Srovnávání AI generátorů: Jak si stojí Zoner AI Image Creator oproti Adobe Firefly
Pokud hledáte nástroje pro generování a úpravu obrázků pomocí umělé inteligence, nemusíte sahat jen po světových řešeních typu Adobe Firefly. Český Zoner AI Image Creator nabízí plnohodnotné AI funkce, které jiné editory jako Firefly zpoplatňují, a to zcela zdarma a v češtině. Přinášíme srovnání, které vám pomůže vybrat ten správný nástroj podle ceny, rychlosti i možností editace.
Silní hráči s dlouholetou tradicí
Umělá inteligence dnes zásadně mění tvorbu obrázků a grafiky – AI generátory obrázků dokážou z textu vytvořit realistické scény, upravit fotografie nebo rychle dodat kreativní vizuály. Na trhu najdeme globální AI nástroje, jako Adobe Firefly, i český Zoner AI Image Creator, dostupné nejen profesionálům, ale i běžným uživatelům.
Za oběma platformami stojí silní hráči s dlouholetou tradicí. Adobe patří k největším jménům ve světě profesionální grafiky a díky Firefly přináší generativní AI přímo do svých známých programů, jako je Photoshop nebo Illustrator. Naopak Zoner, česká firma známá především díky Zoner Studiu, nabízí vlastní AI nástroj Zoner AI Image Creator, který je kompletně zdarma, v češtině a dostupný online.
Zoner AI Image Creator: Dostupný pro všechny a zdarma
Než se pustíme do podrobného srovnání konkrétních funkcí obou nástrojů, je vhodné na začátku zmínit jejich cenový model, protože ten často hraje rozhodující roli při výběru vhodného programu.
Zoner AI Image Creator je zcela zdarma – nabízí všechny základní i pokročilé možnosti generování a úprav obrázků bez jakýchkoli skrytých poplatků či kreditového systému. Naopak Adobe Firefly disponuje pouze omezenou bezplatnou verzí, a pro plný přístup k funkcím je nutné mít předplatné v rámci Adobe Creative Cloudu.
Tento rozdíl ocení hlavně jednotlivci, malé firmy nebo začínající tvůrci, kteří potřebují mít po ruce rychlý a snadno dostupný AI nástroj pro tvorbu.
Co umí Zoner AI Image Creator a Adobe Firefly
Zoner AI Image Creator a Adobe Firefly představují dva odlišné přístupy k využívání umělé inteligence pro generování a úpravu obrázků. Zatímco Zoner AI je zaměřen na rychlost, jednoduchost a bezplatný přístup, Adobe Firefly nabízí širokou škálu pokročilých funkcí s důrazem na profesionální integraci a komerční využití.
Zoner AI Image Creator je bezplatný online nástroj pro generování obrázků z textových popisů, bez nutnosti registrace. Nabízí různé styly, šablony, možnost stahování ve formátech JPG a PNG, zvětšení rozlišení až na 8K, odstranění pozadí, retuše a úpravy barev. Díky intuitivnímu a rychlému rozhraní je vhodný pro běžné uživatele, fotografy i malé firmy.
Adobe Firefly je součástí ekosystému Adobe a umožňuje generovat obrázky, videa i zvuk z textových popisů. Nabízí různé styly, filtry a efekty pro realistické vizuály a hladce se integruje s Photoshopem, Illustratorem či Premiere Pro. Některé funkce vyžadují předplatné Adobe Creative Cloud a kredity.
Nahoře: Adobe Firefly, dole: Zoner AI Image Creator, zadání: Legendární válečník stojící na horském vrcholu, v ruce zářící meč, zatímco se z bouřkových mraků vynořuje obrovský drak. Ultra-detailní, filmové osvětlení, temná fantasy atmosféra, 4K rozlišení.
Srovnání funkcí
- Generování obrázků z textu (promptů)
Zoner AI Image Creator i Adobe Firefly umožňují generovat obrázky z textového popisu. Zoner AI umí generativně rozšířit obrázek do požadovaného poměru stran bez toho, aby jen oříznul obraz a ztratil obsah. Firefly to umí také, ale tyto úpravy jsou omezeny dostupností kreditů a verzí předplatných.
- Editace obrázků/retuše
Zoner Studio/Zoner AI Image Creator zvládá základní i pokročilé editace zdarma, AI maskování (barevný i jasový rozsah), chytré výběry bez nutnosti ručního označování, automatické masky pro objekty či pozadí, automatické retuše portrétů, odstraňování pozadí, mazání rušivých prvků, generativní výplň, zvětšení rozlišení bez poklesu kvality a další.
Adobe Firefly nabízí širokou škálu generativních možností (obraz, video, vektory, zvuk), generativní výplně, expandování obsahu, nástroje pro změnu barev a stylů, výplň objektů, ovlivnění části obrazu pomocí AI v rámci Photoshopu/ Illustratoru. Vše je ale ovlivněno kredity a předplatnými.
- Integrace s dalšími nástroji/workflow
Zoner AI Image Creator je spíše samostatný fotoeditační nástroj s AI komponentami, méně zaměřený na integraci s rozsáhlým kreativním ekosystémem třetích stran.
