Jaké jsou nejlepší nástroje pro tvorbu webového designu
Webový design už dávno není jen o hezkých stránkách, ale o správně zvolených nástrojích, které dokážou proměnit nápady ve funkční řešení. Od prvních prototypů přes návrh UX až po finální realizaci. Vhodná platforma totiž usnadní práci, zvýší kreativitu i produktivitu. Vybrali jsme pro vás hned několik oblíbených nástrojů pro webový design, včetně klasického WordPressu, tvůrce webových stránek Wix nebo českého nástroje inPage od společnosti Zoner.
WordPress
Mezi nejrozšířenější a nejuniverzálnější systémy pro správu obsahu (CMS) a tvorbu webových stránek patří oblíbený nástroj WordPress. Ten umožňuje vytvářet moderní a plně přizpůsobitelné weby bez nutnosti programování – od jednoduchých blogů přes firemní prezentace až po rozsáhlé e-shopy.
Díky bohaté nabídce šablon, zásuvných modulů a editorů typu drag-and-drop lze snadno přidávat nové funkce, měnit design nebo integrovat multimediální obsah.
Silná komunita, pravidelné aktualizace a rozsáhlý ekosystém doplňků zajišťují, že platforma zůstává spolehlivým a škálovatelným řešením, které vyhoví jak jednotlivcům, tak profesionálním webdesignérům hledajícím flexibilitu a stabilitu pro své projekty.
Nezapomínejme také na volbu hostingu. Ne každý webhosting je vhodný pro náročnější systémy, jako je například WordPress, kde výkon a stabilita hrají klíčovou roli. V českém prostředí patří mezi osvědčené volby služba czechia.com, která nabízí spolehlivý hosting s technologií LiteSpeed, rychlou technickou podporou a optimalizací pro moderní webové aplikace. Díky tomu máte jistotu, že váš web poběží hladce a bez výpadků.
Wix
Dalším oblíbeným nástrojem pro tvorbu webových stránek je Wix. Ten bez nutnosti kódování nabízí intuitivní drag-and-drop editor, více než 500 profesionálních šablon a širokou škálu funkcí, díky kterým snadno vytvoříte moderní, responzivní web.
Podporuje integraci s analytickými a marketingovými nástroji (např. Google Analytics), a k dispozici jsou různé cenové plány – od bezplatné verze až po výkonné balíčky jako Wix Turbo pro vyšší rychlost a flexibilitu.
Přes občasně pomalejší podporu zůstává Wix skvělou volbou pro každého, kdo chce rychle vytvořit kvalitní web s minimem technických znalostí.
Figma
Cloudový návrhářský nástroj s umělou inteligencí Figma usnadňuje tvorbu webů a mobilních aplikací díky intuitivnímu rozhraní a spolupráci v reálném čase. Týmy mohou společně navrhovat, komentovat i upravovat projekty, což výrazně zrychluje celý proces.
Nabízí pokročilé funkce, jako jsou variabilní písma, dynamické prvky a široký ekosystém pluginů. Díky bezplatným i prémiovým plánům je dostupná pro jednotlivce i velké týmy. Figma tak zůstává ideální volbou pro moderní designéry hledající efektivní a flexibilní prostředí pro tvorbu kvalitních návrhů.
Pro ještě rychlejší cestu od návrhu k hotovému webu se Figma skvěle kombinuje s no-code platformami, jako je například česká inPage. Díky tomu lze snadno převést vizuální koncepty přímo do funkčních webových stránek, a to bez nutnosti programování.
Canva
Jedním z nejjednodušších a nejdostupnějších nástrojů pro tvorbu maket webových stránek i vizuálního obsahu je Canva. Díky intuitivnímu rozhraní typu drag-and-drop, tisícům profesionálních šablon a rozsáhlé knihovně obrázků a ikon umožňuje rychle převést nápady do konkrétních návrhů – a to i bez předchozích zkušeností s designem.
Uživatelé mohou snadno upravovat barvy, texty i fotografie, vytvářet jednostránkové weby s bezplatnou doménou přímo v Canvě a využívat funkci Canva Insights pro základní analýzu výkonu. Platforma je dostupná přes webový prohlížeč i mobilní aplikaci, takže návrhy lze tvořit a sdílet odkudkoli.
Nástroj tak představuje oblíbené řešení nejen pro začátečníky, ale i pro profesionály, kteří chtějí rychle navrhnout vizuály, prototypy nebo poutavý obsah bez složitých nástrojů. Navíc se Canva dobře kombinuje s no-code platformami, jako je například čeká inPage.
Squarespace
Elegantní nástroj pro tvorbu webových stránek Squarespace nabízí přes sto profesionálních šablon vhodných pro portfolia, firemní prezentace i e-shopy. Obsahuje funkce jako zákaznické účty, správu zásob, obnovu košíku či slevové kódy, to vše v intuitivním a vizuálně přitažlivém rozhraní.
Platforma poskytuje snadné přizpůsobení designu, duplikování stránek i řízení přístupu spolupracovníků, takže se hodí pro jednotlivce i týmy. Díky zaměření na čistý design a jednoduchý proces nastavení je Squarespace ideální volbou pro každého, kdo chce vytvořit moderní a profesionálně vypadající web bez složitostí.
Nevýhodou Squarespace je ale omezená flexibilita přizpůsobení – pokud potřebujete velmi specifické funkce nebo hlubší zásahy do kódu, narazíte na limity. Pro náročnější projekty tak může být vhodnější jiná platforma.
Adobe Dreamweaver
Známý profesionální editor kódu Adobe Dreamweaver také umožňuje vytvářet responzivní weby od nuly nebo pomocí šablon s náhledem v reálném čase. Podporuje HTML, CSS, JavaScript i Bootstrap a nabízí chytré doplňování kódu, integraci s GitHubem či propojení s Photoshopem a Illustratorem.
Není to nástroj typu drag-and-drop, ale díky modernímu rozhraní a robustní sadě funkcí je oblíbený mezi vývojáři, kteří chtějí mít plnou kontrolu nad kódem a designem. Přestože aktualizace přicházejí méně často, Dreamweaver zůstává silným řešením pro ty, kdo preferují praktické kódování.
inPage
Česká inPage od firmy Zoner je komplexní služba pro tvorbu webů a e-shopů, kterou zvládne i začátečník. Díky průvodci a stovkám šablon lze nový web nastavit během pár minut, pokročilí uživatelé ocení možnost vlastního CSS. Velkou předností je využití umělé inteligence, která umí generovat texty i obrázky nebo je dále upravovat.
Správa obsahu je jednoduchá. Stránky a rubriky se tvoří v přehledném editoru, nechybí zálohy, správa obrázků ani možnost uzavřeného obsahu pro registrované uživatele. E-shopové funkce zahrnují nastavení cen a DPH, správu skladů, variant zboží, podporu platebních bran a dopravců i napojení na srovnávače.
Celkově inPage nabízí snadno ovladatelnou a funkčně bohatou platformu, kde lze bez znalosti programování vytvořit profesionální web i internetový obchod.
Mohlo by vás také zajímat
-
Nepodceňte UX na vašem webu: Proč na něm záleží?10. dubna 2024
-
-
Responzivní design: Proč by ho neměl ignorovat žádný vývojář?27. listopadu 2023
-
Nejnovější
-
Rozhovor s vývojářem: „AI mi šetří hodiny práce měsíčně“30. září 2025
-
.ai: Umělá inteligence a tak trošku ukradená doména17. září 2025
-
Proč jsou důležité správné údaje o vlastnících domén11. září 2025
-