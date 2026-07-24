Novinky ze světa AI: USA dočasně zakázaly export modelů Claude Fable 5 a Mythos 5
Červencové novinky ze světa AI ukazují výraznou změnu dosavadního vývoje. Nejvýkonnější uzavřené modely, jako jsou Claude Fable 5, Claude Mythos 5 nebo GPT-5.6 Sol, začínají stále více ovlivňovat exportní omezení a politická rozhodnutí. Otevřené modely typu GLM-5.2 a Hy3 naopak posilují význam vlastní AI infrastruktury, která firmám umožňuje zachovat větší kontrolu nad používaným modelem, citlivými daty i samotným provozem.
Claude Fable 5 a Mythos 5 – Anthropic
Případ modelů Claude Fable 5 a Claude Mythos 5 neukazuje jen osud konkrétních AI systémů, ale především novou realitu, ve které dostupnost nejvýkonnějších modelů stále více ovlivňují geopolitická rozhodnutí.
Když společnost Anthropic začátkem června oba modely zpřístupnila, americké ministerstvo obchodu během několika dní nařídilo jejich zablokování pro zahraniční uživatele. Důvodem byly obavy o národní bezpečnost, zejména z možného zneužití prostřednictvím tzv. jailbreaků.
Přibližně o tři týdny později byla exportní omezení zrušena a model Fable 5 se znovu vrátil na globální trh. Jeho dostupnost však zůstává omezená. V benchmarkových testech odmítal přibližně 30 % úloh a u nejsložitějších požadavků přepínal na bezpečnější model Claude Opus 4.8. Po opětovném spuštění navíc není nabízen v běžných předplatných, ale pouze prostřednictvím účtování podle spotřebovaných tokenů.
Celá situace připomíná jednu důležitou skutečnost, u uzavřených AI modelů uživatelé nemají kontrolu nad tím, zda budou služby dlouhodobě dostupné. Přístup může kdykoli ovlivnit změna legislativy, exportní omezení nebo obchodní rozhodnutí poskytovatele.
Právě proto získávají na významu otevřené modely provozované na vlastní infrastruktuře. Organizace mají plnou kontrolu nad modelem, daty i způsobem jeho provozu a nejsou závislé na tom, zda externí poskytovatel službu omezí nebo změní podmínky jejího používání. Open-source modely tak nepředstavují pouze filozofii otevřeného vývoje, ale především cestu k technologické nezávislosti a dlouhodobé stabilitě.
Další výhodou lokálně provozovaných otevřených modelů je ochrana citlivých dat. Firemní informace neopouštějí vlastní infrastrukturu, nehrozí jejich využití pro trénování cizích modelů a organizace si zachovává plnou kontrolu nad svým know-how i nad tím, jak jsou data zpracovávána.
Zdroje: Anthropic o opětovném nasazení Fable 5, video FABLE IS BACK.
Claude Sonnet 5 – Anthropic
Claude Sonnet 5 je AI model od společnosti Anthropic určený pro každodenní pracovní úlohy, automatizaci, programování i složitější vícekroková zadání. Navazuje na řadu Sonnet, která nabízí kompromis mezi rychlostí, cenou a výkonem, a představuje střední cestu mezi dostupnějšími modely a nejvýkonnější řadou Claude Opus.
Při praktickém nasazení je ale vhodné sledovat více než jen cenu za token. U delších agentických workflow nebo složitějších úloh může být spotřeba tokenů výrazně vyšší, takže celkové náklady nemusí být tak nízké, jak se na první pohled zdá. Při výběru modelu se proto vyplatí hodnotit především cenu za dokončený úkol, kvalitu výsledků, stabilitu odpovědí i výkon při práci s dlouhým kontextem.
Pokud chcete model využívat prostřednictvím API a propojit jej s vlastními aplikacemi, automatizacemi nebo firemními procesy, může být vhodným řešením Pronájem LLM s API, který umožňuje rychlou integraci AI do vlastních workflow.
GPT-5.6 Sol, Terra a Luna – OpenAI
OpenAI představilo novou rodinu modelů GPT-5.6 zahrnující tři varianty – GPT-5.6 Sol, GPT-5.6 Terra a GPT-5.6 Luna. Nejvýkonnější model Sol cílí na úlohy vyžadující špičkový výkon a má konkurovat modelům, jako je Claude Mythos 5. Terra představuje vyvážený kompromis mezi cenou a výkonem, zatímco Luna je určena pro běžnější nasazení s nižšími provozními náklady.