Adobe Firefly na druhou stranu umí hladce spolupracovat s Photoshopem, Illustratorem, Adobe Express, Premiere Pro a podobně. Výstupy lze přenášet mezi aplikacemi bez narušení pracovního toku.
- Jednoduchost použití/UX pro neprofesionály
Zoner AI Image Creator má velmi jednoduché uživatelské rozhraní pro snadný start – například zadání promptu, výběr stylů, rozlišení.
Adobe Firefly je také navržen pro široké publikum a integruje generativní nástroje do známých aplikací. Nabízí průvodce, nastavení modelů, připravené styly, šablony a především generování zvukových a video výstupů. Je ale mnohem složitější.
- Lokalizace a fungování v Česku
Zoner AI Image Creator je český nástroj, který běží v českém jazyce a na vlastní infrastruktuře (ZonerCloud). To znamená menší zpoždění, lepší lokální podpora, snadnější komunikace a vyšší důvěra ohledně dat a soukromí.
Adobe Firefly sice podporuje mnoho jazyků zadání, ale rozhraní/ prompt je lépe optimalizován v angličtině. AI nástroj tak nabízí strojový překlad a výstupy v češtině nejsou tak kvalitní.
Vlevo: Adobe Firefly, vpravo: Zoner AI Image Creator, zadání: Živá exploze barevných cákanců a abstraktních tahů tvořící siluetu umělce, na tmavém pozadí, neonová typografie čtoucí „Art & Design Festival“ dynamický a energický plakát.
Porovnání parametrů Zoner AI Image Creatoru a Adobe Firefly
|Zoner AI Image Creator
|Adobe Firefly
|Cena
|Zdarma, zatím v rámci webového prohlížeče a jako aplikace
|Omezená bezplatná verze, dále pak placené v rámci Adobe Creative Cloudu (od 11,17 euro – 270 korun, záleží na plánu)
|Omezení
|Žádná, není třeba účet
|Vyžaduje Adobe ID + předplatné, pokud chcete více funkcí, omezené kredity pro generování obrázků
|Formát obrázku
|Standardní webové formáty – JPG a PNG
|JPG, PNG, některé funkce i PSD (pro Photoshop)
|Průměrná doba generování
|Nízká, běží přímo v prohlížeči – cca 2–10 sekund dle úlohy
|Delší, 10–20 sekund, někdy více (běží na serverech Adobe)
|Maximální rozměry obrázku
|Zvětšení až 4× původní velikosti, 3840×2160 px (4K), možnost zvětšení na 8K
|Generování až ve vysokých rozlišeních (4K a více, dle kreditu a tarifu), 1920×1080 px
|Upscale obrázku
|Ano, integrovaný (zlepšení kvality a velikosti fotek), až 7680×4320 px (8K)
|Ano, součást Firefly + Photoshop (detailní)
|Rozlišení (detaily)
|Ostré a vysoce detailní, možnost odstranění pozadí, úpravy a zvětšení
|Detailní, vhodné pro profesionální design a tisk
Hlavní výhody Zoner AI Image Creatoru oproti Adobe Firefly
- Je zcela zdarma
- Velmi rychlý – okamžité návrhy, koncepty a inspirace
- Je celý v češtině
- Jednoduché používání – přímo v prohlížeči, bez nutnosti instalace, žádný složitý kreditový systém
Pro koho a na co je Zoner AI Image Creator a Adobe Firefly vhodný
Zoner AI Image Creator je dobrý pro běžné uživatele, fotografy a malé firmy, kteří chtějí rychle a zdarma generovat obrázky pro sociální sítě, weby nebo prezentace. Dokáže přesně vykreslit objekty v reálných scénách, odstranit pozadí či doplnit plochy a nabízí realistické textury, přičemž práce s ním je jednoduchá a intuitivní. Je ideální pro rychlé úpravy a menší vizuální projekty, kde není potřeba profesionální detail nebo složitá kompozice.
Adobe Firefly je zaměřený na profesionály (grafiky, marketéry a tiskové designéry), kteří potřebují vysokou kvalitu a realistické vizuály. I když je kvalita generovaných obrázků srovnatelná se Zoner AI, Firefly je vhodnější volbou pro složitější projekty – zejména díky integraci umělé inteligence napříč programy Adobe. Umožňuje tvořit komplexní scény s věrohodnými stíny, světlem a detaily, což ocení především ti, kdo pracují na komerčních zakázkách, reklamách či ilustracích.
Ať už tedy sáhnete po českém Zoneru nebo globálním Firefly, oba nástroje dokazují, že umělá inteligence je dnes neocenitelným pomocníkem při tvorbě moderních vizuálů.
Mohlo by vás také zajímat
-
-
-
inPage AI: Revoluční nástroj pro tvorbu webů3. července 2024
-
Co je to Generative Engine Optimization (GEO)11. července 2025
Nejnovější
-
Jaké jsou nejlepší nástroje pro tvorbu webového designu3. října 2025
-
Rozhovor s vývojářem: „AI mi šetří hodiny práce měsíčně“30. září 2025
-
.ai: Umělá inteligence a tak trošku ukradená doména17. září 2025
-
Proč jsou důležité správné údaje o vlastnících domén11. září 2025