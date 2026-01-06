ZONER Cookies

Webdesign

Interaktivní weby bez kódu. Kam se posouvá no-code design

6. ledna 2026
Petra Sasínová

Obsah

  1. Co je no-code a proč na tom záleží
    1. Proč na no-code záleží dnes víc než dřív
  2. No-code je nejen hype, ale masivní pohyb trhu
    1. Růst trhu potvrzují čísla
  3. Platformy a nástroje: od jednoduchých stránek po interaktivní weby
  4. No-code a interaktivita
  5. No-code jako nástroj, ne náhrada vývojářů

Tvorba webových stránek se v posledních několika letech dramaticky mění. Tradiční přístup psaní kódu řádek po řádku postupně doplňují nástroje, které umožňují vytvářet plnohodnotné, interaktivní weby bez nutnosti programovat – jednoduše pomocí vizuálních editorů, AI a drag-and-drop rozhraní. Tento trend, známý jako no-code design, se přesunul z okraje digitálního světa do hlavního proudu digitální transformace firem i tvůrců obsahu.

Co je no-code a proč na tom záleží

No-code je přístup k tvorbě webů, aplikací a digitálních služeb, který umožňuje vytvářet funkční řešení bez psaní programovacího kódu, píše web IBM.

Místo práce s HTML, CSS nebo JavaScriptem používají tvůrci vizuální editory, předpřipravené komponenty a logiku nastavovanou pomocí formulářů, přepínačů a pravidel. Typickým principem je drag-and-drop – prvky jednoduše poskládáte do stránky a určíte, jak se mají chovat.

Z pohledu uživatele to znamená, že web nebo aplikaci může vytvořit i člověk bez technického vzdělání. Marketingový specialista, designer, produktový manažer nebo podnikatel tak nejsou odkázáni na vývojářský tým při každé drobné úpravě nebo testování nápadu.

Pro firmy a jednotlivce to tedy znamená:

  • rychlejší čas k nasazení webů – web může být hotový během hodin či dní, nikoli týdnů,
  • nižší náklady – eliminace potřeby drahých vývojářských týmů,
  • větší kontrolu pro netechnické týmy – marketing, produkt či HR si mohou tvořit stránky sami.

Proč na no-code záleží dnes víc než dřív

Ještě před několika lety byl no-code spojován hlavně s jednoduchými weby nebo prototypy. Dnes se ale posouvá výrazně dál. Moderní nástroje zvládají:

  • responzivní design pro mobil, tablet i desktop,
  • interaktivní prvky (animace, přechody, dynamický obsah),
  • napojení na databáze, CRM, platební brány nebo analytické nástroje,
  • spolupráci v týmu a správu obsahu bez zásahu do kódu.

To zásadně mění způsob, jakým firmy přemýšlejí o webových projektech. No-code zkracuje cestu od nápadu k funkčnímu řešení a umožňuje rychle testovat, iterovat a upravovat web podle reálného chování uživatelů.

No-code je nejen hype, ale masivní pohyb trhu

No-code už dávno není okrajovým experimentem pro startupy nebo vychytávkou pro designéry. V posledních letech se z něj stal plnohodnotný tržní segment, který výrazně ovlivňuje způsob, jakým firmy přistupují k vývoji webů, aplikací i interních nástrojů. Rychlost adopce ukazuje, že nejde o krátkodobý trend, ale o strukturální změnu digitálního trhu, uvádí web Hostinger.

Hlavním motorem růstu je tlak na rychlost a efektivitu. Firmy potřebují reagovat na změny trhu, chování zákazníků i marketingové příležitosti v řádu dnů, nikoli měsíců. Tradiční vývojové cykly jsou často příliš pomalé a nákladné. No-code tento problém řeší tím, že zkracuje celý proces – od návrhu přes testování až po publikaci.

Růst trhu potvrzují čísla

Analýzy trhu ukazují, že segment no-code a low-code nástrojů patří k nejrychleji rostoucím oblastem digitálních technologií. Odhady hovoří o dvouciferném meziročním růstu a masivním rozšiřování využití napříč obory – od marketingu a e-commerce až po HR, vzdělávání nebo interní firemní systémy.

Zásadní je i to, že no-code už nepoužívají jen malé firmy. Naopak, stále častěji ho nasazují velké organizace a korporace jako doplněk ke klasickému vývoji. Důvod je prostý – umožňuje decentralizovat tvorbu digitálních nástrojů a dát více pravomocí jednotlivým týmům bez nutnosti neustálé koordinace s IT oddělením.

Platformy a nástroje: od jednoduchých stránek po interaktivní weby

V roce 2025 už existuje široká škála nástrojů, které firma nebo jednotlivec může použít:

  • Wix, Squarespace – známé no-code nástroje především pro malé a střední weby,
  • Webflow – no-code platforma s dostatečným výkonem i pro komplikovanější interaktivní projekty,
  • Framer, Ycode, Carrd, SpreadSimple – různé nástroje s odlišnými přístupy k designu, interaktivitě a integracím,
  • inPage – české CMS umožňující no-code tvorbu a správu webů, zaměřené na jednoduchou editaci obsahu, bezpečný provoz a praktické využití pro firemní a obsahové weby,
  • AI generátory webů (např. Hostinger AI Website Builder, Wix AI) – přišli s generováním layoutů, obsahu a SEO prvků pomocí vstupu v přirozeném jazyce.

Díky propojení no-code platforem s umělou inteligencí je dnes možné vytvářet interaktivní stránky s animacemi a mikro-interakcemi i bez vývojářských dovedností, což výrazně snižuje vstupní bariéru a zrychluje celý proces tvorby webu.

No-code a interaktivita

Moderní no-code nástroje posunuly interaktivitu z oblasti čistého vývoje přímo do rukou designérů, marketérů a tvůrců obsahu. Weby už nejsou jen statické stránky – i bez psaní kódu dnes mohou reagovat na chování uživatele, měnit obsah a plynule animovat rozhraní.

Jednou z největších výhod moderních no-code nástrojů je tedy možnost vytvářet interaktivní prvky:

  • scroll-trigger animace, mikro-interakce a efekty bez psaní vlastního JavaScriptu,
  • nativní integrace s databázemi, CRM, nebo externími API přes no-code konektory,
  • generativní obsah a layouty pomocí AI, které reagují na data nebo vstup uživatele.

Takové prvky ještě donedávna vyžadovaly specialisty front-endu. Dnes je možné je dosáhnout díky vizuálním editorům a modulům.

No-code jako nástroj, ne náhrada vývojářů

Důležité je říct, že no-code nenahrazuje klasický vývoj, ale smysluplně ho doplňuje. Pro komplexní systémy, specifickou aplikační logiku nebo vysoké nároky na výkon je stále nezbytný kód a práce vývojářů.

No-code však výrazně odlehčuje vývojovým týmům. Umožňuje netechnickým rolím převzít část odpovědnosti, zrychluje tvorbu marketingových webů, vstupních stránek i jednoduchých interních nástrojů a zkracuje cestu od nápadu k nasazení.

Typickým příkladem jsou CMS a webové platformy jako inPage od Zoneru, které umožňují vytvářet a spravovat obsahové a firemní weby bez programování, zatímco technicky náročnější části zůstávají pod kontrolou vývojářů.

Právě tato kombinace je důvodem, proč se no-code stává klíčovou součástí moderního digitálního ekosystému. Ne jako zjednodušená náhrada vývoje, ale jako efektivní způsob, jak dělat web chytřeji, rychleji a s jasným rozdělením rolí.