Jednotlivé modely se liší nejen výkonem, ale také cenou. OpenAI zároveň představilo několik novinek, například režim Ultra pro pokročilé subagenty nebo 30minutovou prompt cache, která zlevňuje opakované využívání stejného kontextu a může snížit náklady u dlouhých pracovních postupů.
Otazník však zatím visí nad dostupností. Modely nejsou uvolňovány plošně a jejich nasazování zřejmě ovlivňují bezpečnostní kontroly i regulatorní požadavky. U uzavřených AI modelů tak dnes nerozhoduje pouze výkon nebo cena, ale také to, kdy a za jakých podmínek budou skutečně dostupné jednotlivým uživatelům a firmám.
Zdroje: OpenAI o preview modelu GPT-5.6 Sol, video GPT-5.6 is here.
DiffusionGemma 26B A4B – Google
Google s modelem DiffusionGemma 26B A4B zkouší odlišný přístup ke generování textu. Na rozdíl od běžných jazykových modelů, které vytvářejí odpověď token po tokenu, využívá difuzní architekturu. Díky tomu může při některých úlohách generovat výsledky výrazně rychleji.
Hlavní předností modelu je výkon při použití jedním uživatelem. Přestože v kvalitě odpovědí zaostává přibližně o 10 až 15 % za nejvýkonnějšími komerčními modely, na běžném GPU dokáže generovat text až čtyřikrát rychleji. V testech si poradil se souvislým textem, programovým kódem i vytvořením jednoduché HTML hry typu Snake.
Při větším počtu souběžných uživatelů, například při nasazení přes vLLM, však jeho výhoda postupně mizí a výkon citelně klesá. DiffusionGemma proto zatím dává největší smysl pro lokální použití nebo aplikace, kde AI obsluhuje jednoho uživatele a rozhodující je co nejnižší latence odpovědí.
Zdroje: Google blog o DiffusionGemma, DiffusionGemma 26B A4B na Hugging Face, video Diffusion Gemma demo.
GLM-5.2 – Z.ai
Model GLM-5.2 od společnosti Z.ai patří mezi nejvýkonnější otevřené jazykové modely zaměřené na programování. Využívá architekturu Mixture of Experts (MoE) s celkem 753 miliardami parametrů, podporuje kontext o velikosti až jednoho milionu tokenů a je dostupný pod otevřenou licencí MIT.
Podle zveřejněných benchmarků překonává GPT-5.5 v testu SWE-bench Pro a ve FrontierSWE dosahuje výkonu srovnatelného s modelem Claude Opus 4.8.
Silnou stránkou GLM-5.2 je také ekonomika provozu. Cena API má být přibližně šestkrát nižší než u GPT-5.5. To z něj činí zajímavou volbu pro firmy nasazující AI ve větším měřítku. Rychlé přijetí potvrzují i data platformy Vercel, která během prvního týdne zaznamenala 27× vyšší objem zpracovaných tokenů a 80× více zákazníků využívajících tento model.
V době rostoucích exportních omezení je však největší výhodou GLM-5.2 jeho otevřenost. Model lze stáhnout a provozovat na vlastní infrastruktuře, takže organizace nejsou závislé na předplatném ani na rozhodnutí jediného poskytovatele. Získávají tak větší kontrolu nad dostupností služby, firemními daty i dlouhodobými náklady na provoz AI.
Zdroje: GLM-5.2 na Hugging Face, video New #1 open-source AI model.
Hy3 – Tencent
Model Hy3 od společnosti Tencent patří mezi nejvýkonnější otevřené jazykové modely současnosti a výkonem se přibližuje modelu GLM-5.2. Disponuje 295 miliardami parametrů, z nichž je při inferenci aktivních přibližně 21 miliard. Díky architektuře Mixture of Experts (MoE) nabízí velmi dobrý poměr mezi výkonem a nároky na výpočetní infrastrukturu.
Významnou výhodou oproti GLM-5.2 je licence. Tencent model Hy3 uvolnil pod otevřenou licencí Apache 2.0, která umožňuje jeho volné využití i v komerčních projektech. Pro firmy tak představuje atraktivní alternativu k uzavřeným modelům, zejména pokud chtějí AI provozovat na vlastní infrastruktuře a mít plnou kontrolu nad daty i dalším vývojem řešení.
Zdroje: Hy3 na Hugging Face, video Tencent HY3.
DeepSeek DSpark – DeepSeek
DeepSeek DSpark je open-source framework společnosti DeepSeek vydaný pod licencí MIT, který zrychluje generování textu pomocí spekulativního dekódování. Podle výrobce dokáže u modelů DeepSeek V4-Flash a DeepSeek V4-Pro zvýšit rychlost inference přibližně o 60 až 85 % na jednoho uživatele.
