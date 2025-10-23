Úpravy fotek v Zoner AI: Jak odstranit pozadí online zdarma
Chcete oddělit objekt od pozadí, vytvořit produktovou fotku nebo vyměnit pozadí za nové? Díky Zoner AI to zvládnete během pár vteřin – a to zdarma a online. Ukážeme vám, jak na to krok za krokem.
Co je Zoner AI a proč ho použít
Zoner AI je český nástroj, který využívá umělou inteligenci pro úpravu a generování obrázků. Vše probíhá online, přímo v prohlížeči – nemusíte nic stahovat ani se registrovat.
Zoner AI Editor (Zdroj: ZonerAI.com)
Jednou z nejoblíbenějších funkcí je „Odstranit pozadí“, která umožňuje oddělit objekt od pozadí během několika vteřin. Funguje zcela automaticky a dokáže rozpoznat nejen hlavní objekt, ale i složité detaily – například vlasy, stíny nebo průhledné části.
Výsledek můžete ihned stáhnout nebo dál upravovat podle potřeby, třeba doplnit nové pozadí, doladit barvy nebo přidat světelné efekty.
Chceš vytvořit přání z oblíbených fotek? Pomocí odstranění pozadí v ZonerAI jednoduše vyřízneš sebe, kamarády nebo třeba svého mazlíčka z fotky a vložíš je do nové scény – na dovolenou, plakát, pozvánku nebo narozeninovou koláž. Stačí pár kliknutí a pozadí je pryč.
Jak odstranit pozadí krok za krokem
- Otevřete web ZonerAI.com a zvolte možnost Zoner AI Editor.
- Nahrajte fotku – Klikněte na tlačítko „Nahrát obrázek“ a vyberte snímek z počítače nebo ho přetáhněte do okna. Doporučené jsou formáty JPG nebo PNG.
- Spusťte funkci „Odstranění pozadí“ – Po nahrání fotky zvolte v nabídce nástroj „Odstranit pozadí“. Umělá inteligence automaticky rozpozná hlavní objekt (člověka, produkt, zvíře) a pozadí vymaže. Během pár sekund uvidíte výsledek v náhledu.
- Dolaďte výsledek (volitelné) – Pokud potřebujete, můžete pomocí štětce ručně upravit masku (například vrátit chybějící části nebo dočistit okraje). Zoner AI vám umožní také změnit barvu nebo přidat nové pozadí (např. čistě bílé, průhledné nebo jiné foto)
- Uložte obrázek – Jakmile jste spokojeni, klikněte na „Stáhnout“. Můžete zvolit formát PNG s průhledným pozadím, což je ideální pro e-shopové fotky, bannery nebo grafické projekty.
Tipy pro lepší výsledek
- Používejte fotky s kontrastem mezi objektem a pozadím – AI pak pracuje přesněji.
- Pokud má fotka rozmazané okraje nebo špatné světlo, pomůže nástroj Zlepšit kvalitu.
- Pro produktové snímky se nejvíc hodí průhledné nebo bílé pozadí – působí čistě a profesionálně.
Odstranění pozadí z fotky už nemusí být zdlouhavá práce. Zoner AI zvládne vše za pár sekund, online a zdarma. Ať už potřebujete čistý produktový snímek nebo připravujete grafiku pro sociální sítě, tento nástroj vám ušetří spoustu času i nervů.
Vyzkoušejte si to sami na ZonerAI.com – stačí nahrát fotku a nechat AI kouzlit.
