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Jak poznat podvodný e-mail: 10 varovných signálů, které by měl znát každý

5. června 2026
Petra Sasínová

Obsah

  1. Co je phishing a proč je stále tak úspěšný
  2. Deset varovných signálů
  3. Jak se chránit před podvodnými e-maily

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E-mail zůstává jedním z nejdůležitějších komunikačních nástrojů firem i jednotlivců. Právě proto je také jedním z nejčastějších cílů kybernetických útoků. Podvodné e-maily, známé jako phishing, se snaží přimět příjemce k prozrazení hesel, platebních údajů nebo stažení škodlivého softwaru. Jak poznat podvodný e-mail dříve, než způsobí škodu?

Co je phishing a proč je stále tak úspěšný

Phishing patří mezi nejrozšířenější kybernetické útoky současnosti. Jde o podvodnou techniku, při které se útočník snaží vylákat citlivé informace, jako jsou hesla, přihlašovací údaje, čísla platebních karet nebo jiné osobní údaje. Nejčastěji k tomu využívá e-mail, ale phishing se může objevit také prostřednictvím SMS zpráv (smishing), telefonátů (vishing) nebo sociálních sítí.

Útočníci se obvykle vydávají za důvěryhodné organizace, například banky, přepravní společnosti, státní instituce nebo známé internetové služby. Cílem je přesvědčit příjemce, aby klikl na odkaz, otevřel přílohu nebo zadal své údaje na podvržené webové stránce.

Přestože moderní e-mailové služby využívají pokročilé antispamové technologie, podvodné zprávy se stále objevují v doručené poště. Útočníci totiž stále častěji využívají sociální inženýrství a snaží se vyvolat strach, naléhavost nebo důvěru.

Deset varovných signálů

Phishingové e-maily jsou dnes často velmi dobře zpracované a na první pohled mohou působit důvěryhodně. Přesto většina z nich obsahuje určité varovné znaky, podle kterých lze podvod rozpoznat. Pokud se v jedné zprávě objeví více z následujících signálů najednou, je na místě zvýšená opatrnost.

1) Zkontrolujte adresu odesílatele – podvodníci často používají adresy, které vypadají důvěryhodně, ale obsahují překlep nebo pozměněnou doménu. Například místo „firma.cz“ může být uvedeno „firrna.cz“ nebo „firma-support.cz“.

2) Podezřelé odkazy a tlačítka – než kliknete na odkaz, ověřte si jeho skutečnou adresu. Pokud vede na jinou doménu, než jakou očekáváte, může jít o phishing.

3) Naléhavý tón a vytváření paniky – zprávy typu „Váš účet bude zablokován“ nebo „Potvrďte platbu do 24 hodin“ mají za cíl vyvolat stres a přimět vás k unáhlené reakci.

4) Gramatické chyby a zvláštní čeština – podvodné e-maily často obsahují překlepy, nepřirozené formulace nebo chyby vzniklé automatickým překladem.

5) Žádost o heslo nebo platební údaje – důvěryhodné společnosti běžně nepožadují zaslání hesel, PINů ani údajů o platební kartě prostřednictvím e-mailu.

6) Podezřelé přílohy – obezřetnost je na místě zejména u souborů ZIP, EXE nebo dokumentů vyžadujících povolení maker. Pokud přílohu neočekáváte, raději ji neotvírejte.

7) Obecné oslovení – formulace jako „Vážený zákazníku“ nebo „Dear Customer“ mohou naznačovat hromadně rozesílaný phishingový e-mail. Útočníci většinou rozesílají jednu zprávu tisícům příjemců a jejich skutečnou identitu neznají.

8) Vydávání se za známou značku – podvodníci často zneužívají jména bank, kurýrních služeb nebo technologických firem. Samotné logo ani grafika nejsou zárukou důvěryhodnosti.

9) Neočekávaná faktura nebo výzva k platbě – pokud vám přijde požadavek na úhradu služby, kterou neznáte, ověřte si jeho pravost přímo u dané společnosti.

10) Příliš výhodná nabídka – e-maily slibující výhru, mimořádnou slevu nebo snadný zisk bývají častým nástrojem internetových podvodníků.

Jak se chránit před podvodnými e-maily

Ochrana nezačíná až u samotného uživatele. Významnou roli hraje také kvalitní e-mailové řešení a správně nastavené zabezpečení.

Firemní e-mail na vlastní doméně pomáhá budovat důvěryhodnost komunikace a umožňuje využívat moderní bezpečnostní technologie, jako jsou SPF, DKIM a DMARC. Tyto mechanismy ověřují pravost odesílatele a snižují riziko zneužití domény k rozesílání podvodných zpráv.

Důležitá je také kvalitní antispamová ochrana, antivirová kontrola příloh a pravidelné aktualizace e-mailových systémů. Právě proto firmy často využívají profesionální e-mail hosting, který nabízí vyšší úroveň zabezpečení než běžné bezplatné služby.

Například firemní e-mail od CZECHIA.COM umožňuje provoz e-mailových schránek na vlastní doméně, podporuje bezpečnostní standardy SPF, DKIM a DMARC a obsahuje antispamovou i antivirovou ochranu. Díky tomu mohou firmy lépe chránit svou komunikaci i důvěru zákazníků.

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Petra Sasínová

Novinářka a marketingová specialistka, která má ráda technologie, videohry, umělou inteligenci, knihy a cestování.

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