Princip spočívá v tom, že framework průběžně vyhodnocuje, kdy by klasické víceúrovňové predikování tokenů začalo při delším kontextu ztrácet efektivitu, a dynamicky upravuje počet předgenerovaných tokenů. Výsledkem má být stabilnější výkon i při práci s rozsáhlými kontexty, aniž by se zhoršila kvalita odpovědí.
Výhodou DSparku je také jeho univerzálnost. Framework není určen pouze pro modely DeepSeek, ale podporuje i další otevřené modely, například Qwen nebo Gemma. Pro organizace provozující vlastní AI infrastrukturu tak může představovat zajímavý způsob, jak snížit náklady na inferenci a zároveň zvýšit výkon bez nutnosti pořizovat výkonnější hardware.
Zdroj: DeepSeek V4-Pro DSpark na Hugging Face.
PP-OCRv6 – PaddlePaddle
PP-OCRv6 je specializovaný OCR systém podporující přibližně 50 jazyků a ukazuje, že pro mnoho úloh není potřeba využívat velké univerzální AI modely. Jednotlivé modely mají pouze 1,5 až 34,5 milionu parametrů, takže je lze provozovat i na běžném hardwaru s nízkými nároky na paměť.
Největší využití nachází při digitalizaci faktur, formulářů, smluv, štítků nebo vícejazyčných dokumentů. Místo nasazení rozsáhlého vision-language modelu často postačí lehký specializovaný OCR systém, který je rychlejší, levnější a pro rozpoznávání textu zpravidla i efektivnější. PP-OCRv6 tak potvrzuje, že správně zvolený specializovaný model může být v praxi výhodnější než univerzální řešení s miliardami parametrů.
Zdroje: PaddlePaddle blog o PP-OCRv6, online demo PP-OCRv6.
Krea 2 – Krea
Krea 2 je open-weight model pro generování obrázků zaměřený na realistickou estetiku, architekturu, práci se světlem, materiály, fasádami i interiérovým designem.
Patří mezi nejvýkonnější otevřené obrazové modely současnosti a vedle Ideogramu představuje jednu z nejzajímavějších možností pro lokální generování grafiky. Jeho předností je také jednoduché ovládání. Kvalitních výsledků lze dosáhnout i pomocí běžných textových promptů bez složitých promptovacích technik.
Model je dostupný ve dvou variantách – Krea-2-Raw a Krea-2-Turbo. Verze Raw slouží především pro vytváření vlastních LoRA adaptérů, které umožňují model přizpůsobit konkrétnímu stylu nebo typu výstupů. Turbo je naopak optimalizováno pro rychlé generování hotových obrázků a nabízí kvalitní výsledky bez nutnosti rozsáhlého nastavování. Díky tomu je vhodné jak pro kreativní experimentování, tak pro profesionální návrhy a každodenní práci s AI grafikou.
Zdroje: Krea 2 na Hugging Face, Krea-2-Turbo na Hugging Face.
Ideogram 4 – Ideogram
Ideogram 4 patří mezi nejvýkonnější modely pro generování obrázků a vyniká zejména při tvorbě grafiky s textem, plakátů, logotypů nebo vizuální identity. Oproti modelu Krea 2 nabízí v některých scénářích přesnější kontrolu nad kompozicí i typografií, což z něj dělá zajímavou volbu pro designéry a tvůrce marketingových materiálů.
Model má ale i svá omezení. Pro dosažení nejlepších výsledků využívá strukturovaný JSON prompting poskytující větší kontrolu nad výstupem. Zároveň je však složitější než běžné zadání jednou větou.
Druhým omezením je nekomerční licence, která výrazně omezuje možnosti jeho nasazení ve firemním prostředí. Ideogram 4 je proto vhodnější pro výzkum, testování nebo interní experimenty než pro přímé komerční využití.
Zdroje: Ideogram 4 FP8 na Hugging Face, video New BEST local AI image generator.
Červencový vývoj potvrzuje, že spoléhat se jen na jednoho uzavřeného poskytovatele je riziko. API jsou pohodlná pro rychlé testování, ale u citlivých dat, dlouhodobého provozu nebo potřeby větší kontroly dávají smysl i open-weight modely spuštěné na lokálním HW. Začněte s AI GPU serverem, případně využijte Pronájem LLM s API, pokud chcete hotové napojení přes API.
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