AI nástroj pro změnu účesu: Jak vyzkoušet nový střih vlasů online zdarma
Chcete si změnit účes, ale nejste si jistí, jestli vám bude slušet? Díky funkci „Upravit textem“ od Zoner AI dnes můžete nový střih nebo barvu vlasů vyzkoušet přímo na své fotografii. Stačí nahrát snímek a během několika sekund uvidíte, jak byste vypadali s jiným účesem – bez návštěvy kadeřníka, online a zdarma.
Změna účesu pomocí Zoner AI
Zoner AI je český online nástroj využívající umělou inteligenci pro úpravu a generování obrázků. Funguje přímo v prohlížeči, takže nemusíte nic instalovat ani vytvářet účet. Stačí nahrát fotografii a během několika sekund můžete začít pracovat s AI nástroji pro úpravu snímků.
Jednou z nejzajímavějších funkcí je „Upravit textem“, která umožňuje měnit obsah fotografie pomocí jednoduchého textového pokynu (tzv. promptu). Umělá inteligence podle zadaného popisu upraví vybranou část obrázku nebo celou scénu – například může změnit účes, délku vlasů, jejich barvu nebo styl přímo na portrétní fotografii.
Aby výsledek působil realisticky, generativní AI zároveň analyzuje obličej, tvar hlavy i nasvícení snímku. Na základě těchto informací dokáže upravit nejen barvu vlasů, ale také celý střih, strukturu nebo objem tak, aby nový účes přirozeně zapadl do původní fotografie.
Není proto překvapivé, že podobné nástroje jsou stále populárnější. Lidé je často vyhledávají pod frázemi jako například:
- AI změna účesu online
- Jak mi bude slušet krátký účes
- Vyzkoušet účes na fotce zdarma
- Změna barvy vlasů online
- AI hairstyle generator
- AI haircut simulator
Díky těmto možnostem můžete rychle vyzkoušet různé účesy a zjistit, jak by vám nový styl mohl slušet – bez rizika a bez nutnosti hned navštívit kadeřnictví.
Jak vyzkoušet nový účes krok za krokem
- Otevřete web ZonerAI.com a zvolte možnost Zoner AI Editor.
- Nahrajte fotku – Klikněte na tlačítko „Nahrát obrázek“ a vyberte snímek, na kterém chcete účes upravit. Ideální je portrét, kde je dobře vidět obličej a vlasy.
- Vyberte nástroj „Upravit textem“ – V sekci AI nástroje zvolte možnost úpravy pomocí přirozeného textu.
- Zadejte textový pokyn – Do textového pole napište, co má AI udělat. Například: „Krátký moderní bob účes“, „Dlouhé vlnité blond vlasy“, „Tmavé krátké vlasy ve stylu pixie cut“, „Moderní pánský fade haircut“ nebo „Barevné pastelové vlasy“. Čím konkrétnější zadání, tím lepší výsledek.
- Přidejte referenční obrázek – Pokud chcete, můžete přidat až dva další obrázky, které poslouží jako vzor.
- Klikněte na „Generovat“ – Umělá inteligence během několika sekund vytvoří tři různé varianty úpravy, ze kterých si můžete vybrat tu nejvhodnější.
- Uložte výsledek – Jakmile jste spokojení, klikněte na „Uložit“ a stáhněte hotový obrázek jako JPG, PNG nebo WebP.
K čemu je AI změna střihu vlasů dobrá
AI simulace účesu není jen zábava. V praxi může být velmi užitečná například při rozhodování před návštěvou kadeřníka, kdy si můžete vyzkoušet různé střihy nebo barvy vlasů ještě před skutečnou změnou. Zároveň může sloužit jako inspirace pro nový styl, protože AI dokáže vytvořit varianty účesů, které by vás možná ani nenapadly.
Upravené portréty se navíc často používají i jako kreativní obsah pro sociální sítě nebo jako vizuální ukázka pro kadeřníka, kterému můžete jednoduše ukázat, jaký styl byste chtěli vyzkoušet.
Podobné nástroje jsou zároveň ukázkou toho, jak se generativní AI postupně stává součástí běžné práce s fotografiemi. Technologie stojící za těmito úpravami využívají i známé platformy jako ChatGPT, Gemini nebo Adobe Firefly.
Online editory jako Zoner AI pak tyto principy převádějí do praktických nástrojů, které umožňují rychle měnit vzhled fotografie (od změny účesu přes stylizaci obrazu až po úpravu celé scény).
Vyzkoušejte si to sami na ZonerAI.com – změna účesu, stylu nebo barvy vlasů je otázkou několika sekund.
