AI

OpenAI uvedla na trh prohlížeč s umělou inteligencí ChatGPT Atlas

22. října 2025
Petra Sasínová

  Prohlížeč, který myslí za uživatele

Společnost OpenAI představila v úterý nový webový prohlížeč ChatGPT Atlas, který propojuje klasické prohlížení internetu s umělou inteligencí. AI prohlížeč umožňuje uživatelům vyhledávat, shrnovat i vykonávat úkoly přímo v rámci konverzace s ChatGPT – od čtení článků po rezervace a nákupy. První verze je dostupná zdarma pro macOS, verze pro Windows, iOS a Android mají dorazit později.

Spuštěním ChatGPT Atlas se technologický gigant snaží o významný krok stát se alternativou ke Googlu a změnit způsob, jakým lidé vyhledávají informace na internetu, píše web TechCrunch.

Novinka vypadá a působí podobně jako stávající prohlížeče, ale je postaven na generativním chatbotu ChatGPT. To znamená, že uživatelé budou mít přístup k ChatGPT a budou moci vytvářet shrnutí, klást otázky a plnit úkoly při procházení jakékoli stránky na webu.

Atlas tedy není jen klasický vyhledávač, ale také funguje jako osobní digitální asistent. Dokáže přečíst a shrnout dlouhý článek, vysvětlit složitý text, vyhledat související informace, porovnat produkty nebo třeba automaticky provést rezervaci.

„Věříme, že právě takto budou lidé v budoucnu internet využívat – prostřednictvím chatu přímo v prohlížeči,“ uvedl při živém vysílání generální ředitel OpenAI Sam Altman. „Atlas je od začátku do konce skvěle navržený prohlížeč – rychlý, plynulý a mimořádně příjemný na používání,“ dodal.

Nový prohlížeč ChatGPT Atlas, zdroj: openai.com

Prohlížeč, který myslí za uživatele

Klíčovou novinkou je tzv. agent mode (režim Agent). V něm umělá inteligence může jednat samostatně a plnit úkoly, které by jinak vyžadovaly několik kroků od uživatele. Umí například napsat e-mail, najít vhodný hotel, otevřít rezervační formulář a automaticky ho vyplnit podle zadaných pokynů. Tento režim je zatím dostupný pouze pro uživatele placených verzí ChatGPT – Plus, Pro a Business.

„Chatbot nyní může v rámci Atlasu fungovat i v režimu Agent – ten je navržen tak, aby byl rychlejší, chytřejší a efektivněji využíval kontext procházení. Díky tomu dokáže přesněji vyhledávat a analyzovat informace, automatizovat různé úkoly či přímo při prohlížení webu plánovat události a rezervovat schůzky,“ napsali tvůrci na oficiálním webu.

Další novou funkcí je browser memories – paměť, která si uchovává předchozí konverzace i kontext vyhledávání. Díky tomu Atlas lépe rozumí souvislostem a dokáže plynule navazovat na dřívější úkoly či dotazy uživatele.

 „Atlas navíc uchovává historii prohlížení. ChatGPT tak dokáže zaznamenat, které webové stránky navštěvujete a jak s nimi pracujete. Tyto informace pak využívá k ještě přesnějším a více personalizovaným odpovědím,“ uvedl během živého vysílání produktový vedoucí OpenAI Adam Fry.

 ChatGPT Atlas si mohou uživatelé stáhnout zdarma na oficiálních stránkách OpenAI.

Prohlížeč ChatGPT Atlas, zdroj: openai.com

Petra Sasínová

