačového hardwaru a softwaru

Telekomunikační operátoři

Dopravci, kteří prodávají jízdenky online nebo provozují informační systémy

Týká se tedy širokého spektra firem, které poskytují služby či produkty koncovým uživatelům – ať už jde o webové stránky, mobilní aplikace, nebo zařízení.

Co je třeba řešit?

Zavedení pravidel přístupnosti se může týkat různých aspektů produktů a služeb. Mezi hlavní požadavky patří:

Zpřístupnění webových stránek a mobilních aplikací (např. dodržení zásad WCAG)

Možnost ovládání pomocí klávesnice nebo hlasových technologií

Zajištění čitelnosti a kontrastu textu

Doplnění alternativních popisků k obrázkům a multimédiím

Přístupnost zákaznické podpory (např. pomocí textového chatu)

Uživatelské rozhraní zařízení (např. bankomaty, terminály, čtečky)

V některých případech bude nutné upravit i hardware – např. zajistit možnost připojení pomocných zařízení nebo používat ovládací prvky s hmatovou odezvou.

Od kdy jsou pravidla závazná?

Směrnice byla přijata v roce 2019 a členské státy měly čas ji transponovat do svých zákonů do 28. června 2022. Důležité však je, že závaznost pro firmy začne platit už od 28. června 2025.

To znamená, že do tohoto data by firmy měly své služby upravit a připravit se na nové požadavky. Zanedbání povinností může vést k postihům či ztrátě konkurenceschopnosti na evropském trhu.

Kdo je z povinností vyňat?

Směrnice obsahuje i výjimky. Netýká se například:

Mikropodniků (tedy firem s méně než 10 zaměstnanci a ročním obratem do 2 milionů eur)

Produktů, kde by úprava přístupnosti znamenala nepřiměřenou zátěž nebo technickou nemožnost

Situací, kdy by zpřístupnění bránilo zachování funkčnosti nebo bezpečnosti služby

Tyto výjimky však nejsou univerzální – firma musí být schopna prokázat, proč dané řešení nelze zpřístupnit.

Proč je EAA důležité?

Evropská unie zavedení směrnice odůvodňuje především snahou odstranit bariéry na vnitřním trhu a posílit sociální začlenění. Lidé se zdravotním postižením tvoří významnou část populace – odhadem až 87 milionů občanů EU čelí nějakému typu omezení, které jim ztěžuje používání digitálních služeb nebo produktů. EU také argumentuje tím, že sjednocením pravidel napříč členskými státy se sníží náklady výrobců a poskytovatelů služeb, kteří by jinak museli plnit různé národní normy.

Jde tedy o základní princip rovného přístupu k informacím a službám. Vzhledem k tomu, že digitálno se stává stále větší částí našich životů, je logické, že se hledají cesty, jak tyto nástroje zpřístupnit co nejširšímu okruhu uživatelů, včetně těch se zdravotním znevýhodněním.

Na druhou stranu – zda je správné, aby se takto přísné požadavky vztahovaly i na soukromý sektor v takovém rozsahu, je otázka, o které se jistě ještě povedou debaty. Zvláště u menších firem, které se snaží udržet v chodu v konkurenčním prostředí, může být dodržení všech požadavků náročné.

Právě proto je rozumné, že směrnice počítá s výjimkami – zejména pro mikropodniky nebo tam, kde by implementace byla technicky či ekonomicky neúnosná. Tento přístup snad pomůže vyvážit společenský přínos s praktickými možnostmi jednotlivých firem. Povinnost bez prostoru pro výjimky by mohla vést jen k formálním řešením než ke skutečné změně.

Potřebujete přístupný web? Začněte od základů

Přístupnost začíná už u základního technického řešení – stabilní doména a kvalitní hosting. Na CZECHIA.COM si snadno zaregistrujete vlastní doménu, zvolíte webhosting, který vyhoví i těm nejnáročnějším požadavkům. Máme nejširší nabídku domén na trhu a náš WordPress hosting před nedávnem zvítězil v nezávislém srovnání na Živě.cz.