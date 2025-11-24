ZONER Cookies

Úpravy fotek v Zoner AI: Jak vytvořit video z obrázků online zdarma

24. listopadu 2025
Petra Sasínová

Obsah

  1. Co je Zoner AI a proč ho použít
  2. Jak vytvořit video z obrázků krok za krokem
  3. Tipy pro lepší výsledek

Chcete rychle proměnit obrázek v krátké video nebo GIF, a to bez instalace editorů či složitého renderování? Díky funkci „Vytvořit video“ v Zoner AI vytvoříte krátkou video sekvenci z obrázku doslova během pár vteřin – online, zdarma a bez registrace. Ukážeme vám, jak na to v několika krocích.

Co je Zoner AI a proč ho použít

Zoner AI je český nástroj, který využívá umělou inteligenci pro úpravu a generování obrázků. Funguje přímo v prohlížeči, takže nemusíte nic instalovat ani se registrovat.

Zoner AI Editor (Zdroj: ZonerAI.com)

Editor obsahuje několik AI nástrojů, přičemž jedním z nich je funkce „Vytvořit video“. Jde o jednoduchý generátor animací a smyček, který z jednoho obrázku vytvoří krátké video ve formátu MP4 nebo GIF během pár sekund.

Tato novinka se výborně hodí na krátké animace na sociální sítě, prezentaci nejrůznějších produktů, jednoduché vizuální efekty nebo oživení statického obrázku.

A co je nejlepší – Zoner AI můžete používat bez omezení a bez kreditů, na rozdíl od nástrojů jako Midjourney nebo Adobe Firefly.

Jak vytvořit video z obrázků krok za krokem

  1. Otevřete web ZonerAI.com a zvolte možnost Zoner AI Editor.
  2. Nahrajte fotku – Klikněte na tlačítko „Nahrát obrázek“ a vyberte snímek, ze kterého chcete vytvořit krátké video nebo GIF.
  3. Vyberte nástroj „Vytvořit video“ – Po nahrání fotky zvolte v nabídce nástroj „Vytvořit video“. Zobrazí se několik možností – kvalita videa (480p nebo 720p – doporučeno pro sociální sítě a web), formát videa (MP4 nebo GIF), délka videa (3 sekundy nebo 5 sekund).
  4. Zvolte další parametry – Po nastavení základních parametrů můžete využít také volitelné efekty. K dispozici je například AI zvětšení 2×, které před generováním zvýší ostrost a kvalitu obrázku, nebo efekt Ping-Pong. Ten po přehrání animaci pustí pozpátku a vytvoří plynulou smyčku – ideální pro GIFy a loopingové vizuály.
  5. Klikněte na „Generovat“ – Umělá inteligence během pár sekund vytvoří video podle zvolených parametrů. Poté vám nabídne tři různé varianty animace, ze kterých si můžete vybrat tu nejlepší.
  6. Uložte si výsledek – Jakmile si vyberete preferovanou variantu, klikněte na „Uložit“ a stáhněte si hotové video ve formátu MP4 nebo GIF.

Tipy pro lepší výsledek

  • U portrétů doporučujeme zapnout AI zvětšení 2x, aby byla animační smyčka ostřejší.
  • Efekt Ping-Pong funguje výborně u krajiny, produktů a abstraktních obrázků.
  • Pro použití na Instagramu volte 720p + MP4.
  • GIF (3 s + Ping-Pong) je ideální na web, blog nebo do e-mailu.

Funkce „Vytvořit video“ v Zoner AI je skvělý nástroj pro každého, kdo chce během pár sekund vytvořit jednoduchou animaci z jednoho obrázku, a to bez složitého střihu, bez instalace programů a úplně zdarma.

Vyzkoušejte si to sami na ZonerAI.com – nahrajte obrázek, zvolte parametry a vyberte si z několika verzí hotového videa.

Petra Sasínová

